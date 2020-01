Herlig V65-kveld i Århus

Det er internasjonal V65 i Århus lørdag kveld og en flott spillemessig omgang venter.

Det er naturligvis V75-omgangen på Leangen som er lørdagens store sportslige og spillemessige høydepunkt. Her er det som vanlig spillestopp kl 15.00. Men lørdag kveld er det også duket for en særdeles spennende internasjonal V65-omgang i Ålborg og her er det spillestopp først kl 19.40. Her er det også V4-omgang, denne innledes i V65-3 og har spillestopp kl 20.20

Denne gang lørdag aften med V65 fra Aarhus

Endnu engang er det i Danmark, at væddeløbene og V65 skal afvikles lørdag aften med start kl. 18.55. Der afvikles hele 11 løb og i 3. løb i gangsættes aftenens V65, som virker interessant og hvor den 69-årige danske legende Steen Juul kan være værd at holde øje med.

Husk når I skal spille med til danske løb, at man gratis kan finde alt med kommentarer fra staldene, tipsgennemgang, programmer og meget mere på: www.fasttrackracing.dk

Bankeren:

7 L’amour i V65-2 skal godt nok starte for første gang i Aarhus, men leverede så fint et indtryk senest, at den på en passende opgave med en af Danmarks bedste amatørkuske i sulkyen normalt bare burde løse opgaven med sejr.

Luringen:

9 Darius Boko i V65-6 er bedre end de sidste resultater og har stor fordel af højrevejen rundt i Aarhus. Galopperede med vinderchance senest, men kan sagtens lukrere lidt denne gang på at favoritterne Damien Shadow og Dream Of Success måske begge fyres af fra start i spidskampen.

V65-1:

Mange har chance i dette løb, hvor der godt kan blive brug for garderinger, og hvor der sagtens kan lure en overraskelse. Jeg er mest til 3 Sarek eller 9 Nu Love S S som vinderbuddet, men de er svære at skille ad og en hest som 7 Destiny S har stor kapacitet, hvis den vil gå op bag startvognen? Tilbage til 3 Sarek så har den gjort det godt, har et godt spor og er stabil, hvilket burde betyde den er med helt fremme. 9 Nu Love S S var rigtig fin bag gode Don Cash senest og virker i fremgang. Kommer der fart på løbet undervejs, stiger chancerne. 7 Destiny S dummede sig på vej op mod startvognen senest og var væk længe inden løbet startede. Kan gøre dette, men har rigeligt kapacitet til at have vinderchance uden galop. 5 Bravur Torkdahl kommer i nyt regi, men kan ikke andet end være en outsider.

V65-2:

Det var en rigtig fin præstation som 7 L’amour leverede i sidste start, hvor den i topfart til slut fulgte rigtig godt med sejrshesten Eddie The Eagle. Nu har L’amour så haft yderligere nogle uger i sit danske regi og med en dygtig kusk burde den faktisk normalt bare vinde løbet. Det er dog første gang hesten starter højrevejen rundt i Aarhus.

1 Daniel Design har kapacitet, men for let til galop. Godt spor og fejlfrit kan den blive meget spændende. Derefter er der mange med mulighed, så heste som 6 Emma D, 10 Super Mento og 11 Baron Weestwood er næste i rækken af muligheder.

V65-3/V4-1:

Mange spillere vil givet satse på 5 Wonderboy som ”Bankeren” og vinderchancen skal da også være stor. Den leverer hver eneste gang og møder ingen i dette løb som den ikke kan besejre. Har set formstærk ud efter den er kommet tilbage fra en skadespause. Kan åbne hurtigt fra start og jeg tror Steen Juul kører afsted denne gang. 6 Obi leverede en stærk præstation senest og var overlegen. Har topform og bedst med et rygløb. 7 Beatriz er en stærk type, der selv kan skabe lidt og hun har altid chance, selvom sporet kunne være bedre. Derefter fra gode spor 2 Victor Rush der kan køres i ryg og starthurtige 3 Frances Yoda.

V65-4/V4-2:

Hest mod hest virker 8 Escape A P bedst. Den leverede en formstærk præstation senest og viste at den har stor kapacitet. Har anden række bag startvognen, men er stærk og reel, så uden galop kan den tænkes at vinde løbet. 7 Livi Nectar H M galopperede fra start i volten i forrige start, men har ellers de sidste starter været rigtig fin. Ser godt ud og driller sporet ikke er den en topchance. Derefter er de næste 9 Cinxia, 10 Zar Laksmy og 11 Eleanor Bounce der alle dog skal præsterer bedre end senest.

V65-5/V4-3:

Meget åbent løb og derfor igen en bred gardering tilrådes. Hvis 2 Enok satses offensivt fra start er den hurtig og dermed mulig spidshest i løbet. Det kan betyde sejr, og den er bedre end man lige kan se ud fra resultaterne. 12 Epicwildfire M T kan meget, men er bare 4 år og har ikke så mange starter bag sig. Desuden er sporet skidt, men den kan afslutte og ret så fin en hest.

10 Danny E P gør det rigtig godt, men er meldt hårdt ind i løbet og fik ikke det bedste spor. Skal alligevel have vinderchance. Derefter 5 Rapanoe Bell og med løb i kroppen måske luringen 11 Time To Face.