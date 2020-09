Herlig V65-vorspiel på Bjerke

Bjerke lader opp til en fantastisk Klasseløpshelg med en flott V65-omgang fredag ettermiddag.

En vidunderlig travhelg nærmer seg. Bjerke byr på Klasseløpshelg med Gulljackpot i V75 lørdag og Klasseløpsfinaler med internasjonal V75 søndag. Det er strålende sport over hele fjøla på Bjerke i helgen.

Men allerede fredag er det løp på Bjerke. Det er V65 og internasjonal V4 på menyen fredag ettermiddag. I tillegg byr fredagen på V65-lunsj fra Bergsåker, mens det garantert blir stor omsetning i kveldens V64-omgang på Solvalla, der Elegant Ima og Magnus Teien Gundersen skal ut i Kriteriekvalifisering.

Rolf Lerum leverte strålende tips til torsdagens V65-omgang på Bergen travpark og det ble flotte gevinster.

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september

Rolf Lerum serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-forslaget med innl. pris på kr 480 betalte ut solide 7 951 kr, mens V5-forslaget til kr 980 betalte ut 8 301 kr. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bjerke og dagens V65/V4-omgang. Det er kun internasjonalt spill til V4-omgangen. V65 har spillestopp kl 16.00, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 16.40. Jeg finner min V65-banker i V65-4 som er et dameløp.

Amanda innfrir med favoritten

Det handler om fireårige 3 Welcolm Malcolm som har et veldig fint løp på papiret. Hesten var sterk V75-vinner for Eirik Høitomt på Forus nest sist, men strakk ikke helt til mot Iggy B.R./Failern i en Derbykvalifisering sist. I dag er motstanden flere hakk ned for den Marius Høitomt-trente hesten og Amanda Robertsen er blant de aller beste kuskene når det er snakk om dameløp. Perfekt tredjespor bak bilen i tilegg og dette ser ut som en veldig bra vinnersjanse på forhånd. 3 Welcolm Malcolm blir min V65-banker på Bjerke i ettermiddag.

Hvattum leder hele veien?

God vinnersjanse må det også være for 1 Stasline og Per M. Hvattum i V65-3/V4-1. Hoppa har allerede vunnet tre løp i år og var solid vinner fra 20 meter tillegg på Momarken forrige tirsdag. Har et flott løp på papiret i dag og er en bankerkandidat. Det er først og fremst kapable 10 Malala imot og jeg står på to hester på de fleste V65-forslagene.

Tre hester gjør opp i V65-1

DNT's unghestserie for treårige kaldblodshester innleder dagens V65-omgang og jeg synes tre hester skiller seg klart ut. 3 Milan og Johan Kringeland Eriksen skuffet kanskje en smule i Kriteriekvalifiseringen sist, ihvertfall målt mot innsatsen tredje sist, da hoppa var knepent slått av Brenne Brage. Hoppa står flott til på strek i dag og har 60 meters forsprang på den trolige favoritten 9 Lille Link. I tillegg får Eirik Høitomt sjansen bak Geir Flåten-trente 7 Bråtnes Myrra. Det er spennende og de tre hestene skal normalt gjøre opp om seieren i V65-1.

Snakkhesten viser seg fram?

V65-2 er et løp i DNT's unghestserie for varmblodshester med 24 000 kr til vinneren. Åtte hester stiller opp bak startbilen og på det største V65-forslaget, tar jeg med alle åtte. Bjerke-trener Anders Lundstrøm Wolden har snakket varmt om 1 Gone With The Wine i lang tid, uten at hesten har fått det ut i løp. Gjorde en helt grei innsats i en Kriteriekvalifisering sist og møter klart enklere motstand i kveld. Se opp for denne i V65-2.

Tetkampen blir avgjørende?

Også V65-5/V4-3/DD-1 er det løp i DNT's unghestserie, men nå handler det om varmblodshopper. Jeg synes fire hester skiller seg ut, og trolig er det tetkampen som avgjør. 7 Tilly Classic har vist mest, men var svak i Kriteriekvalifiseringen og står i tillegg sjanseartet til. Jeg setter hoppa knepent først.

Hvor god er Diana G.L.?

V65-6/V4-4/DD-1 er et løp i Veikle Balder Cup for kaldblods fireåringer og det er 15 hester til start fra fire ulike distanser.

5 Diana G.L. står med tre strake seire og blir spillefavoritt. Utvikler seg hele veien og gjorde nok karrierebeste i seiersløpet sist på Klosterskogen. Står på 20 meter tillegg på begrensede strekhester i dag og skal være favoritt. I en vrien DD-omgang, velger jeg å bankerspille 5 Diana G.L.