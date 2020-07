Herlig V64-omgang på Jägersro

Bankeren er talentfull! Mulig superskrell avslørte stor kapasitet mellom galoppene sist! Åpent innledningsløp - sjekk ut våre deilige objekter! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger i kveld?

Lerum med solide V4-tips til Östersund 12. juli - Kr.900 ble til Kr.7 896!

Undertegnede traff meget bra på V4-tipsene søndag, og det ble en opptur for flere av de som tok rygg. Vi gikk nemlig ikke i "samlebongfellen", og spekulerte mot 1-oddseren Grisle Odin G.L. Vinneren, Kinge Svarten (3%), var med på kun tre hester. Den største V4-bongen satt igjen med samtlige 15 hester i finalen, og da var det naturligvis veldig surt at favoritten tok seg forbi 10-valget omtrent på streken. "Trøstegevinsten" for den store bongen på Kr.900 ble likevel meget fine Kr.7 896,-.



Jägersro byr på en jevn og spennende V64-omgang denne kvelden, og det burde vanke flotte kroner til de med riktig rekke. Vi var svært lenge i tenkeboksen på hvem vi skulle banke, og endte tilslutt opp med en småfrekk variant. 1 Piccadilly (V64-4) blir stadig bedre, og har gjort få feil. Greier bare Peter Ingves å forsvare sitt innerspor her, ja, da skal dette løpet være over. Sjansebanker, men dette er altså en knallgod hest, og da lar vi det stå til. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 5 Notre Avenue – Innledningsløpet er veldig jevnt/spennende, og det finnes flere objekter som kan slå til nå. Vår ide er MYE bedre enn raden, og var altså et 10-valg når dette tipset ble lagt ut. Ble sittende fast med krefter igjen sist, mens den spurtet sterkt, og var ikke langt bak en såpass god hest som Cassiopeia nest sist. Kan ta seg av dette om det klaffer med rygger, og den skal passes. 7 Zanna Jet – Har et balanseproblem, og er altså ikke helt enkel. Er dog veldig pågang i regi Riordan, og gikk helt spinnvilt etter en tidlig galopp sist. Spurtet sylvasst ute i banen (11,5 s 700m), og kom voldsomt tilbake i løpet som 6 Zuleika Font vant. Står ikke tilbake for favoritten, og den må med på gardering.

V64-2 : 4 Sunday Sonata – Interessant sprintløp, og heller ikke dette løpet er helt lettløst. Vår ide er svært billig ute grunnlagsmessig, og har en perfekt oppgave foran seg. Kom ut etter pause sist, fikk for sene luker, og kom til mål med krefter igjen. Er i bunn og grunn en veldig bra hoppe, og klaffer det først litt på veien så er normalt denne sylvass. SKAL PASSES!

V64-3 : 4 Kattis J. Boko – Var OK etter pause sist, og vant ganske enkelt fra tet på en bra tid. Burde ha gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, og skulle den komme seg tidlig foran igjen, ja, da er fort dette løpet kjørt. 1 Alex H.P. Er dog et HETT motbud, og en hest vi ikke vil ryke på. Går sjeldent dårlige løp, den tåler å bli brukt underveis, og blir den bare ikke fast fra sitt innerspor så duger den. DOBBELT A-VALG!

V64-4 : 1 Piccadilly – Knep seieren etter en voldsom oppløpsduell sist, og fortsetter sin flotte utvikling. Vi er usikre på hvor kjapp den er fra start, men skulle den forsvare sitt innerspor så er dette løpet over. Soleklar tipsener som ikke taper dette fra tet.

V64-5 : 4 Tycoon Conway Hall – Spinner til tet, og siden er vel dette løpet over? Fikk maks sist bak en fantastisk god Tae Kwon Deo. Usikkerhetsmomentet er hvor hard den er i skallen, og om den kan svare «ungdommen» 5 Osterc hele veien? Vi nøyer oss med å sette storfavoritten først, men avstår fra et bankerspill da vi altså er noe usikre på hvor tøff den er om den får litt trykk på seg.

V64-6 : 7 Arno Dell’est – Debuterte for Christoffer Eriksson sist, men debuten gikk nok ikke som forventet. Det vi la merke til var at Christoffer kjørte med veldige ambisjoner, og begge galoppene må han nesten ta på sin kappe. Til denne starten rykker man skoene bak, nå kjenner han hesten bedre, og på ren kapasitet er denne såpass god at den kan vinne et løp som dette. Prøves som et helfrekt objekt i en spennende finale!