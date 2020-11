Herlig V75-kveld på Bjerke

Det ble kjempeklaff i V75-spillet på Bjerke forrige onsdag. I kveld jakter vi nye V75-gevinster med to bankere.

Det er onsdag og det betyr galopp til lunsj og Bjerketrav til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro som er vertskap for galoppen og i og med at vi er langt utpå høsten, er det kun V4 og DD-spill denne onsdagen. På Bjerke er det nest siste onsdagskveld med med V75 Bonus. Fra og med onsdag 18. november det det V86 fra Sverige som gjelder på onsdagene og Bjerke kommer fra den uken til å arrangere V75 på tirsdagene.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-omgangen på Bjerke. Forrige onsdag var det som kjent dobbel jackpot i V75 på Bjerke og det ble en meget innbringende kveld for oss.

Kjempefest på Bjerke onsdag 28. oktober

Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble det ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

Når det gjelder kveldens V75-omgang på Bjerke, så er det som vanlig spillestopp kl 19.00. Jeg velger å spille med to bankere, min hovedbanker kommer ut i V75-2.

Leder hele veien?

Det handler om 6 Explosive Flory og Gunnar Austevoll. Truls Desseruds meget flotte fireårshoppe har vunnet fem av elleve starter i år. Var hardt betrodd i et V75-løp på Bergen travpark i sin siste start. Gunnar Austevoll valgte en offensiv styring da fra bakspor og trykket på spillefavoritten Almond Paste som satt i tet. Men klarte ikke å knekke denne, men holdt strålende til andreplass. Sprettlette seire i de tre foregående løpene og er kvikk i vei. Det luktet tidlig tet og derfra må det være en topp vinnersjanse. 6 Explosive Flory blir den ene av mine to V75-bankere i kveld.

Rangering V75-2: A: 6 B: 7-5 C: 2-3-4-1

Alle kveldens V75-løp på Bjerke ser du gratis på Nettavisen.

Gaveløp for Mjølnerød-traveren

I V75-3 som er et løp for stallansatte, må 7 Tangen Tore finne seg i et klart favorittstempel. Jan Roar Mjølnerøds flotte fireåring var råsterk toer bak formtoppede Brenne Røn i sin siste start. Travet da i dødens hele veien på en sprint. I kveld er det 2100 meter og motstanden synes veldig beskjeden. Christina Kjenner har kusket hesten en gang før og det var i Årjäng i mai. Det endte med enkel seier. Tangen Tore har vunnet seks av 13 starter i karrieren og selv fra dødens ligner dette en meget god vinnersjanse. Jeg tror hardt på seier og velger å bruke 7 Tangen Tore som den andre av mine V75-bankere i kveld.

Rangering V75-3: A: 7 B: 5-8 C: 6-2-1-9-3-4

V75-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et veldig fint spilleløp innleder kveldens V75-omgang. Jeg velger å gå tynt på det minste V75-forslagene, men tar med sju hester på det største.

6 Mighty Star har hevet seg mye de siste månedene og blir min knepne favoritt. Tre seire på de fem siste startene og er i tillegg meget kvikk i vei. 2 Saisirlejour Cox imponerte stort i seiersløpet på Bjerke tredje sist. Nest sist måtte vallaken gi tapt for en knallgod Rittmester Hill. Sist på Jarlsberg ble hesten overflydd i tet runden fra mål i et speedrykk, og til slutt sittende fast over mål med vinnerkrefter. Spillefavoritten er naturligvis tidlig aktuell i kveld.

8 Radagast Ammik var med i det samme løpet. Ble da forsert til tet mot den siste svingen, men makter ikke å stå imot vinneren Rare Glide og ble tredje. Sjanseartet åttendespor i kveld og trenger litt klaff underveis for å vinne. På de to største V75-forslagene tar jeg også med 12 Beluga (har vært god i to strake seiersløp, men tolvtespor trekker ned), dypvannsfisken 4 Farrah Diba (holder kanonform og kan sitte der når som helst) og 1 Fia Fantazia (har vunnet sportrekningen og kan få det helt sydd opp herfra).

På det største V75-forslaget markerer jeg også for 5 Iselin B.R. Skuffet fra tet sist, i kveld varsler Kristine Kvasnes ryggløp. Det passer nok fireårshoppa best.

Rangering V75-1: A: 6 B: 2-8-12-4-1-5 C: 10-9-7-11-3

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

4 Lesja Tara var storfavoritt i V75-1 på Bjerke forrige onsdag, og jeg varslet på forhånd om at hoppa var en favoritt i fare. Fikk det helt sydd da, men var ute av taktene midt på oppløpet og måtte nøye seg med andre. Har en riktigere oppgave i kveld og møter ikke noe tøffere motstand. Er en veldig motivert favoritt i et ganske svakt felt.

