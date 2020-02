Herlig V65-kveld fra Charlottenlund

Det er internasjonal V65 fra danske Charlottenlund lørdag kveld.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Det er naturligvis V75-omgangen på Forus travbane som er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet lørdag. Men som vanlig i vintermånedene, er det også internasjonal V65 fra Danmark lørdag. Denne lørdagen er det Ålborg som er vertskap og V65-omgangen har spillestopp kl 19.40.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hvem klarer sig bedst i V65 lørdag aften i Aalborg?

Så blev det lørdag igen og med væddeløb fra Racing Arena Aalborg som er hjemmebane for store danske trænere som Flemming Jensen, Bo Westergaard, Jeppe Juel og Gordon Dahl samt flere andre.

Som jeg ser det er der faktisk ikke nogen oplagte ”Bankere” i V65 denne lørdag og håbet er derfor at der kan blive en god udbetaling i den populære spilleform, der startes i 3. løb som efter planen skal køres kl. 19.40.

Bankeren:

5 Expo Lane i V65-2 bliver sikkert ikke engang favorit, men den står til at kunne vinde løbet og være måske det bedste bud som V65-Banker denne lørdag aften. Hesten har været meget fin de sidste to starter og er kørt forsigtigt. Burde kunne vinde dette løb nu!

Luringen:

6 Axel Party i V65-3 er en ret så god hest når den er som bedst. Har styrke og fungerer den efter planen, kan den med dygtig kusk absolut vinde dette meget åbne løb. Bør krydses på alle kuponer.

V65-1:

Fire heste burde normalt være en helgardering i dette løb, der er over 1640 meter autostart. Stor og stærk er 7 Macro Star, så distance og startspor er måske ikke decideret nogen fordel, men den her hest er bare god. Vandt fra dødens sidst den startede på kort distance. 2 Boris Simoni var ikke som bedst senest trods et godt løb, men kan meget bedre og har ellers været fin efter den er kommet tilbage fra en længevarende skadespause. Godt spor.

3 Bravur Torkdahl vandt første start for Morten Juul senest og efter et godt rygløb var den en sikker vinder. 6 Arkibal Tamsen trives med Bent Svendsen og skal som altid nok ende med fremme.

V65-2:

To forsigtige oplæg har vi set fra 5 Expo Lane i de starter den har gjort efter en skadespause. Den har været vældig positiv og afsluttet godt. Nu med flere løb i kroppen, et godt startspor i et lille felt, kan det tænkes den skal bestille lidt mere. Har set fin ud og er en god vinderchance.

Det samme skal 6 Perfekt Gehør være, for den skulle have løbet i kroppen senest, men gik ok og er sikkert bedre denne gang. 2 E Norway Is My Way vandt som storfavorit senest, men imponerede ikke så voldsomt. Lignede aldrig rigtigt en vinder, men gjorde det trods alt og har godt spor. Bliver favorit, men er ikke nogen sikker vinder. Luring gemt i 5 I Love Champagne med fordel af autostart og 3 Diva De Meaux der er bedre end resultaterne.

V65-3:

Så bliver det meget åbent og der er virkeligt brug for garderinger i dette løb. 4 Diva kan meget når den ikke galopperer, men virkede lidt voldsom senest hvor den drog afsted og siden galopperede. 3 Livi Obaunehøj kommer efter pause, men virker som en fin hest, der nok skal levere i dette løb og har vinderchance. Hvis 6 Axel Party er som bedst har den kapacitet til sejr og kusken er dygtig. 12 Simone Speedy vandt fra spids senest og starter nu med stort tillæg, hvilket aldrig er let. Luring gemt i 1 Empoli der med god kusk normalt skal kunne bedre en resultaterne viser.

V65-4:

Selvom 3 Eddie kun har startet tre gange bør den have en god vinderchance. Førte senest, men blev besejret til slut. Har nu en passende opgave og virker som løbets førstehest. 11 D A D Flamingo kan vinde, hvis den undgår galop, men den er stadig meget usikker. Viser rigtig fin form og kapacitet, men den er svær at stole på. 5 Clara Rags har set fin ud i et Rutineløb op til denne start og bliver spændende at følge. Bør ses an og kunne være med fremme, hvilket også gælder for 7 De Light der efter et afventende løb sluttede godt af senest. Skal køres i ryg. 1 Jente W kan bedre end vi har set de sidste starter, men har nu godt spor og en dygtig kusk.

V65-5:

Dette er et fantastisk godt løb med mange chancer og har man råd er det bare at gardere bredt. 6 Escape A P vandt den forventede sejr senest og blev sendt til føring på første langside. Kunne siden kort, men sikkert vinde. Har altid vinderchance. 5 Danny E P blev kørt helt uden sko senest, men galopperede i føring efter 700 meter. Havde i forrige start ikke fordel af Aarhus. De to bagerste 11 Dixidore og 12 Enjoy Banker havde med bedre spor nok været favoritterne, men der skal held til fra bagspor og mod gode konkurrenter. Gode spor har 1 Cæsar Spin og 2 Eddie Cook, så begge de to heste har også chance.