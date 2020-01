Herlig V75-omgang på Bjerke i kveld

Ingen spillere fikk sju rette forrige onsdag på Bjerke. Kveldens V75-omgang er heller ikke av den enkle sorten.

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:



Bjerke travbane byr på ganger V75 denne uken. Onsdag kveld er det som vanlig V75 Bonus, mens det er lørdag er V75 med GULLJACKPOT. I tillegg til V75-omgangen på Bjerke onsdag kveld, byr også onsdagens på V4-lunsj fra Østersund.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om V75-løpene på Bjerke. Det ble fryktelig vrient forrige onsdag og ingen spillere maktet sju rette og det ble meget solide 72 712 kr i utbetaling for seks omgang. Det vrimler ikke av gode bankerkandidater denne onsdagen heller og det ligger fine penger i luften for dem som prikker sju rette. Normalt er det alltid å foretrekke å spille med to bankere i V75, men denne onsdagen nøyer jeg meg med å spille med en banker. Den bankeren dukker opp i V75-2.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

Tengsareid får tillit

Åsbjørn Tengsareid kusket tre vinnere i sist onsdags V75 på Bjerke og han er forspent med et par gode vinnersjanser også denne onsdagen. Den klart beste skal være 5 Best Regards i V75-2. Den Frode Hamre-trente fireårshoppa gjorde tre starter i regi. Innledet norgeskarrieren med en sterk 2. andreplass bak meget gode Selma's Revenue. En uke senere vant hoppa meget enkelt som storfavoritt, også da på Bjerke. Galopperte seg bort som hardt betrodd på Färjestad i sin siste start for halvannen måned siden. Støter på klart overkommelig motstand onsdag og må ha en flott vinnersjanse. 5 Best Regards blir min V75-banker på Bjerke onsdag.

Rangering V75-2: A: 5 B: 2-4-3 C: 9-6-1-7-8

V75-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kun ni hester til start i innledningsløpet i V75-1, men lettløst er det ikke. Jeg streker for seks og sju hester på de større V75-forslagene.

2 Tana Faxen tok en litt overraskende V75-seier på Jarlsberg lørdag og vant faktisk svært så enkelt. Står flott til på strek i dette løpet og uten galopp, skal det være bra seierssjanse påny. 6 Sirikit holdt sterkt til andre fra dødens sist og viste fin form da. Holder hoppa seg på beina, skal hun duge svært godt i disse omgivelsene.

7 Dæmro Kjempen er en humørhest. Det er ikke hver dag denne vallaken byr seg til, men de dagene han gjør det, er han bra. 4 Mila utstyres med Dag-Sveinung Dalen og har strålende form. Hun skal nok ha det litt pent underveis, men det vil nok Dalen også gi henne. 5 Thale ga seg litt fra tet sist, men møter hakket enklere motstand her. 8 Ådne Kommandør får Gunnar Austevoll opp som kusk og feilfritt er denne god nok. På det aller største V75-forslaget, tar jeg også med 1 Åsaoline. Står spennende til på strek og kommer til å få et fint løp underveis.

Rangering V75-1: A: 2 B: 6-7-4-5-8-1 C: 9-3

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

<u><br /></u>

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

To hester hever seg klart over mengden i dette kaldblodsløpet. 3 Stjerna Mi er den klare favoritten og kommer denne seg feilfritt rundt, er det neppe snakk om saken. Kunne koste på seg en startgalopp sist, men satt likevel i tet runden fra mål og vant lett. 7 Uberg Lisa er det klare motbudet. Fireårshoppa til Kjell Løvdal er under rivende utvikling og var god i seiersløpet sist på Klosterskogen. De to hestene står alene på mine forslag i V75-3.

Rangering V75-3: A: 3-7 B: 9-5 C: 10-1-2-4-6-8

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Tre hester på samtlige V75-forslag blir min løsning på V75-4. 5 Bragevinn er i mine øyne den beste hesten, men galopprisikoen øker fra et trangt fjerdespor i volta. Har vært i strålende form over lang tid og var strek tredje i et tøft V75-løp sist på Bjerke.

