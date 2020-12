Herlig V65-omgang på Leangen

Fyldige feltet og flotte spilleløp venter i kveldens V65-omgang på Leangen.

En ny strålende travuke står for tur. Ukens største høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Biri som krydres med GULLJACKPOT. I tillegg er det en herlig V75-omgang på Bjerke tirsdag kveld og store penger å spille om i onsdagens V86 på Jägersro/Solvalla.

Før alt dette skjer, skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den byr på flott sport og spennende V65-omgang på Leangen i kveld der finalene i Hesteeierkanna for både varmblods og kaldblods skal kjøres. I Sverige venter en flott V64-omgang i Halmstad. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Eskilstuna.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen. Spillestopp i V65 er som vanlig kl 18.55, mens V5-omgangen som vanlig innledes i V65-4 og har spillestopp kl 20.05. Sportslig er det bra klasse på kveldens V65-omgang. Finalene i Hesteeierkanna byr på 30 000 kr i førstepremier og det løpene kjøres som hhv V65-1 og V65-6. Spillemessig er det langtfra lettløst, det illustreres kanskje best ved at min banker i V65-2 er seiersløs på 18 starter i år.

Svært billig oppgave for V65-bankeren

Det handler om 10 Fernando som også i kveld kuskes av Magnus Teien Gundersen. Den niårige vallaken har tilgode å vinne i år, men møter svært beskjeden motstand i kveld. Løpet er i tillegg stengt på 600 startåpoeng og Fernando har vært flink i sine siste starter, mot vesentlig tøffere motstand. Står også veldig godt inne i løpet på pengene og hovedutfordrer 6 Chef Superb synes helt formløs for tiden. Velkjørende Magnus Teien Gundersen og 10 Ferndano blir min V65-banker i kveld.

Eventyrlig utvikling - kan vinne igjen

Det er allerede blitt fire strykninger i V65-1 som er finalen i Hesteeierkanna for varmblods og det favoriserer naturligvis hestene på 40 meter tillegg og gjør sjansene bedre for både 14 The Last Ticket og 15 Derby D'Estino. Jeg velger likevel å sette 9 R.M.G. Lady In Red først. Jeg hadde fireårshoppa som klar tipsener i V75-løpet på Leangen forrige lørdag og hun innfridde enkelt. Voltestart er kanskje en liten hemsko, men hun er så bra nå at hun kan vinne igjen.

Overspilt favoritt i V65-3

V65-3 er en treårsfinale for varmblods og mandag formiddag er 1 Clerken markert på langt over 50 prosent. Det vil nok jevne seg ut nærmere spillestopp. Jeg står på fire hester på samtlige V65-forslag og mener det skal være tilnærmet heldekk.

Åpent hoppeløp i V65-4/V5-1

14 hester stiller til start i V65-4/V5-1 og på det største V65-forslaget betaler jeg for åtte hester. 4 Alonso Sol er en av mange outsidere i dette løpet. Fireårshoppa vant to løp i juni, men har galoppert mye siden da. Klart forbedret igjen sist som god toer bak min V65-banker S.K's Nordstjerne. Har et riktig løp på papiret i kveld og blir min knepne favoritt i V65-4/V5-1.

Blesen hele veien?

V65-5/V5-2/DD-1 finner sin klare favoritt i 1 Grytting Blesen. 10-åringen står alene på strek sammen med 2 Buaas Terna og har en meget passende oppgave foran seg. Hestene på 20 meter tillegg skremmer ikke, mens 12 Arkan står på 40 meter tillegg. Jeg bankerspiller 1 Grytting Blesen på det minste V65-forslaget og i DD-spillet.

Men velger å ta med meg 12 Arkan på de større V65-forslagene og betaler også for 15 årr gamle 2 Buaas Terna på de to største. Hun var sensasjonelt forbedret i et monteløp sist og i kveld kusker meget dyktige Thomas Mjøen.

Naturlig at Guro og Pave Faks er favoritter

V65-6/V5-3/DD-2 er finalen i Hesteeierkanna for kaldblodshestene og også her venter det 30 000 i førstepremie. 14 Pave Faks og Guro Mogset er en motivert favorittekvipasje. Var kanskje ikke som best sist i V75 og måtte fire litt mot mål da. Skal hente 80 meter på meget formsterke 2 S.K.'s Nordstjerne i kveld og det er ikke gitt at det går. Men skal stå først på ranken.