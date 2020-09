Herlig V75-kveld på Bjerke

Det er en meget fin V75-omgang som venter på Bjerke i kveld.

En herlig onsdag står foran oss. Som vanlig på onsdager så er det galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galopplunsjen og det er som som vanlig både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.10.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerke og kveldens V75-omgang. Det er flere mulige bankerkandidater i kveld. Etter en del grublerier endte jeg opp med min hovedbanker i V75-7/V5-4/DD-1.

Strålende forutsetninger for Malmin-traveren

Det handler om 1 Donatell Viking B.R. og Kristian Malmin. Denne seksåringen kom først til start som fireåring i 2018 og vant fire løp da 11 starter. Fjorårssesongen ble amputert og hesten gjorde kun fem starter da. Har kommet flott tilbake i år og vant både femte sist og fjerde sist og ble toer både tredje sist og nest sist. I kveld har hesten trukket vinnerloddet i sportrekningen med førstespor bak bilen. Hesten er rask fra start og det skal være svært gode muligheter for at Kristian Malmin forsvarer sitt innerspor. Mot overkommelig motstand, må dette være en meget bra vinnersjanse. Jeg tror på seier og går all-inn på 1 Donatell Viking B.R. og bankerspiller hesten både i V75, V5 og DD.

V75-7/V5-4/DD-2: A: 1 B: 3-9-4 C: 5-8-10-2-12-11-6-13-7-14

Bra sjanse for Hamres storfavoritt

En god del spillere vil nok satse pengene sine på formsterke 1 High Into The Sky og Frode Hamre i V75-6/DD-1. Han vant lett sist som storfavoritt og normalt forsvarer yankeen sitt innerspor. Også jeg tror mye på Hamre-traveren og bankerspiller hesten på de to minste V75-forslagene.

Jeg har imidlertid stor respekt for 6 Ivan B.R. Gundersen-traveren vant enkelt sitt forsøksheat til Derby, men galopperte fra start i selve finaleløpet. Kom flott tilbake og satt faktisk fast over mål. Sprintet 12.0 i forsøksheatet til Jarlsberg Grand Prix i sommer som vinner og viste da at han sprinte fort. Er så bra at han faktisk kan utfordre den store favoritten i kveld, selv fra utvendig posisjon. To hester altså i V75-6 og i DD-spillet spiller jeg 1 High Into The Sky og 6 Ivan B.R. kombinert med 1 Donatell Viking B.R. i DD-2.

Rangering V75-6/V5-3/DD-2: A: 1 B: 6 C: 10-2-1-5-8-4-3-9

V75-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Ni hester stiller opp bak startbilen i V75-1 og det er et krysskrevende løp. Jeg betaler for fem og seks hester på de større V75-forslagene.

6 Finnskog Nox er spillefavoritt og blir også min favoritt. Kulblik-traveren skuffet dog litt sist ved ikke å klare å forsvare seg inn mot Ask Major. Det er dog ikke allverdens til motstand og han kan lede hele veien i kveld. 4 Kuven Storm forsvant direkte fra start forrige onsdag og da var den dagen ødelagt. Viste oppadgående form i løpene forut og med riktig løp i kveld, må Moen-traveren vært tidlig aktuell.

8 Mietor er ujevn i prestasjonene. Fikk det helt sydd opp sist (løpet Finnskog Nox ble toer i), men hadde lite å sette inn nedover oppløpet og fikk maks som fjerde. Veldig god både fjerde sist og tredje sist, og er Løvdal-traveren på humør i kveld, kan det bli seier igjen. 1 Tusse Storm har vært på trippelen i sine fire siste løp og nærmer seg en seier. Den kan komme i kveld.

9 Lykkje Embla er kanskje ikke like bøs som hun var tidligere i sommer, men motstanden skremmer ikke i kveld. Får plass på de to største V75-forslagene. 7 Torpa Oda "ville" til mål nest sist og da ble det også seier. Satt fast sist og klaffer det fra et litt sjanseartet sjuendespor i kveld, er det ikke helt utenkelig at hun kan vinne igjen. Får plass på det største V75-forslaget.

Rangering V75-1: A: 6 B: 4-8-1-9-7 C: 5-3

V75-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

En drømmeoppgave for 1 Cool Canadian venter i V75-2 og vallaken får da også stor tillit blant spillerne. Det er dog stort spørsmålstegn ved formen i øyeblikket. Var meget svak som ganske mye spilt i et V75-løp på Bergen travpark i sin siste start. Cool Canadian har gjennom hele karrieren blandet gode prestasjoner med mindre gode prestasjoner. Det kan være så enkelt som tet hele veien i kveld, men jeg syner storfavoritten og spiller seks hester på samtlige V75-forslag i V75-2.

