Herlig V75-omgang på Bjerke i kveld

Etter noen ukers sommerpause, er Bjerke travbane tilbake som vertskap for onsdagens V75-omgang.

Vi er vel i gang med en en ny herlig trav- og galoppuke og det er store jackpotter i vente i helgens V75. Lørdag spiller vi V75 til Årjäng og her er det hele 30 378 942 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag er det V75 på Jägersro galoppbane med Svensk Derby og her venter det hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten. Verd å nevne er også at det også er jackpot i torsdagens V65-omgang på Øvrevoll. Her venter det 212 274 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi gjennom en onsdag som byr på galopp til lunsj og så er Bjerke tilbake som V75-arrangør onsdag kveld. Det er Bro Park som er vertskap for V4/V5-lunsjen.

Bjerke travbane er altså tilbake som vertskap for V75 Bonus denne omgangen. Etter at Jarlsberg, Biri og Sørlandets travpark har vært arrangør de tre foregående onsdagene. Fra og med denne onsdagen er det Bjerke som gjelder utover sommeren og høsten. Det er flott meny som venter og jeg lanserer to bankere i omgangen i hhv V75-2 og V75-6.

Har vunnet sportrekningen - leder hele veien

To hester skiller seg klart ut i V75-2 som er et hoppeløp. Jeg har klart mest tro på 2 Thai Selene som har vunnet sprotrekningen kontra 5 Jodie B.R. Sistnevnte er ei flott treårshoppe, men hun matches også mot Märtha-løpet på Biri og blir neppe "ofret" for mye onsdag. Uansett er 2 Thai Selene i kanonform og hun var både strålende i seiersløpet nest sist på Bjerke og ble sittende bom fast som fjerde bak ledende Fascination D.K. sist. Fra andrespor blir det normalt og da taper ikke fireårshoppa til Kim Pedersen dette. 2 Thai Selene blir den ene av mine to V75-bankere på Bjerke onsdag.

Rangering V75-2: A: 2 B: 5 C: 3-7-6-9-4-1-8

Har vært lysende i regi Erik Killingmo

Min andre V75-banker dukker opp i V75-6/V5-3/DD-1 og det handler om 5 Nelson Andrea. Forsvarte seg strålende fra tet mot treårskanonen Ari Potter i debuten for Erik Killingmo tredje sist og var knapt slått som toer da. Så har det blitt to enkle og overbevisende seire fra tet på Klosterskogen. Fra femtespor bærer det nok til tet igjen og selv om det noen brukbare konkurrenter, er det snakk om en topp vinnersjanse påny. Det lukter tet fra start til mål. Jeg går all-inn på 5 Nelson Andrea som blir min andre V75-banker og også bankerspilles i både V5 og DD-spillet.

Rangering V75-5/V5-3/DD-1: A: 5 B: 2-7-3 C: 6-8-4-10-9-1-12-11

V75-1 - Kaldblodshester. Tidsløp. 2140 meter voltestart.

Et meget uoversiktlig kaldblodsløp for hester i lavt grunnlag innleder onsdagens V75-omgang og her betaler jeg for åtte hester på de to største V75-forslagene.

Fartsfylte 3 Braaums Jinta blir min favoritt. Står svært så spennende til på strek og lykkes Tom Erik Solberg å få denne feilfritt rundt, blir hun vond å fange. Dog er galopprisikoen skyhøy. 11 Lille Jenta er derimot travsikker og stabil. Vant sist i Arvika og selv fra 40 meter tillegg, skal det være gode vinnersjanser mot denne gjengen.

13 Diana G.L. blir spillefavoritt. Skal nok ha det litt servert underveis og er avhengig av klaff med ryggene fra 40 meter tillegg. Men motstanden skremmer ikke. 2 Smygens Maja er en annen strekhest som drar fordel av utgangsposisjonen. Erlend Rennesvik er behersket optimist. 5 Satri Ø.K. kommer ut etter pause fra formstallen til Trond Anderssen. Galopperte en del før pausen, men har bra fart. Fart er det også nok av i 6 Valle Gyda, men også denne dama galopperer i tid og utide. Feilfritt duger hun bra her.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 10 Verdals Sisu (har vist fart og Vidar Hop onsdag) og 8 Nordby Sol (er stabil og flink og scorer stort på det i et slikt felt).

V75-1: A: 3 B: 11-13-2-5-6 C: 10-8-9-1-7-4-12

V75-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Bra klasse er det på V75-3 der jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag. 10 Radagast Ammik blir min favoritt. Fireårsvallaken har gitt stortalentet Cicero TG kamp helt inn i sine to siste løp og møter ingen hest av et slikt kaliber her. Men hemmes nok litt av bakspor nå.

