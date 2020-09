Herlig V65-jackpotomgang på Momarken

Det er jackpot med 234 690 kr ekstra i sekserpotten i kveldens V65-omgang på Momarken.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang. V86 Super Days fortsetter tirsdag og avsluttes onsdag med Multijackpot på Solvalla/Åby. Ca 18 mill ligger allerede i Multijackpot og mer kan komme tirsdag. Ellers er det V75 på Sørlandets travpark kommende lørdag og søndag er det internasjonal V75 med Derby på Solvalla.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Tirsdag er det V86 på Axevalla/Solänget med spillestopp kl 20.30 og det er V65 med jackpot på Momarken med spillestopp kl 18.30. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Visby.

Vi har lagt bak oss en herlig tipsuke på Nettavisen og med voldsomme V65-gevinster på Forus sist tirsdag og flotte gevinster på en rekke systemspill i V75 på Bergen travpark lørdag. Søndag tok våre galoppeksperter over halve potten under V64-omgangen på Bro Park.

Det ble en voldsom suksess for Nettavisens galopptips til Bro Park søndag både i V64 og V4. Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Momarken. Fot n'te gang ble det svært så favorittpreget i mandagens V65 på Leangen og ingen utbetaling for fem rette. Det betyr at det er jackpot på Mysen i kveld og 234 960 kr ekstra i sekserpotten. Det vil overraske stort om det blir like favorittpreget på Momarken i kveld, som det var på Leangen i kveld. Omgangens største favoritt kommer ut i V65-2 og denne blir også min jackpotbanker.

Nå kommer seieren

Det handler om 3 Elitloppa som i en alder av seks år fortsatt har tilgode å vinne løp. På 17 starter har det blitt fem andreplasser, men i kveld må det være veldig gode muligheter for at hoppa endelig tar sin første seier. Har vært på trippelen i sine fem siste starter og blitt toer i tre av disse. Failern, Maquavit E., Thai Danerys og Ayita har vært vinneren i de fire siste løpene og ingen av kveldens konkurrenter er like bra som disse. Fra spor tre bak startbilen, er nok kusk Erlend Rennesvik på jakt etter føringen. Jeg tror sterkt på seier og lanserer 3 Elitloppa som min V65-banker på Momarken i kveld.

Kolle og Kvasnes gjør opp om seieren?

Momarken byr på Damegruppas dobbel i kveld. 10 hester skal ut i både trav og monte. Travdelen går som det første løpet i kveld, mens montedelen er V65-4/V4-2. Helene Kolle og Kristine Kvasnes er blant landets dominerende monteryttere og de sitter opp bak favorittene. 1 Goodman B.R. vant enkelt i montedebuten for Helene Kolle og må stå som favoritt. Flinke 2 Concerto De Lou og Kristine Kvasnes har levert en rekke meget solide monteløp, men ville ikke fremover sist. Det var nok et engangstilfelle. Jeg står på to hester i V65-4/V4-2 og bruker 1 Goodman B.R. og 2 Concerto De Lou som dobbeltbanker i både V65 og V4-spillet.





Rennesvik kan få en fin kveld

V65-omgangen innledes med et kaldblodsløp og kun åtte hester stiller til start. Det er stengt på 800 startpoeng og ingen av hestene står med seier i sine fem siste løp. 2 Modijerva står spennende til på strek og har en flott oppgave foran seg. Vant sitt siste løp på nettopp Momarken, det seiersløpet kom 28. mars i fjor. Faktisk har to av hoppas tre seire i karrieren kommet på Momarken. Min favoritt i en åpen V65-1.

Ikke ueffen feilfri

V65-3/V4-1 er et kaldblodsløp i grunnlag under 42 000 kr og 14 hester stiller til start. Det ser uoversiktlig ut på forhånd. Jeg står på fem og sju hester på de større V65-forslagene. 1 Satri Ø.K. kommer til start med to strake disk, men har mer enn nok fart til å melde seg på i seierskampen i en feilfri utgave. Vidar Hop får sjansen for første gang bak den Trond Anderssen-trente fireåringen i kveld. Mitt frekke objekt i et "ekkelt" løp.

Fireårshoppa kan vinne igjen

Også V65-5/DD-1/V4-3 er et kaldblodsløp med 14 hester til start og også dette er et voltestartløp. Favoritten 13 Stasline står i bakspor på 20 meter tillegg og det er som kjent ingen fordel. Fra strek jakter fireårshoppa 4 Valle Grid sin andre strake seier. God i seiersløpet på Klosterskogen sist, der hun kontret til seier fra tet. Ikke veldig mye tøffere imot i kveld og jeg setter henne først og i DD-spillet velger jeg å bankerspille 4 Valle Grid.





Storfavoritt med sjanseartet spor

I V65-6/V4-4/DD-2 blir 7 World Peace og Eirik Høitomt blant kveldens aller største favoritter. Ottersen-hoppa holder fin form og det kan være at Høitomt klemmer til fra start og kommer seg tidlig foran, selv fra et sjanseartet sjuendespor. Møter klart overkommelig motstand, men samtidig er ikke World Peace alltid like bøs oppunder mål. Jeg syner favoritten og tar med noen hester på gardering i V65-6.