Formsterke 4 Zandra Invalley settes nærmest. Desserud-hoppa er i knallform og i kveld er det igjen yndlingsdistansen. 3 Encore Un Sisu er trolig best på kapasitet, men Hamre-hoppa trøbler stadig med å komme seg feilfritt rundt. 2 Fox Dragon har endelig trukket et bra spor og Vidar Hop får sjansen i kveld. Vallaken er en mil bedre enn raden, og blir nesten ikke rørt i spillet i kveld.

Med på gardering blir også formhestene 8 Duchess Frecel (har tapt sportrekningen, men har kanonform) og 5 Glazier's Support (spurtet flott til andre bak en kanongod Euklid AT på Momarken sist).

Rangering V75-2: A: 1 B: 4-3-2-8-5 C: 6-9-7-10

V75-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Olav Mikkelborg har hatt en veldig flott sesong og i V75-3 kommer han ut med det som trolig blir kveldens aller største V75-favoritt. 4 Alm Randers har funnet seg selv igjen og vært knusende overlegen i to strake seiersløp. Men Mikkelborg som storfavoritt, er ikke min melodi og jeg har tre ganger tidligere bankerspilt Alm Randers. Det har endt med "fiasko" hver gang. Skikker hesten seg er det naturligvis stor vinnersjanse, men han møter klart skjerpet motstand i kveld.

Høykapable 2 Stein Frøy er nok ikke langt unna på kapasitet og får Magnus Teien Gundersen denne feilfritt rundt, er han en klar utfordrer. 5 H.G. Odne har vært veldig god på slutten og tåler å gjøre mye selv i løpene. Blir med på samtlige V75-forslag.

På det aller største V75-forslaget, tar jeg med ytterligere to hester. 10 Trø Loke er fjerdevalg i løpet, men ikke markert på mer enn snaue tre prosent. 12 Birk Rapp på under en prosent, men Bø-traveren er i form og som så lite spilt, er det verd å betale også for denne på gardering.

Rangering V75-3: A: 4 B: 2-5-10-12 C: 3-1-6-11-8-9-7

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Både i V75-4 og i V75-6, ligger det an til duell mellom stall Hamre og stall Gundersen. I V75-4/V5-1 skiller 4 Brage Hindø (Hamre) og 5 Ourastile (Gundersen) klart ut på forhånd. Brage Hindø har virkelig funnet formen igjen. Bunnsolid V75-vinner nest sist og tross utvendig reise sist onsdag, solid V75-vinner. Da var distansen 2600 meter, i kveld er det sprint og det er ikke noe minus.

5 Ourastile var hardt betrodd i et V75-løp på Bjerke for snaue tre uker siden, men ble kraftig overflydd fra start da og kom siden aldri helt inn i løpet, men hadde veldig fin fart over mål.

3 Xita Lavec er med garanti tethesten i V75-4/V5-1, så får vi se om Olav Mikkelborg velger å sitte foran. Uansett mener jeg løpet står mellom 4 Brage Hindø og 5 Ourastile og står på disse to på samtlige V75-forslag, men tar med Xita Lavec i V5-spillet.

Rangering V75-4/V5-1: A: 4 B: 5 C: 3-6-9-7-2-8

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. Stallansatte. 1609 meter autostart.

Spennende sprintløp venter i V75-5 der 3 Bjørn Bork får Magnus Teien Gundersen opp som kusk og med all respekt for Gøran og Cato Antonsen, må det være en meget spennende kuskeendring. Han er bra denne fireåringen, men han har ikke fått særlig godt betalt i 2020. Min favoritt.

4 Storm Jaro radet opp seire for Frode Hamre i vår og tok fire strake seire. Så tok det litt imot, men hesten kvalet til Derby uten at han fikk med utfallet å gjøre der. Tilbake i sitt vante grunnlag sist og nærmet seg storfavoritten Nårje voldsomt mot mål da og ble sterk toer. Joakim Rasmussen er uansett per dags dato ikke i nærheten av Magnus Teien Gundersens nivå som kusk og derfor setter jeg Bjørn Bork først. Disse to skiller seg klart ut på kryssene, men jeg tar med ytterligere tre hester.

Formsterke 10 Mellem Tyr har vært klart forbedret igjen i sine to siste løp og er helt klart på høyde med favorittduoen. 12 Malala favoriseres ikke av sprint, men skulle alt løse seg, kan det gå. 1 Tuxi Temi er nok ikke på nivå med favorittene her, men førstespor, sprint og bra kusk er klare plussfaktorer. Med litt tull og tøys fra de mer betrodde, er det ikke helt utenkelig at Lars Fredrik Kolle kan detonere en smell i V75-5.

Rangering V75-5/V5-2: A: 3 B: 4-10-12-1 C: