Herlig V65-lunsj med to bankere

To bankere, og den ene trenger ikke å bli noen favoritt! Vi jakter suksess i lunsjen med spennende bonger! Du blir vel med på moroa?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Rättvik byr på en spennende V65-omgang i lunsjen fredag, og vi klemmer faktisk til med to bankere. 14 Smefaksen var ingen favoritt når vi la ut dette tipset, men er den som sist så skal den ha en TOPP MULIGHET! 4 Self Explosive leder normalt sitt løp fra start til mål, og er den sikreste bankeren. De fire øvrige løpene garderes bredt, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Quatro Roc – Blåste rundt feltet sist, og kom helt fullstendig alene til mål. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og den må naturligvis regnes tidlig i et løp som dette. OBS!

V65-2 : 11 New Young – Varslet form på Bjerke nest sist, og delte en fortjent seier sist. Er under en klar utvikling, og her er det billig mot. Plukker med seg en ny seier?

V65-3 : 14 Smefaksen – Har motstandsmessig en VELDIG RIKTIG oppgave foran seg nå, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne. Fullførte utrolig bra sist (25,3 s 1000m), og var ikke langt bak en såpass god hest som Valle Hugo over mål. Hadde Valle Hugo vært med her så hadde den hatt 85% av innsatsene på seg, og da må bare Smefaksen til litt over 20% kjøpes! Runder alt med svært dyktige Mats Djuse? VI TROR DET!

V65-4 : 2 Romeo Dana – Har gjort TO OK løp etter pause, og virker å være på vei mot formen. Nå vil man teste en BIKE for første gang, og det vil nok løfte den med 20m om den takler en slik vogn. Passes fra et perfekt spor bak bilen.

V65-5 : 10 Iller Tooma – Har sine problemer med aksjonen, og selv om den heller ikke sist var helt optimal så fullførte den fint på en knallgod tid. Her er det med få unntak billig i mot, og den skal ha en BRA sjanse å runde om det bare klaffer litt underveis. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 4 Self Explosive – Var knallgod første gang ut i ny regi sist, og holdt altså lekestue med en såpass god hest som Radetzky. Er neppe noe dårligere her, motstanden er ikke veldig tøff, og fra tidlig tet skal de andre få kjørt seg. VI BANKER!