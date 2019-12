Herlig V75 Julebonanza på Bjerke i kveld

Det er duket for årets siste kjøredag på Bjerke i kveld og den byr på V75 Julebonanza.

Her ser du mandagens V75-løp fra Bjerke, sendingen starter kl 17.00:



Det årets nest siste dag og det også den nest siste omgangen i V75 Julebonanza når den inntar Bjerke travbane i kveld. V75 Julebonanza avsluttespå nyttårsaften med en gedigen Multijackpot-omgang på Axevalla. Men i kveld er det altså Bjerke og det er naturligvis også både internasjonal V4 og V5 på landets hovedbane denne mandagskvelden.

Undertegnede hadde flotte gevinster til V65-omgangen på Bjerke 2. juledag og til V65-omgangen på Jarlsberg i går kveld, ble det også veldig bra.

Herlig V65-systemklaff på Bjerke 2. juledag

Min V65-banker 11 Fox Dragon gjorde jobben og vant V65-6 på Bjerke 2. juledag. Kjempeskrellen 1 Ejo Blesa (V65-4) var kun krysset på 1,8 prosent, men var med på systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 995). Det systemet satt klokkerent og betalte tilbake flotte 28 136 kr.

Strålende V5-klaff på Bjerke 2. juledag

Også i V5-spillet ble det flott utbetaling. Her ble det fullklaff for ett av andelslagene på Eksperten (fire andeler a kr 300). 5 rette betalte flotte 22 498 kr i V5-utbetaling og det ble flott avkastning for fire andelskjøpere.

Full pott i V65 på Jarlsberg søndag 29. desember

Det ble herlig klaff under V65-løpene på Jarlsberg denne søndagskvelden. Mitt V65-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake 6 709 kr. Totalt ble det klaff for hele 18 andelslag på Eksperten og i snitt betalte disse tilbake drøye 7 000 kr per stk.

Det har med andre ord vært bra flyt for undertegnede på de norske banene i romjulen, selv om jeg ikke kom i land i fredagens svært krevende V75-omgang på Momarken. Krevende er det også på Bjerke i kveld og jeg spiller med kun en banker selv om det aldri er optimalt. Den bankeren kommer ut i V75-2.

Jakter sin fjerde strake

Det handler om 8 Stjerne Kos og Tom Erik Solberg. Vallaken var kanongod som vinner av et V75-løp på Forus sist og seiersmaskinen Spang Ole var blant dem som ble slått. Stjerne Kos har vunnet åtte av fjorten starter i 2019 og møter strengt tatt billig motstand i kveld, til tross for at det er snakk om V75. Åttendespor bak bilen er selvsagt ikke optimalt, men hesten er bra i vei. Tom Erik Solberg vet hva han har å kjøre med, og trolig sitter hesten tidlig i tet. I en krevende V75-omgang, må jeg ty til omgangens største V75-favoritt som min banker. 8 Stjerne Kos bankerspilles i V75-2 og blir også min V4-banker.

V75-2/V4-4: A: 8 B: 2-14-11 C: 6-10-15-19-13-1-10-5-7-3-12

V75-1/V4-3 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Med kun en banker i kveld, krever det at jeg må spille tynt i noen av de øvrige løpene. Således låser jeg V75-1 på kun to hester og 4 Mellby Frodo blir min klare favoritt. Jeg tror Kristian Malmin har en fair sjanse til å svare ut startkatapulten 6 Ursula Horse fra start. Hadde det vært tetgaranti på Mellby Frodo hadde jeg bankerspilt. Spurtet strålende til andre etter meget sen luke for snaue to uker siden på Bjerke og kommer uansett tet eller ikke, til å få et fint løp i kveld.

1 S.M.K. Silvousplait blir nok overflydd fra sitt innerspor, men har endelig fått et bra startspor. Hoppa har vært strålende utover høsten og løser det seg noenlunde underveis, er hun en soleklar seierskandidat i V75-1. Jeg velger å låse løpet på disse to, vel vitende om at 6 Ursula Horse kan få tet og at det er mange formsterke hester med i løpet.

