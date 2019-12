Herlig V75-omgang på Axevalla

Nettavisen byr på to bankere i søndagens V75-omgang på Axevalla.

Det er vinterpause på galoppen og dermed er søndagens V4-lunsj fra danske Ålborg med spillestopp kl 12.45. Litt senere søndag er det såklart for en spillemessig høyinteressant V75-omgang på Axevalla, mens Sørlandets travpark byr internasjonal V65-omgang søndag kveld.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-løpene på Axevalla. Her er det spillestopp kl 15.00 og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig, da Rolf Lerum er på en velfortjent weekendtur. Artikkelen er tilrettelagt og utarbeidet av Kurt Leirvåg.

BDet blir således en litt redusert artikkel med kun omtalt av de to V75-bankerne, samt DD-bankeren.

Kan bli en flott søndag for Mikael J. Andersson

Färjestad-trener Mikael J. Andersson er på plass på Axevalla søndag og han flere flotte vinnersjanser, deriblant den ene av Snokens to V75-bankere. Det handler om 4 Raj's Oh Lord i V75-4. Fireåringen har vunnet tre av sine fem siste starter og etter en liten løpspause på et par måneder, har hesten gjort sine to siste løp på Solvalla. Holdt flott til tredje i comebacket nest sist, mens han vant enkelt fra tet sist. Motstanden skremmer ikke og startsporet er dessuten ypperlig. 4 Raj's Oh Lord i V75-4 blir den ene av Snokens to V75-bankere på Axevalla søndag.

Banker i lærlingsloppet

Snokens andre V75-banker, den kommer ut i V75-2 som er et lærlingslopp. 1 Point Zero har vært strålende i regi Mikko Aho og vunnet overbevisende i de to første løpene for ham. Søndag er det Iina Aho som setter seg opp, det betyr lite. Mot svært overkommelig motstand, må det være flott sjanse for den tredje strake seieren. 1 Point Zero i V75-2 blir vår andre V75-banker på Axevalla søndag.

Mer fra Mikko Aho

Mikko Aho har også en flott vinnersjanse med 7 Callmesally i V75-6/DD-1. Hoppa har tjent nesten en halv million kroner i år og er en tøffing. 2660 meter skal ikke være noe minus og oppgaven ser fordelaktig ut på papiret. I en flott DD-omgang, blir 7 Callmesally vår DD-banker på Axevalla søndag.



