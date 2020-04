Herlig V64-søndag på Bro Park

Søndag er det klart for en flott V64-omgang på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En høyinteressant søndag står for tur når det er klart for V64-galopp på Bro Park og stor jackpotomgang i V75 på Umåker, der det er 4,2 mill ekstra i premiepotten. Det er dog ikke årsdebut for galoppen da Bro Park hadde flere V64-omganger i februar.

Sist det var galoppløp, skrev vi søndag 16. februar. Det er løp igjen allerede førstkommende onsdag med lunsj på Jägersro. Klampenborg planlegger å starte med løp lørdag 18/4, mens Øvrevoll har planlagt sesongåpning torsdag 23. april, men foreløpig er det som kjent stengt for både trav- og galoppløp både i Danmark og Norge, så får vi hva status er når vi nærmer oss disse datoene. I Sverige er det uansett full rulle.

Nå retter vi fokuset mot søndagens løp på Bro Park. V64 er først ut med spillestopp kl 12.45. Det er som vanlig også V4, denne omfatter de fire siste V64-løpene og har spillestopp kl 13.31.

Bro åpner portene

Søndag er det klart for V64 og V4-galopp på Bro Park. Banen åpner portene, men selvsagt ikke for publikum.

En del av hestene søndag har starter fra januar og februar bak seg. Det kan være en fordel mot de hestene som ikke har gått løp på nærmere et halvt år. V64-spillet er åpent, og vi har valgt å satse på en frisk banker på de flate bongene. 3 Whistle High i V64-4 fikk en stor jordklump i hodet i siste start, og da ble hun tatt forsiktig etterpå. Før det har prestasjonene vært gode i hardere selskap enn nå. Men det viktigste for oss, er at Elione Chaves setter seg opp. Det er en solid forbedring på hesteryggen, og 3 Whistle High blir altså vår friske V64-banker på Bro Park søndag. I V4-spillet får vi dog råd til et par garderinger.



I finalen blir 5 Skyhawk relativt klar favoritt. Hun står bedre til enn sist mot 3 Jungle Dream fra siste start. Men også her tror vi jockeyskiftet til Per-Anders Gråberg er minst like viktig for Jungle Dream. Han er en fireåring på vei fremover, og 3 Jungle Dream blir vår frekke DD-banker på Bro Park søndag.