Rangering V75-1/V4-3: A: 4 B: 1 C: 6-5-9-3-8-12-11-7-2-10

V75-3/V5-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Herlig spilleløp venter i V75-3 som også er starten på V5-spillet. Jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag.

12 Esperanza Trunoise kommer til å bli kveldens største skrik i V75. Hoppa som trenes av Lars Magne Søvik innledet norgeskarrieren med fem seire og en andreplass på de seks første startene. Men i takt med økende grunnlag, har hun måttet nøye seg meg femte og fjerde i de to siste løpene. Gikk uansett et kanonløp sist etter å ha vært ute av taktene på siste bortre. Da var det klart tøffere motstand enn det hun støter på i kveld. Men tolvtespor er alltid krevende og jeg nøyer meg med å sette henne først.

9 Juliana Rags gjorde comeback etter over to års pause på Leangen forrige mandag. Noralf Brækken satt seg da til i tredje innvendig og fikk åpning først 150 meter fra mål. Spurtet enormt til seier da. Ikke glem at denne var femte i Kriteriet i sin tredje siste start. Blir lite betrodd i kveld, jeg setter hesten inn som mitt andrevalg. 3 Corona er under flott utvikling og treårshoppa til Anders Lundstrøm Wolden står med to strake seire. Litt tøffere imot i kveld, men kan vinne.

6 World Peace blir trolig spillefavoritt, men står sjanseartet til og blir kun et garderingskryss for meg, i likhet med betrodde 2 Dancing Queen som har vært behandlet og ikke kommer tilbake etter pause. Fem hester blir mitt valg i V75-3.

Rangering V75-3/V5-1: A: 12 B: 9-3-6-2 C: 4-5-10-11-8-1-7

V75-4/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Kveldens beste spilleløp, likevel velger jeg å stå på kun tre hester på de to største V75-forslagene.

2 Frøyu Petter måtte gi tapt for overmakten i form av Brenne Banker i sistt siste løp. Hadde vist kanonform i lengre tid før det løpet, så er spørsmålet om det løpet viste en formdipp, eller om hesten er tilbake som en vinner i kveld. Teten får han ihvertfall og jeg hesten et knepent vinnertips.

10 Moe Tyr kjørte seg tidlig til tet i comebacket etter noen måneders pause på Forus sist for tre uker siden. Men ble tatt ned av tøffingen Neslands Faksen mot mål da. Er nok bedre i kveld og for meg er hesten et hett seiersbud i kveld. 8 Våler Nikolai har trukket et sjanseartet åttendespor. Men fireåringen til Øystein Tjomsland har så store fartsressurser, at det trolig løser seg greit. Jeg står på disse tre hestene i V75-4, vel vitende om at nesten alle hestene i dette løpet kan bli ropt opp på en optimal dag.

Rangering V75-4/V5-2: A: 2 B: 10-8 C: 5-3-12-11-1-7-9-4-6

V75-5/V5-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Nytt herlig spilleløp venter i V75-5, der jeg betaler for fire hester på de større V75-forslagene.

3 Gretzy Boko var som ventet klart forbedret i sin andre start i Frode Hamre-regi og imponerte med en knallsterk V75-seier på Bjerke for snaueto uker siden. Hesten står bra til kveld og er kanskje ytterligere ett hakk forbedret til kveldens løp. Det må da han også være, da motstanden er solid. I en meget utfordrende V5-omgang, knaller jeg til med 3 Gretzy Boko som min banker.

2 Roi Du Monde var også klart forbedret i sitt andre løp etter lang pause, da han tok imot og avviste storfavoritten Jackson Avery nedover oppløpet i V75 på Drammen forrige lørdag. Dessverre for vallaken er 1 Cadillac Shadow strøket og dermed er det innerspor i kveld. Men det er en tøffing dette og får han tempo på løpet, kan han vinne igjen. 8 Cry Wolf står sjanseartet til og det er fare for at det kan bli dødens. Vemund Madsen Drolsum er en offensiv kusk, og uttaler at han tror sin hest også kan vinne fra dødens. Det er ikke jeg så sikker på.

