Herlig V75-kveld på Bjerke

Det er flotte spilleløp og fine penger i luften til kveldens V75-omgang på Bjerke.

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:

Det er som vanlig en strålende V75-omgang som venter på Bjerke onsdag kveld. Sist onsdag vant to førstevalg, men utbetaling for sju rette ble likevel meget respektable 75 750 kr. For 14 dager siden vant det fire førstevalg. Til tross for det ble utbetalingen for sju rette pene 42 349 kr. Det ble ikke noen suksess for mine tips verken for 14 dager siden eller forrige onsdag. Men for tre uker siden, ble det veldig bra suksess. Den kvelden vant det kun ett førstevalg, men ingen andre vinnere var dypere enn 4. valg. Likevel ble det flotte 37 974 kr i utbetaling for sju rette. 4 Selma's Revenue innfridde som den klart største favoritten da.

Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

På forslagene på Nettavisen brukte jeg både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4 som bankere. Alm Randers galopperte i kampens hete og ble disket, mens Selma Revenue som ventet vant enkelt.

På Eksperten laget jeg to alternative forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte jeg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte jeg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Totalt omsatte Nettavisen for ca kr 54 000 i V75 til Bjerke onsdag, mens det ble 455 628 innspilt på de ti andelslagene som gikk inn med sju rette.

I kveld går for jeg to bankere, begge bli klare favoritter i sine respektive løp. Min hovedbanker kommer ut i V75-6.

Formidabel sist - ikke noe tøffere i kveld

Det handler om tøffingen 3 Allaway G.T. med kusk Erlend Rennesvik. Hesten gjorde kun to starter i 2019, men har alltid vært en hest med stor kapasitet. De to løpene hesten gjorde i 2019, kom helt på tampen av fjoråret. Kom så ut i årsdebut allerde lørdag 10. januar i et V75-løp på Jarlsberg. Da kjørte Erlend Rennesvik seg fram i dødens 1200 meter fra mål. Derfra kontrollerte Rennesvik begivenhetene og hesten koblet et råsterkt seiersgrep på oppløpet. Møter ikke noe spesielt mye tøffere motstande i kveld. Vallaken tåler å gjøre jobben selv og det må være snakk om en flott vinnersjanse i kveld. 3 Allaway G.T. blir min hovedbanker i V75-spillet og hesten bankerspilles også i både V5 og DD.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 3 B: 1-9-4 C: 6-10-8-7-5-2

Leder hele veien?

Min andre banker i kveld jakter sin fjerde strake seier. Det handler om ultrakapable 5 Brage Hindø i V75-5. Vallaken hadde litt startvansker i regi Frode Hamre, men har sett lysende ut på slutten og altså tatt tre strake seire. Femtespor bak bilen i kveld og sprint er strålende forutsetninger for denne kapasitetstraveren. Det må være flott vinnersjanse igjen. 5 Brage Hindø blir min andre V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-5/V5-2: A: 5 B: 7-6-8 C: 12-1-4-2-3-11-10-9

V75-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

V75-1 er kjemisk fri for store profiler og her er det meget vrient. Så vrient at jeg tar med samtlige ti startende på alle V75-forslag.

Dypingen 7 Bjøre Lydia settes først. Den kapable hoppa til Per Arvesen gjorde sin første start etter 20 måneders fravær på Momarken for et par uker siden. Gjorde et flott løp til fjerde da og har slått klart bedre hester enn dette tidligere. 3 Kos Frigga er trolig feltets mest kapable, men galopprisikoen er som alltid skyhøy på denne.

8 Komnes Anna er ganske stor favoritt i formiddagstimene onsdag. Gaustad-hoppa står sjanseartet til i åttendespor og skal helst ha ryggløp underveis. Ingen favoritt å lene seg på i mine øyne. 5 Åsaoline blir nesten ikke rørt, men er klart bedre enn raden. 9 Lome Perla står til for et fint smygløp og spurtet bra sist. Det er som nevnt meget vrient i V75-1 og jeg helgarderer.

Rangering V75-1: A: 7 B: 3-8-5-9 C: 1-2-4-10-6

V75-2 - Varmblodshopper. 1609 meter autostart.

Ingen tvil om at 7 Dior Vincent er en motivert favoritt i dette sprintløpet for hopper. Etter å ha galoppert seg bort i norgesdebuten på Jarlsberg noen dager før julaften, har den danskfødte hoppa imponert i to strake seiersløp. Møter bedre hester i kveld og står dessuten sjanseartet til i sjuendespor.