Egenrådige 5 Spang Sirius galopperte seg bort sist 500 meter fra mål, men var ikke seiersfarlig på det tidspunktet. Overrasket med seier tredje sist tross galopp inn i siste sving og avsluttet flott til tredje nest sist. Står flott til på strek i kveld og er det klare motbudet til den store favoritten. Jeg velger å ta med ytterligere tre hester på samtlige V75-forslag. Kapable 6 H.G. Odne har falt tilbake til gamle galoppsynder i sine to siste løp, men feilfritt duger han her. 11 Alm Tekna er bedre enn noensinne og kan ta karrierens første seier i kveld. 14 Arverud'n ble tidlig forsert fram i dødens sist, men ga seg mot oppløpet. Med mer passende reise i kveld, er femåringen seiersaktuell.

V75-4/V5-1: A:4 B: 5-6-11-14 C: 3-1-13-10-2-15-7-12-9

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et meget fint spilleløp venter i V75-5, der jeg står på fem hester på de fleste V75-forslagene.

2 Mama's Real Deal ble et stort skrik foran V75-starten på Bergen travpark i sin siste start, men fikk aldri opp farten fra køen og endte på en anonym 6. plass. Står spennende til i andrespor bak bilen i kveld og blir min frekke favoritt. Frode Hamre har hatt en kanonsesong både som trener og kusk. 8 Sofies Case blir spillefavoritt etter to strake seire. Vant riktignok fra åttendespor nest sist, men det var i vesentlig billigere selskap enn det fireårshoppa støter på i kveld. Jeg setter favoritten inn som andrevalg.

5 Global Associaton rader opp med sterke løp og var sterk toer i et NM-løp for damer sist på Momarken. 11 Glazier's Vici satt bom fast sist og trener og kusk Åsbjørn Tengsareid er optimist i kveld tross ellevtespor. 7 Quality Dancer spurtet voldsom til seier på Klosterskogen sist og selv fra et sjanseartet sjuendespor kan vallaken vinne igjen.

Ute på kanten tar jeg også med lite spilte 9 Indigo River. Kapasiteten er høy på Wolden-traveren som helt sikkert også er forbedret med løp i kroppen.

Rangering V75-5/V5-2: A: 2 B: 8-5-11-7-9 C: 10-3-6-1-4

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Nok et herlig spilleløp venter i V75-6, der jeg tar med seks hester på de tre største V75-forslagene.

1 Tayno Destrier kommer tilbake etter snaue tre måneders løpspause og settes først. Det er en herlig ekvipasje med amatørkusken Per Ivar Bendiksen som stødig sjåfør. Leverte et helt ellevilt seiersløp under OGP-søndagen i mai. Fra dødens landet hesten på kruttsterke 11.0/1609 meter. Treningsrapportene er gode og det skal være en fair sjanse for hesten forsvarer sitt innerspor. 6 Pantani har levert en flott sesong for stall Hamre og har vært ute i steintøffe omgivelser i Sverige i sine to siste løp. Tåler å bli brukt underveis og skal sees med bra vinnersjanse.

Stallkompis 9 Euklid A.T. var god vinner fra tet på Sørlandets travpark søndag og vant fra dødens på Momarken tredje sist. Er en klar vinnerkandidat også i kveld. 10 Jackson Avery sviktet som storfavoritt fra tet sist og klarte ikke å svare smygkjørte Thai Eros mot mål da. Bakspor er ikke nødvendigvis et minus, da det lukter tempo underveis. 4 Willy Invalley rader opp med sterke prestasjoner og tas med på gardering, i likhet med 8 Given som imponerte med seier fra dødens sist.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 1 B: 6-9-10-4-8 C: 7-3-2-5

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Som alltid avsluttes V75-onsdagene på Bjerke med et flott spilleløp, så også i kveld. To hester skiller seg noe ut.

Jeg setter 3 Valle Grom og Gunnar Austevoll først på min rangering. Femåringen som trenes av Per Johansen holder kanonform og har vært på trippelen i fire av sine fem siste starter. Så ut til å gå mot en sterk seier sist, men klarte ikke å svare smygkjørte Frøyu Birk som fikk luken 150 meter fra mål. I kveld er nok Austevoll på tetjakt og derfra må det være topp vinnersjanse. I DD-spillet velger jeg å bankerspille 3 Valle Grom.



4 Frøyu Birk er det klare motbudet. Speedet enormt til seier sist etter å ha smyget med underveis. I kveld er det fare for at hesten havner i dødens, men han kan vinne derfra også. Jeg velger å spille bankerfritt i kveldens V5-spill med dobbeltbanker på 3 Valle Grom og 4 Frøyu Birk i V5-4.



Når det gjelder V75-spillet tar jeg med ytterligere en hest på det største V75-forslaget. 2 Smedtulla vant i monte sist og holder egentlig kanonform selv om raden ikke er altfor imponerende. Sprint er kanskje et lite minus, men er hoppa på skuddhold mot oppløpet, kan det kanskje bli seier.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 4-2 C: 1-9-10-5-6-7-8