8 Cordially imponerte med seier på Solvalla i debuten for Frode Hamre, da med Erik Adielsson som kusk. Fikk 70 000 for den seieren, og har i tillegg trukket et sjanseartet åttendespor bak bilen. Andrevalget. 11 Thai Targaryan var sterk tredje i Auksjonsløpet på Bjerke under OGP-søndagen, men har igjen vært uheldig i sportrekningen.

6 Indiana Jon forsvant direkte i galopp i comebacket for tre uker siden, men kjentes bra ut i varming. Har fin kapasitet og skal med på forslagene. 7 R.M.G. Dancing Queen var meget solid toer bak seiersmaskinen Oracle Tile nest sist, men forsvant i startgalopp sist. Klaffer det fra sjuendesporet har fireårshoppa kapasitet til å være med i kampen om seieren. De fem hestene bør gjøre opp om seieren i V75-3.

Rangering V75-3: A: 10 B: 8-11-6-7 C: 2-4-1-9-5-3

V75-4/V5-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Et noe uoversiktlig hoppeløp om ikke hyperkapable 12 Fløya gjør kort prosess. Hun var imidlertid helt under båten i sitt siste løp og jeg markerer for hele åtte hester på det største V75-forslaget.

12 Fløya blir uansett min klare favoritt. Er hun tilbake på sitt beste, må hun ha en meget god vinnersjanse i dette løpet. 2 Kleppe Spødå dukker opp i regi Frode Hamre. Hun har ikke vist den beste stridsmoralen i år, men et par uker på Hamre-stallen kan selvsagt ha gjort underverker. 7 Makita innfridde som mitt fine objekt i årsdebuten på Bjerke i slutten av mai. Men ga helt opp i løpet etter. Får Makita løpet sitt, er hun kapabel til å blåse inn til seier igjen.

3 Kolbu Hjørdis har et fint løp på papiret, og var ganske positiv sist. Står fint til på strek og motstanden er ikke avskrekkende. 8 Kos Frigga er alltid aktuell i feilfri utgave. 11 Valle Gulla var bra som tredje i V75 sist, og har en ålreit oppgave på papiret. Helt ute på kanten betaler jeg også for 10 Spang Kosila (positiv på Bjerke i lunsjen mandag) og 6 Idlava (dårlig rad, men går noen pangløp fra tid til annen).

Rangering V75-4/V5-1: A: 12 B: 2-7-3-8-11 C: 10-6-1-5-9-4

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kun sju hester til start i dette varmblodsløpet og to hester står alene på tre av fire V75-forslag.

4 Lady Lara står til for å nå sin yndlingsposisjon tet og det er gode muligheter for at Søvik-hoppa leder hele veien. Avsluttet strålende til andre bak Royal Baby på Sørlandets travpark sist og vel i tet, ligger det an til at Vidar Hop kan få dempe.

5 Sam The Man kunne aldri utfordre en svært så opplagt Red Bar sist, men gikk solid inn i mål som toer på sterke 12.9/2140 meter. Er kvikk i vei, men jeg tror ikke han tar en lengde på Lady Lara. Er uansett det klare motbudet og disse to står alene på tre av fire V75-forslag.

På det største markerer jeg også for 6 Amazing Case. Ga seg fra tet nest sist og heller ikke som best sist. Trolig velger Frode Hamre å gå ned innvendig her, og skulle det løse seg helt optimalt kan det kanskje bli seier. 2 Goldstile var godkjent, men heller ikke mer i comebacket i regi Karin Hauge på Jarlsberg forrige mandag , og får stå på venteliste inntil videre.

Rangering V75-5/V5-2: A: 4 B: 5-6 C: 2-1-3-7

V75-7/V5-4/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Stallansatte.

Kanskje er det så at norgesdebuterende 10 Fromming er en klin vinner på direkten? Frode Hamre tror hans hest kan en lav 14-tid og motstanden er med respekt å melde ikke allverden.

4 I.D. Ownerdestiny har vært ålreit, men heller ikke mer etter at han innfridde som stor V65-favoritt på Biri tredje sist. Står flott til spormessig denne onsdagen og går i tillegg ned en liten klasse fra det siste løpet. Andrevalget. Bjørn Steine skal håndtere et sjanseartet åttendespor med 8 Bravo Revansch som fikk "juling" av norgesdebuterende Hennessy A.M. på Biri sist. Kusketalentet fra Norheimsund løser nok den floken, men hesten må være bedre enn på Biri for å vinne dette.

Siste hest på V75-forslagene blir bergenshesten 1 Getreadyfortakeoff. Hang med til maks som treer på Forus sist og er nok best på sprint. Men Magnus Teien Gundersen i løp for stallansatte fra førstespor med en ålreit hest, er ikke verd å ryke på.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 10 B: 4-8-1 C: 9-3-6-5-11-7-2-12