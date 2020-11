Herlig V65-lunsj med Kihlström i hovedrollen

Toppkusk kjører bankeren! Topptrener kan ha en mulig storskrell! Jobben er gjort til Solvalla! Du blir vel med oss i jakten etter tusenlappene?

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.

Lørdag er det GULLJACKPOT I V75! Bongene/systemene til Klosterskogen er lagt ut, og du kan allerede nå kjøpe deg inn i våre spill. Prisene er fra kr.50 til Kr.2 000.

Toppkusken Örejan Kihlström er veldig sentral på Solvalla i dagens V65-lunsj, og også han kjører fredagens beste banker. 6 Illfindmywayhome (V65-2) er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto, og bør ta seg av et billig løp. ALL IN!

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 6 Axl Brown – Har en passende oppgave foran seg i innledningsløpet, og vi er klart inne på at nå kommer det en seier igjen. Kom via sporene på siste bortre sist, og var ikke trøtt når den mistet travet og feilet på oppløpet. Draskylappene var ubrukte, og den hadde travet ca 13,8/13,9-2640ma uten galoppen. Gangen før avsluttet den solid, og formen er veldig bra. Kihlström opp nå liker vi, og at den skal gå med sko på alle fire pleier ikke å være et minus for denne. SPILLES!

V65-2 : 6 Illfindmywayhome – Har et latterlig lavt grunnlag i forhold til den kapasiteten den besitter, og feelingen er at denne vil gjøre det skarpt i 2021 om den får holde seg hel. Vant veldig enkelt sist, og er neppe dårligere med to løp i kroppen etter pause. Går nok en 12-tid om nødvendig, og den taper ikke dette feilfritt. VI BANKER!

V65-3 : 3 Lennart Sjöhammar – Ligger stadig litt i skorpen, og den kom til mål med godt med krefter igjen sist. Var også positiv nest sist. Har en helt riktig oppgave foran seg nå, og må passes. 5 Rotate – Er en annen som ligger litt i skorpen, og den leverte en tung avslutning fra køen sist. Møtte da bedre hester enn dette, og er selvskreven på bongen.

V65-4 : 10 Fade To Black Ås – Ble sittende fast sist, og det på en god tid. Da hadde vi 13,5 s 700m på klokken. Kommer her ut mot en ganske overkommelig gjeng, og skulle det bli feil for storfavoritten som står i et sjansebetont spor, ja, da trenger det ikke å være feil å komme bakfra med sparte krefter… OBS!

V65-5 : 2 Brothers N. Arms – Vi prøver oss med et langskudd her, og vi gjør det på en hest som kan betydelig mer enn hva man kan lese ut fra raden. Når denne ble tatt inn i Sverige av Melander så leverte den fakta flere solide løp, og det mot langt bedre hester enn dette. Ble tidligere i år solgt til Daniel Reden, men har ikke innfridd i de tre løpene den har gjort for han. Kommer nå ut etter en treningspause, man fester på en BIKE, og leverer denne bare i nærheten av hva den kan så duger den. PASSES!

V65-6 : 10 Crevisse – Småskummel finale hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide er VASS når den får smyge med i rygger, og blir det bare litt tempo så skal de andre få kjørt seg. Trengte løpet etter en liten pause sist, og ventes forbedret til dagens oppgave. Må med på alt!