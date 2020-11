Herlig V64-søndag på Jägersro

Det er en strålende V64-galopp som venter på Jägersro søndag. Vi lanserer to bankere i omgangen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende søndag står foran oss. Den innledes som vanlig med V64-galopp. Denne søndagen fra Jägersro galoppbane i Malmö. Søndag ettermiddag er det så klart for internasjonal V75 fra Eskilstuna med fire pengestinne finaler i Breeders Crown. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Biri.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galopp og Jägersro. V64 har som vanlig spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.31.

Våre galoppeksperter holder solid høstform og lørdag ble det flott V4-gevinst på det aller minste forslaget til Klampenborg.

180 kr ble til 2 090 kr i V4 på Klampenborg lørdag 7. november

Med tilnærmet heldekk og 8. valget 2 Smooth n Royal som vinner i V4-1 var grunnlaget lagt for en pen utbetaling i V4 på Klampenborg denne lørdagen. Med blant annet et førstevalg og ett fjerdevalg i to av de tre gjenstående avdelingene, ble det fin avkastning for vårt V4-forslag på Nettavisen med innl. pris på kr 180. Pene 2 090 kr ble det tilbake.

Solide V4-gevinster på Jägersro onsdag 4. november

Det ble levert solide tips til onsdagens V4-lunsj. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt klokkerent og det ble flotte 6 855 kr i utbetaling for fire rette. På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Herlig systemklaff på Øvrevoll torsdag 29. oktober

Vi kom ikke i land på de flate kupongforslagene på Øvrevoll forrige torsdag, men for V65-systemene ble det fullklaff.

To systemspill med fire andeler a kr 1000, og folkesystemet med 20 andeler a kr 200 satt begge klokkerent og betalte tilbake pene 9 860 kr.

En veldig interessant omgang på Jägersro søndag. Vi synes det er et par fine bud i V64-2 med 10 Marta og i V64-6 med 2 Plata o Plomo. Sistnevnte har tre ganger i år møtt Duca di Como på hjemmebane, og dessuten er verken Jazz Explosion og Red Hot Chili på plass. Da er det trolig fritt frem for Plata o Plomo til å sikre seg teten, og da er seierssjansen god. Sist tapte han i finishen mot 9 Stormy Ocean, men da skilte det fire kilo. Nå er det kun en kilo mellom dem, og da tror vi mest på at rekkefølgen blir snudd. 2 Plata o Plomo blir den ene av våre V64-bankere og bankerspilles også i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi spiller banker også i V64-3/V4-1. 2 Wolfof Vancouver har vært den beste hesten i Skandinavia på sand blant toåringene og denne bankerspilles på samtlige V64-forslag og i V4-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

10 Marta i V64-2 har også et fint løp. Løpene på hjemmebane har vært solide, og løper hun opp mot sitt beste, er sjansen stor. 4 Alwaysonmymind var knallgod sist hun var på Jägersro og tas med på samtlige V64-forslag, og en hest som 1 Iffanny Crow har høy klasse. Har nå to løp i kroppen etter lang pause og må tas på alvor. Vi tar denne med på de to største V64-forslagene.

De tre øvrige løpene er åpne i våre øyne. V65-5/V4-3 er det svenske kriteriet. Her er det ingen hester som har vært så mye mer enn gode, og vi tror det kan trengs å gardere godt her.