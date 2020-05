Herlig V75-kveld fra Bergen

Spillstopp klokken 20.00 på lørdag! Du kan vinne 12 millioner! To bankere! Spennende objekter! Går det kanskje mot en saftig V75-opptur?

Bergen Travpark fikser kvelden med en knallfin V75-omgang, og her må bongene være levert før klokken 20.00. Du kan vinne hele 12 millioner, og vi skal gi deg våre beste tips på veien. På de flate bongene går vi for to bankere, og både 1 Fougueux (V75-2), og 10 Professor Ø.K. (V75-6) står alene. Ellers finnes det flere svært spennende objekter, og vår tekst bør leses nøye.

V75-1 : 5 Alve Frøkna – Et VIDÅPENT løp innleder denne lørdagen, og her er fakta ingen 100% sjanseløse. Vår knepne favoritt er bedre enn raden, og feilet fra seg en tid på ca 26,5/2140mv sist. Kommer her ut på sin beste distanse, den kan nok en 24-tid på en kjapp bane, og burde dessuten passe perfekt i hendene til Tom Erik Solberg. OBS! 9 Lykkje May – Kjetil Djøseland er en knallgod kaldblodstrener, og han hadde ikke lagt på latsiden med Lykkje May i oppholdet. Var nemlig meget fin, og avgjorde sikkert nedover oppløpet sist. Kom til mål med krefter igjen, og den fikk et pluss i kanten av oss. Kan sprinte veldig fort, og feilfritt dukker den opp helt der fremme.



12 Oriola – Pleier å levere etter opphold, den har stor fart i kroppen sin, og kan runde alt om det bare klaffer litt på veien. Løpets klare outsider. 2 Mo Lykke – Fikk maks sist, men hadde nok godt av det løpet i kroppen etter pause. Kan ventes forbedret, og på en sprint blir den ikke enkel å fange om den leverer på sitt beste. Ellers er altså løpet svært jevnt, og en bred gardering kan vise seg å være smart.

Vår rangering : A : 5-9 B : 12-2-11-6-8-3-10 C : 1-4

V75-2 : 1 Fougueux – Har skreddersydde betingelser foran seg her, og sjansene for tet og slutt må være store. Feilet fra baksporet sitt sist, men viste 14,9/1900m etter galoppen, og gikk fullt godkjent. Er lynrask fra start, og den har enkelt forsvart innerspor tidligere. Innersporet i Bergen på sprint er et STORT pluss, og vi tror ikke at Tengsareid mister teten med vår banker. Fra tet ser vi ikke helt hvem som skal trykke opp noen fart, og kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. ALL IN!



10 Indiana Fortuna – Var god når den vant på en 11-tid nest sist, mens den ble sittende bom fast sist. Møtte Fougueux på Bjerke 18. januar, og var helt sjanseløs da. Vi tror derfor ikke at Malmin kan gjøre noe med favoritten, og nøyer seg med en andreplass. 4 Dippin’ Dots – Utvikler seg veldig fint, og vant sprettlett på Forus sist. Kan nok ned mot 14,0 på distansen, og er dermed trippelaktuell.

Vår rangering : A : 1 B : 10-4-3-9-5-11 C : 2-12-6-7-8

V75-3 : 6 Mellem Tyr – Har alltid vært lovende, men var uansett kraftig forbedret etter pause sist. Står på Tjomsland sin stall nå, går i hans system, og hadde bare Benedicte vært noe mer heldig med styringen sist, ja, da hadde det blitt seier. Avsluttet forrykende, og på klokken stod det 22,2 s 300m med krefter igjen. Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, den blir kuskeplusset med Dalen, og glem heller ikke at den er 20m billigere ute kontra 8 Voje Piril som den har stått likt med tidligere (28.09.2019). SPILLES!



5 Stjerne Tore – Debuterte for Tjomsland sist, la inn 25,5 s 1500m, og vant sikkert direkte. Er trolig ytterligere forbedret nå, den står riktig inne i dette løpet, og er selvskreven. 8 Voje Piril – Fungerte ikke som best sist, og galoppen kom ikke veldig overraskende. Er ikke sprøytet etter det løpet, og vi er fakta noe spent på hvordan den vil fungere på lørdag. Vår outsider. 3 Smedheim Staut – Gikk et bra løp etter galopp sist, og virker stadig å bli bedre. Går nok ned mot 27 om nødvendig, og den kan helt klart overraske litt her om den bare går feilfritt.

Vår rangering : A : 6 B : 5-8-3-7-2 C : 9-10-1-4

V75-4 : 2 Dream Builder – Var ikke på topp sist, og gikk et løp mer på det jevne i køen da. Leverte meget solide løp til seire fra tet både nest sist og tredje sist, og skulle den komme seg foran her, ja, da er dette hesten å slå. 12 Laser Tile – Har stått kaldt til i Sverige to ganger på rappen, men har ved begge anledninger spurtet fint. Er på vei mot storformen, og med tempo blir den skummel. Motbudet.



