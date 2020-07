Herlig V65-lunsj i Lycksele

Sommerbanen Lycksele byr på fredagens V65-lunsj i Sverige.

En fantastisk flott Jarlsberg-helg står foran oss. Tre dager til ende skal Vestfold-banen i sving og både lørdag og søndag er det V75. Søndag endog internasjonal V75 med Ulf Thoresen Grand International som den største godbiten. Fredag er det som vanlig Jarlsberg Grand Prix med to kvalifiseringsløp og finale sent fredag kveld.

Fredagen innledes ellers med V65-lunsj fra sommerbanen Lycksele, mens grensebanen Arvika byr på en flott V64-omgang fredag kveld.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Lycksele og fredagens V65-lunsj som har spillestopp kl 12.45. Rolf Lerum er på en velfortjent ferie denne uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker forrige fredag.

3 939 kr ble til 41 812 i V64 på Bergsåker fredag 26. juni

Med en strålende banker på 1 Otroligosåfin i V64-4 og soleklart objekt på nestfavoritten 2 Euskara i V64-1 mot omgangens største favoritt 3 Van Gogh Z.S., ble det herlig systemklaff for Snokens jackpotsystem denne fredagen. Systemet med fire andeler a kr 1000 (innl.pris kl 3 939) satt som det skulle og betalte tilbake storfine 41 812 kr.

Når det gjelder fredagens V65-lunsj, så finner Snoken sin banker i V65-5, og lanserer også en mulig banker i V65-4.

Kanonform for V65-bankeren

V65-5/V4-3/DD-1 er et kaldblodsløp der 8 Rubus blir den klare favoritten. 11-åringen har vist eventyrlig form i det siste og vant et V75-løp i Boden nest sist og fulgte opp med en sterk 5. plass i finaleløpet på Bergsåker sist. Det løpet ble vunnet av Odd Herakles. Trener Hans Bergh har funnet en fin oppgave til sin hest i dag og uten galopp eller strul på veien, skal det være bra vinnersjanse. 8 Rubus blir vår hovedbanker i V65 og bankerspilles også i både V4 og DD.



Vinner om han skikker seg

To hester skiller seg klart ut på kryssene i V65-4/V4-2 og det er 8 Merkulov og 3 Soleil D'Inverne. Merkulov er uten tvil den beste hesten og skikker vallaken seg, bør det bli seier. 8 Merkulov bankerspilles på de fleste V65-forslagene, mens 3 Soleil D'Inverne tas med på det største og disse kan også være et bra lås i V4-spillet.

Utfordrer storfavoritten

I V65-2 blir 5 High Hope Laday blant V65-omgangens største favoritter, men her har vi et spennende objekt i Samu Sundquist-trente 9 Avaboy. Det er en treåring Sundquist har hatt høye forhåpninger til og sist i Skellefteå viste hesten klar fremgang. Står i et spennende smygspor i dag og kan helt klart utfordre den store favoritten.