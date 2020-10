Herlig V64-søndag på Jägersro

Den norsktrente seiersmaskinen Duca di Como er søndagens største favoritt i V64-spillet fra Jägersro.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik søndag står foran oss. Den innledes som vanlig med V64-galopp, denne søndagen er det Jägersro galoppbane som er vertskap. Deretter følger det en flott V75-omgang i Rättvik og søndag kveld er det klart for internasjonal V65 fra Bergen travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Jägersro. V64 er som vanlig først ut på søndager, her er det spillestopp kl 12.45. V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.31.

Flott sport - favorittbetont i spillet?

Det er mange flotte løp i V64-omgangen på Jägersro søndag. Det er en stygg trykkfeil i det offisielle programmet, hvor V64-3 og V64-4 kommer to ganger. Ved to av tilfellene er hestene på høyresiden koblet til feil løp. Vi har forstått hvordan det skal henge sammen, men for en uinnvidd er dette meget forvirrende.

Vi ser for oss en omgang hvor det kan bli nokså favorittbetont. Men et favorittfall i de løpene som har de største favorittene, kan fort gjøre at det blir en helt ok utbetaling.

De to mest åpne løpene er på forhånd V64-2 og V64-6. Vi ser først litt på de fire øvrige avdelingene og hvordan vi har tenkt.

V64-1 : 4 Breakdancer blir nok ganske klar favoritt. Har ikke startet på tre måneder, og det går an å spekulere. Spurter alltid bra, men dette kan være litt åpent.

V64-3/V4-1: 8 Duca di Como blir som alltid favoritt på sandbane. Er Skandinavias klart beste hest på det underlaget, og han blir en klar V64-banker for oss.

9 Jazz Explosion, 2 Red Hot Chili og 3 Plata O Plomo skal være nærmest og vi tar med denne trioen på de litt større V4-forslagene i håp om en smell i den spillformen.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4/V4-2: 6 Wolfof Vancouver har gått sterkt i sine to løp i karrieren. På en samlebong kan han prøves, men her er det spennende motbud. Flere toåringer har åpnet karrieren fint, og vi prøver oss litt i mot. At distansen nå er 1600 meter, gjør det også litt uvisst. Vrient å si hvem som har fordel av at løpet er lenger enn de pleier å løpe.

V64-5/V4-3/DD-1: Her er det en kruttsterk duo i form av 7 Gold Tyranny og 8 Suspicious Mind. Førstnevnte har vunnet løpet de to siste årene, men disse to er jevne. Ofte må de gi bort mye vekt, nå er det likevekt. 4 Victor Kalejs og 6 Pas de Secrets er nærmest, og 2 Eftiraath har hatt en fin sesong. Men her skal det mye til om det ikke blir 7 eller 8. 7 Gold Tyranny blir også vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-2 og V64-6 ser åpne ut. I finalen tror vi at 9 Hotcake og 7 King Richard blir mye betrodd, mens kvartetten 2-4-8-10 får et lite pre i V64-2.