2 Esperanza Trunoise kom helt feil på det siste og det løpet er bare å glemme. På kapasitet er hun mer enn god nok, og står bedre til i kveld. 9 Indiana Fortuna med to strake andreplasser. Har et fint løp på papiret og skal regnes tidlig.

På de to største V75-forslagene betaler jeg for ytterligere tre hester. 5 Vicky Waiting med to strake seire og har vært god etter pausen. Kommer Braaten-hoppa rett på det i kveld, kan hun vinne igjen. 6 Likeit Or Leavit snakker Frode Hamre stadig varmt om, men det har ikke klaffet i det siste. 10 Almond Paste vant i norgesdebuten tredje sist og har fulgt opp med to strake 3. plasser. Får Østre-hoppa klaff fra bakspor, er det ikke helt umulig.

Rangering V75-2: A: 7 B: 2-9-5 C: 6-10-3-1-4-11-8

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Dette løpet så på forhånd ut som et klart tohesters-oppgjør. I morgentimene onsdag ble så 3 Stjerna Mi strøket og dermed kommer 8 Birk Støvern til å pådra seg et tungt favorittstempel. Fireåringen til Arthur Bø galoppert bort 2. plassen på Bjerke for 14 dager siden. Meget gode Vestpol Iver vant det løpet. Bunnsolid toer nest sist og møter ingen av Vestpol Ivers kaliber i kveld. Feilfritt skal det være meget bra vinnersjanse.

Jeg velger kun å gardere med 1 Valle Embla. Hoppa lurte veldig mange spillere forrige onsdag da hun ledet V75-3 fra start til mål. Vant faktisk veldig enkelt og og har lignende forutsetninger i kveld. Skulle Birk Støvern rote seg bort, er det gode muligheter for ny seier. Jeg velger å låse V75-3 på disse to da det ikke er allverdens av form på de resterende.

Rangering V75-3: A: 8 B: 1 C: 4-5-7-6-2-9-10

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et fint spilleløp venter i V75-4 der to av strekhestene pådrar seg et klart favorittstempel.

1 Stumne Fyr sviktet som storfavoritt i V75-1 på Leangen nest sist og var heller aldri med i seierskampen på Åby forrige lørdag. Det er altså litt usikkerhet rundt formen, men inntil annet er bevist, skal han være den naturlige favoritten i V75-4.

Strekhesten 3 Stensvik Martin hang på elitetraveren Valle Mattis så godt han kunne på Biri for snaue 14 dager siden. Holdt farten flott til andre da og er garantert forbedret med det løpet i kroppen. 7 Ask Eld var mektig i seiersløpet på Bjerke for 14 dager siden og med lignende innsats i kveld, kan det bli ny seier på Søvik-traveren. 5 Smedsbo Faksen gjorde et bra løp på Momarken sist og skal også med på tidlig gardering.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 6 Brenne Blissi. Var ganske positiv på Biri sist (løpet der Stensvik Martin ble toer), og kan få god drahjelp i sisterunden i kveld, samt 4 Lykkje Borka. Steinseth-hoppa var litt tung i kroppen sist, men ventes klart forbedret i kveld.

Rangering V75-5/V5-3: A: 1 B: 3-7-5-6 C: 4-2-9-8

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Som vanlig er V75-finalen på disse Bjerkeonsdagene gode spilleløp og kveldens V75-7 er ikke noe unntak.

Jeg synes fire hester skiller seg litt ut. Fireårige 3 Strong Pepper avlegger årsdebut. Gjorde flere fine løp i treårssesongen, men utviklet seg kanskje ikke helt som forventet. Rune Flaskerud melder om at hesten har trent bra i vinter. Motivert favoritt i årsdebuten. 1 Frick kunne ikke true tethesten og vinneren Four On The Floor sist, men gjorde et bra løp til andre. Står spennende til i førstespor i kveld og blir tredjevalget.

10 Four On The Floor med helenkel seier fra tet sist, men kommer ikke dit nå. Fra bakspor er det mer sjanseartet, men Hamre-traveren skal med på alle V75-forslag. Det skal også 9 Ohio Royal. Fra niendespor blir det et fint ryggløp underveis og Gottling-traveren holder meget bra form for tiden.

På det største forslaget finner jeg også plass til 4 Sparkling Credit. Hoppa smalt til med seier til 25 ganger pengene på Jarlsberg sist og det etter å ha travet siste 800 først i tredjespor og likevel avgjøre lett. Det er tøffere motstand i kveld, men prestasjonen sist var så bra at jeg ikke utelukker en ny seier.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 1-10-9-4 C: 6-12-5-7-8-11