10 Super Strong – Kan være skrellen. Den var i enorm form på denne tiden i 2017, 2018, og 2019. Hvordan er så formen nå? Jo, sterkt stigende! Har vært litt tung, men la inn en avslutning i 10-fart, og det er liten tvil om at den snart vil vinne løp. Er herdet mot tøff motstand, og her skremmer ikke motstanden. Slår til som en godbit på lørdag? Må med på alt!

Vår rangering : A : 2 B : 12-10-5-8-9-1 C : 4-3-7-6-11

V75-5 : 11 Willy Invalley – Fire hester kan vinne, men vår ide trenger likevel ikke å bli veldig mye spilt. Willy Invalley var TUNG første gang ut etter pause nest sist. Gikk uansett ok etter sene luker da. Sist var den med på alt, og var heroisk til andre. Er trolig enda et knepp bedre på lørdag, den blir solid kuskeplusset med Austevoll, og får den bare litt tempo så må den være helaktuell. Pleier dessuten å være i form på denne tiden av året, og i fjor vant den to løp i mai-mnd. SPILLES!



5 Zlatan Classic – Var imponerende god etter pause sist, og det er tydelig at BULL/Malmin har jobbet godt med denne i vinter. Har dog ikke vært veldig stabil tidligere, og vi vil gjerne se mer stabile takter av denne før vi går hardere til på den. Motbudet. 4 Orlandostile – Kjørte Steine ordentlig til med fra start sist, den løste veldig bra, men ut av første sving kom galoppen. Ble da testet i BIKE, men det tør man ikke nå? Er god nok, og får stå som en klar outsider. 8 Lucky Kentucky – Debuterte for Tengsareid sist, og det ble tidlig galopp. Så imidlertid smellfin ut i målgangen, og hadde full spenst over mål. Er god nok, inntrykket sist var bra, og den skal med selv fra et dårlig spor.

Vår rangering : A : 11 B : 5-4-8 C : 6-3-9-7-2-10-1-12

V75-6 : 10 Professor Ø.K. – Er den helt overlegent beste hesten her, og normalt runder den til seier. Kommer ut etter pause, men er alltid godt forberedt, og rapportene går også i dur. Har gått 28 i jobb, og Djøseland er veldig opp på sin springer før denne oppgaven. Motivert storfavoritt som også vi tror mye på.



12 Art Miklagard – Avgjorde sikkert etter en avslutning i 22-fart sist, og kom dessuten til mål med krefter igjen. Svein Ove Wassberg melder at dette kan være en liten luring, og den skal med på bongen om storfavoritten garderes. Motbudet. 5 Reime Kongen – Viste fart mellom et par galopper sist, og det er ingen fare med formen. Den første galoppen var dessuten ikke hesten sin feil. Er en ung hingst under utvikling, den står spennende til på strek, og skal med om man bruker noen hester. 2 Førlands Odin – Var utrolig bra i et par løp, før den var helt under båten sist. Det kan kun ha vært en veldig dårlig dag, og leverer den som nest sist/tredje sist, ja, da har den fakta kapasitet til å skrelle.

4 Vertigo Dominant – Traver elendig, og burde også ha blitt rapportert de to siste gangene. Er god nok på ren kapasitet, men før denne begynner å fungere skikkelig så må vi bare ranke den litt ut.

Vår rangering : A : 10 B : 12-5-2-4-9-3-11 C : 6-7-8-1

V75-7 : 3 Always On Time – Kom ut etter pause sist, og varslet form direkte. Ble sittende bom fast som fulltanket over mål, og vi gav den et stort pluss i kanten. Her suser den til tet, distansen er den riktige, og på en god dag blir den ikke enkel å fange. OBS! 9 Lionel – Var uheldig i Sverige nest sist, mens den fullførte klart bra fra dødens sist. Har møtt bedre hester enn dette de siste gangene, og duger svært godt om den leverer på sitt beste. Motbudet! 4 Gigant Invalley – Var tett i halsen sist, og det løpet kan man bare glemme. Nå er den fikset på, den har trent sterkt, og får stå som en klar outsider.



10 Floris Baldwin – Klaffet det ikke helt for i Sverige sist, men den fullførte sterkt, og bekreftet sin flotte form. Står i gode rygger fra start, kan komme fint gjennom på startsiden, og med tempo er den HET. 8 Madelen L.T.C. – Tapte knepent i årsdebuten, men var uansett OK. Kan ventes forbedret, duger naturligvis på sitt beste, men fra dette sporet må Høitomt ha flyt på veien for å bli ropt opp.

Vår rangering : A : 3 B : 9-4-10-8-5 C : 7-2-6-1