Herlig V65-lunsj på Axevalla

Axevalla er første bane ut denne fredagen og der venter det en meget fin V65-lunsj.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Vi har en herlig travhelg foran oss. Lørdag er det Norsk Trav Oaks og Gulljackpot i V75 på Momarken og søndag er det internasjonal V75 på Solvalla. Neste søndag er det også internasjonal V65 med jackpot på Jarlsberg med hele 533 117 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrer oss om fredagens V65-lunsj på Axevalla. Her er det spillestopp allerede kl 12.45. Rolf Lerum er på en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Det er en spillemessig flott V65-lunsj og Snoken lanserer sin banker i V65-3.

Leder hele veien?

Det handler om 1 Estreet Simoni og Rickard Svanstedt. Hesten er kvikk i vei og har vunnet to av sine ni løp i 2020. Trener Rickard Svanstedt er optimist på forhånd og har planer om å ta denne ut i V75 utover vinteren. Motstandsmessig er det svært overkommelig og normalt skal det være toppsjans for ledelse hele veien. 1 Estreet Simoni blir vår V65-banker og bankerspilles også på det minste V4-forslaget.



Gode sjanser for Jepson

Carl Johan Jepson har vinnersjanse i flere av dagens V65-løp på Axevalla. Formtoppede 12 Rally Gunnar i V65-5/DD-1 er nok hans beste sjanse på forhånd og hesten blir da også ganske tung favoritt i V65-spillet. Står i tolvtespor bak bilen på sprint, men det er som kjent langt oppløp på Axevalla. 12 Rally Gunnar blir vår DD-banker.



