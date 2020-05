Herlig V75-omgang fra grensebanen Årjäng

Det meste satt sist søndag, og den minste V75-bongen på Kr.240 betalte ut Kr.12 708! Nå har vi jobbet frem nytt snadder, og er klar for en ny deilig opptur! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

21 andelslag med fullklaff i V75 på Ørebro lørdag 2. mai

Det var enorm omsetning i V75 denne jackpotlørdagen. 21 av undertegnedes andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette, og de fleste av disse stod med bankere på 3 T. Rex Face i V75-1 og 3 Very Kronos i V75-2. Andelsprisene var fra kr 100 til kr 750. Utbetalingen på hvert av disse 21 andelslagene ble på ca 18 000 kr.

Totalt ble det 380 559 kr innspilt på disse 21 andelslagene.

Det betyr altså at Nettavisen spilte inn over en million kr i V75 lørdag og søndag ( 1 021 274 kr) på Eksperten og omsatte totalt for 467 667 kr i V75 de to dagene.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Årjäng byr på en svært spennende V75-omgang klokken 15.00, og i dag er det en krone rekken som gjelder. Det betyr at det skal skje svært lite før utbetalingen skyter i været. Vi liker dessuten denne omgangen skarpt, og her skal vi i lukene. Dagens beste banker kommer ut i V75-2, og vi er inne på at 8 Orvar Mollyn ikke lar seg stoppe. Var riktignok ikke helt på topp sist, men er den klart beste hesten, og over denne distansen så velger vi å ikke spekulere. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V75-1 : 11 Dream Creation – Leverte en fantastisk årsdebut, og den MÅ passes i innledningsløpet. Galopperte like etter start i årsdebuten, tapte mye, men kom altså helt utrolig bra tilbake, og så veldig fin ut for dagen. På ren kapasitet kan dette være noe for de litt større løpene senere i år, og den er svært spillbar i omgivelser som dette. Blir det bare litt kjøring underveis så skal vår ide bli tung å stå i mot. SE OPP!

V75-2 : 8 Orvar Mollyn – Var utrolig bra i årsdebuten tredje sist, og avgjorde da etter å ha vist 23,5 s 800m med krefter igjen. Så fullførte den solid nest sist, mens den ikke var like bra sist. Har normalt stor fordel av en lengre distanse, motstanden er den riktige, og denne favoritten føler vi er veldig motivert. Tilbake på sitt beste har den nemlig en STOR sjanse å vinne et løp som dette.

V75-3 : 3 Secret Snap – Dette er et dårlig løp, og det skal normalt ikke en veldig bra prestasjon til for å vinne her. Vår ide har møtt hester av et helt annet kaliber enn dette tidligere, den leverte et bra prøveløp, og fra eventuelt tidlig tet kan den ikke bli enkel å ha med å gjøre. Skal stå først på ranken mot en svært billig gjeng.

V75-4 : 8 Bikila – Har TOPPFORM i kroppen sin, og den har fakta fått elendig betalt for denne flotte formen. Fullførte meget sterkt sist, og så ordentlig bra ut for dagen. Tredje sist var den knallgod toer bak Radetzky, og da viste klokken vår 11,5 s 700m. Er kjapp fra start, den står i et perfekt spor, og klaffer det bare litt på veien så må dette være et bra spill i denne omgangen. SKAL MED PÅ ALT!

V75-5 : 14 Försteslåtten – Denne har det vært en del «RØR» med, og vi blir overrasket om den ikke er svært godt forberedt med tanke på de tingene som har skjedd tidligere. Det er uansett snakk om en hest med kapasitet litt utover det grunnlaget som den har på konto, og har den bare litt form så skal sjansene være gode. Vår tipsener i et løp hvor vi ikke skal sløse med kryssene.

V75-6 : 5 Au Gratin – Har funnet storformen, og skal passes her. Spurtet råsterkt sist, kom til mål med krefter igjen, og vi hadde 10,6 s 700m på klokken. Er en meget bra hest i grunnlaget, den står helt perfekt inne i dette løpet, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt. Slår til som en godbit?

V75-7 : 3 Hakon Von Haithabu – Fullførte sterkt i årsdebuten sist, og varslet da form direkte. Har normalt gått ytterligere frem med det løpet i kroppen, man setter på et helstengt hodelag, og den kan åpne bak bilen. Skulle det kanskje bli tidlig tet her, ja, da tror vi dette løpet er over. SPILLES!