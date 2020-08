Herlig V65-kveld fra Halmstad

Jevn og spennende V65-omgang med start klokken 19.15! Vi byr på oppdaterte V65-vurderinger til Halmstad, og de går vel du ikke glipp av?

Halmstad byr på en jevn og spennende V65-omgang denne kvelden. Vi fant ingen klink banker, og våre litt større bonger er uten. På de reduserte forslagene banker vi 7 Toto Barosso frekt i innledningsløpet. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Toto Barosso – Er ordentlig god, og BEST i innledningsløpet. Den feilet som HELPIGG med alt igjen i stengt posisjon nest sist, mens den lekte hjem seieren sist. Er ikke 100% travsikker enda, men på ren kapasitet er altså denne knallgod. Har en stor sjanse om alt går riktig for seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

V65-2 : 1 Tupac Face – Er en 5-åring som kun har gjort fire løp, og denne hestekroppen har faktisk trengt løp. Har dog gradvis blitt bedre, og nest sist spurtet den bra i kulissene. Sist solgte den seg dyrt fra tet, og en seier er neppe langt unna. Trenger ikke å bli enkel å plukke ned på en lynrask bane… OBS!

V65-3 : 8 High Roller Sox – Har vel ikke imponert hittil i sin karriere, men gjort det helt greit. Har fått to løp i kroppen etter pause, og fullførte helt OK i tøffe omgivelser sist. Nå er den billigere ute, bakskoene rykkes for første gang i karrieren, og i et løp som dette duger den. OBS!

V65-4 : 1 Pinotage A.A. – Fullførte meget fint mot mye bedre hester enn dette sist, og den gjorde nok sitt beste løp i karrieren da. Er en flink hoppe, og en helt OK favoritt i et ganske dårlig løp. Vi kjøper den dog ikke som storfavoritt, og plukker med noen hester i mot.

V65-5 : 3 Galewindsonthepath – Dette er et meget bra løp for ungdommene, og det er solid kvalitet på hestene. Vår ide har en drømmeoppgave foran seg, og skulle den komme seg foran så kan den umulig bli enkel å plukke ned på en kjapp bane. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 7 Roofparty – Er egentlig en knallgod hest i grunnlaget, men den har tidligere i år skuffet oss MYE. Sist var den dog tilbake på sitt beste, og etter en sisterunde i dødens avgjorde den veldig enkelt. Er brennkvikk fra start, og fra eventuelt tet på en kjapp bane så har den en stor sjanse om den leverer som sist.