Herlig V65-kveld på Bjerke

Bjerke byr på en flott internasjonal V65-omgang i kveld. Vi lanserer vår banker allerede i V65-1.

En strålende onsdag står for tur. Det er finaledag for V86 Super Days på Åby/Solvalla med Multijackpot og hele 23 922 899 SEK fordeles ekstra for de som får 8 rette. I tillegg er det internasjonal V65/V4 på Bjerke. Merk at det er spillestopp i V65 kl 18.30. Og til lunsj venter en herlig galoppomgang i Gøteborg med både V4 og V5 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I og med at det finale med Multijackpot i V86 Super Days, er det ikke V75 Bonus på Bjerke i kveld. Landets hovedbane byr istedenfor på en internasjonal V65-omgang med spillestopp kl 18.30. Det er jevnt over fine spilleløp og flere mulige bankerkandidater. Jeg går på V65-bankeren allerede i V65-1.

Gaveløp for formhesten

V65-1 er utskrevet for hester som ikke har vunnet løp og dermed øker sjansene for 9 Radagast Ammik. Motstandsmessig er det mer enn overkommelig selv om bakspor trekker en smule ned. Hesten var meget god i "comebacket" etter en liten pause på Jarlsberg forrige tirsdag og ble da toer fra tet på bra tid. Det må være topp sjanse i kveld og 9 Radagast Ammik blir min V65-banker på Bjerke.

Petter er ikke sjanseløs

Kun sju hester til start i V65-2 som er et kaldblodsløp inntil 1 350 000 kr. Flinke 2 Stensvik Martin pådrar seg et ganske klart favorittstempel, men vallaken er ikke like seiershungrig lenger. Jeg prøver meg på Arnt-Sverre Røren og 3 Vetle Petter. Hesten var enorm i 2018, ikke like bra i 2019 og er uten seier på 11 starter i år. Men står bra til spormessig i kveld og favoriseres av at det er et lite felt. Min frekke favoritt i et åpent løp, selv om kun sju hester stiller til start.

Bra sjanse for favorittduoen

14 hester til start i V65-3/V4-1, der fireåringene 6 Storm Fax og 14 Lustra Odin skiller seg ganske klart ut. Storm Fax innfridde som min tipsener i V75 på Bjerke for halvannen uke siden og var god det. Men kanskje er 14 Lustra Odin enda bedre. Denne står dog kinkigere til med bakspor på 20 meter tillegg. De to hestene har uansett et godt bud på seieren i V65-3/V4-1.



Klar bankerkandidat fra Austevoll

Ingen tvil om at 6 Ajax Miguain og Gunnar Austevoll er en motivert favoritt i V65-4/V4-2. Kjørte seg tidlig til tet sist og holdt unna for en god Wishmaster mot mål. Selv fra sjettespor lukter det tet også i kveld og holder vallaken seg til trav hele veien, må det være bra vinnersjanse. Men det er galopprisiko og dermed tar jeg med noen garderinger i V65-4/V4-2.

Vinner uten galopp?

Det er heller ingen tvil om at 1 Tangen Tore og Jan Roar Mjølnerød er en motivert favoritt i V65-5/V4-3/DD-1. Men fireåringen fungerte ikke i det hele tatt i sitt siste løp på Romme. Tre seire på de fire foregående startene. Står i tillegg på strek sammen med kun 2 Brid Arne og er hesten tilbake i slag, er det mye som tyder på at dette er vinneren. 1 Tangen Tore blir min DD-banker.



Herlig V65-finale

Kveldens sportslige høydepunkt kommer til slutt i V65-6/V4-4/DD-2. En rekke flotte varmblodshester til start og solid V75-klasse på løpet. Formsterke 2 Allaway G.T. gikk et nytt strålende løp sist og står også fint til i andrespor i kveld. Wolden-traveren er som kjent best i sluttfasen og det lukter tempo av løpet. Min favoritt i en herlig V65-finale.