5 Noble Dancer har vist kanonform i Sverige i høst og vunnet fire av sine fem siste løp Det er en mulig tetkandidat og Hultman-traveren skal sees med vinnersjanse og blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-5/V5-3: A: 3 B: 2-8-5 C: 10-9-7-11-4-6-12

V75-6/V5-4/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Tradisjonsrike Bjerkepokalen for varmblodshester og Frode Hamres 3 Patent Leather blir blant kveldens største V75-favoritter. Holder kanonform, men all den tid det varsles fra Sigbjørn Kolnes at 1 Rafolo skal kjøres i tet så lenge lampa lyser, blir dette mer sjanseartet. 3 Patent Leather blir uansett min DD-banker, men i V75-spillet tyr jeg til garderinger.



Først med 5 Photo Lavec. Denne gjør sin første start i regi Bo Westergaard, og han fikk denne i trening samtidig med Elite B.R. Og Elite B.R. vant som kjent V75 på Bjerke for drøye 14 dager siden. Photo Lavec er en kapasitetshest og blir min første gardering i V75. 7 N.Y. Couer De Soleil innfridde som storfavoritt i V75-7 på Drammen forrige lørdag og imponerte da. Løser det seg noenlunde fra sjuendesporet i kveld, kan han vinne igjen.

Så er det 9 Hickothepooh. Hesten imponerte voldsomt tidligere i år, men ble så skadet. Har ikke helt kommet tilbake på det nivået, men har også fått tøffe løp. Får hesten gode rygger i sisterunden og tempo på løpet, kan han være tilbake som en vinner i kveld. Hickothepooh blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene i V75-6.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 3 B: 5-7-9 C: 4-66-11-2-8

V75-7/V5-5/DD-2 - Varmblodshester. 15 bak bilen. 2600 meter autostart.

Årets siste løp på Bjerke er blitt ett strålende spilleløp. Jeg spiller fire hester på de tre minste V75-forslagene og tar med åtte hester på det største.

5 Pantani er den trolige tethesten og selv om 2600 meter er litt i det uvisse, setter jeg Hamre-traveren først på min rangering. Avsluttet meget bra etter hinder på siste bortre i et V75-løp på Bjerke for 14 dager siden og er nok aller best i tet. 1 Merkulov blir nok overflydd, men er vallaken til Erlend Rennesvik tilbake på nivået han viste i seiersløpene fjerde sist og tredje sist, er han meget aktuell her.

3 Djarpur Dry er favoritt i spillet mandag formiddag. Men vallaken holder litt usikker form om dagen og må være bedre enn i de siste løpene, for å vinne dette. 6 Hilton B.R. var rett og slett brenngod vinner fra dødens i sin siste start og har hevet seg mye i de siste startene. Kan vinne igjen.

På det største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere fire hester. 15 Don Anton skuffet som storfavoritt i V75 på Bjerke for 14 dager siden og må være bedre enn i det løpet for å vinne i kveld. Tom Erik Solberg opp som kusk trekker opp. 14 Panama Rags blir lite betrodd, men det er bra kapasitet i Brækken-traveren. Klaffet det underveis fra en vanskelig utgangsposisjon, kan han overraske. 11 Norah As imponerte i norgesdebuten for Trond Anderssen. Motstanden var svak, men måten hesten gjorde det på var sterk. 7 Dreamliner slo regelrett Don Anton i V75-løpet på Bjerke for 14 dager siden, til tross for et tøft løp. Kommer hesten rett på det fra sjuendespor bak bilen, er han ikke ufarlig.

De åtte hestene blir mine utvalgte i V75-7, men det er mange god og ikke sikkert at vinneren er blant mine utvalgte.

V75-7/V5-5/DD-2: A: 5 B: 1-3-6-15-14-11-7 C: 4-2-13-9-8-10-12