6 Malala er nok ikke langt bak på kapasitet. Galopperte fra seg en overlegen seier sist på Biri, da hun hopper helt umotivert i klar ledelse midt i den siste svingen. Feilfritt er det klar vinnersjanse. 2 Alm Norinda er tilbake etter noen måneders pause. Har veldig fin fart i beina og eier og trener Jens Alm melder om gode hurtigarbeider. Olav Mikkelborg får sjansen som kusk onsdag og jeg tar med også denne på samtlige V75-forslag.

Rangering V75-4/V5-1: A: 5 B: 6-2 C: 9-3-1-10-7-11-8-4

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<u><br /></u>

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Flott klasse på dette monteløpet og som i V75-4, står jeg på tre hester på samtlige V75-forslag.

4 Djarpur Dry blir mitt frekke førstevalg. Erik Skaugs tøffe franskfødte vallak debuterer i monte med gode treningsrapporter i ryggen. Siv Emilie Løvvold rir. Fungerer denne like bra i monte som i travløp, kan det bli en monteslaget. 3 Concerto De Lou og Kristine Kvasnes er dog ikke noen kasteball. Denne har vært strålende i to strake seiersløp i monte og gjør nok opp om seieren også denne gang. Så er det 7 Match Queen som også har vist seg som en klar plussvariant i monte. Ikke som best i sin siste start i monte, men trener fint i følge Fredrik Solberg. Jeg tror vinneren av V75-5 er blant disse tre.

Rangering V75-5/V5-1: A: 4 B: 3-7 C: 6-5-1-9-2-8

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

I særklasse onsdagens garderingsløp på forhånd venter i V75-6. Jeg står på seks hester på de to største V75-forslagene.

Under tvil setter jeg 3 Harmke Schermer først på min rangering. Det var klare tegn til formstigning på Jarlsberg lørdag, der hoppa var tredje i seiersløpet til Given. Står ypperlig til spormessig her og kan vinne. 4 Corona var svak sist, men er i følge trener Anders Lundstrøm Wolden klart forbedret nå og står også fint til.

10 Dani's Princess møter enklere motstand enn sist og sprint er nok også en fordel. Løser det seg noenlunde fra bakspor, blir hun farlig. 7 N.Y. Lovemelikeyoudo slo meget gode hester på Momarken nest sist etter tet hele veien. Nå er det sjuendespor og sprint. Hamre-hoppa er mer enn god nok, men trenger klaff fra dette sporet.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 2 Cromwells Aida og 11 H.M. Lovely Comers. Førstnevnte favoriseres av et godt startspor og at det er sprint. Sistnevnte er mer enn god nok, men fra ellevtespor må det klaffe for både kusk og hest.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 3 B: 4-10-7-2-11 C: 1-12-8-5-6-9

V75-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Som alltid er det sportslige nivået på V75-finalen på disse Bjerkeonsdagene av ypperste klasse, så også denne onsdagen. To tøffinger på tillegg skiller seg litt ut, men det er galoppfare for begge.

9 Stumne Fyr gjorde et overdådig seiersløp i V75 på Bjerke i romjulen. Fra dødens regelrett knuste han svært gode konkurrenter. Feilfritt må det være snakk som stor vinnersjanse og både i V5-spillet og DD-spillet bankerspiller jeg 9 Stumne Fyr.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det største motbudet heter 8 Vollanfaks. Ludde Nilsen-traveren imponerte da han avviste Horgen Lynet i seiersløpet i Drammen 19. desember. Galopperte trolig bort en annenplass i løpet til Stumne Fyr sist. Onsdag får Gunnar Austevoll sjansen i sulkyen på vallaken, det er spennende. Men favorittduoen er ikke av de mest stabile, så jeg tar med ytterligere noen hester.

5 Smedpål var god i seiersløpet på Biri sist og står spennende til på strek. Kan nok lede dette løpet i det lengste og tas med på de to største V75-forslagene. Heller ikke Smedpål er av pålitelige sorten. Således finner jeg plass til både 6 Best Ruggen og 7 Sprett Odin på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 9 B: 8-5-6-7 C: 2-3-12-4-10-11