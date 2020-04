Herlige torsdagsløp på Øvrevoll

Våre galoppeksperter holder storform og jakter nye gevinster til Øvrevolls V5 og V4-omgang torsdag kveld.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en vidunderlig trav- og galoppuke vi er inne i. Det er lørdagen som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet. Rikstoto byr på Super Saturday med internasjonal V75 på Ørebro med svimlende 42 millioner ekstra i sjuerpotten og lørdag kveld gjenåpner norsk V75 med GULLJACKPOT på Biri.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag som både byr jackpotomgang i V65 fra Forus og jackpotomgang i V64 fra Boden. Torsdagens innledes med V4-lunsj og sesongåpning i Åmål. Torsdag kveld er det så klart for årets andre løpsdag på Øvrevoll og i likhet med forrige torsdag er det både V5 og V4.

Og det er nettopp Øvrevoll vi skal konsentrere oss heretter i denne artikkelen. Nettavisens galoppeksperter hadde kjempeklaff i V4-lunsjen på Bro Park forrige onsdag og fulgte opp med solide gevinster i V5-spillet på Bro Park i går.

Fem andelslag ga 13 603 kr i V5-lunsjen på Bro Park onsdag 29. april

Det ble solid utbetaling i både V4 og V5 på Bro Park denne onsdagen. Vi kom ikke i land i V4, men i V5-spillet ble det fullklaff for fem andelslag på Eksperten som hver seg betalte ut kr 13 603. Disse fordelte seg slik:

2 andelslag med fem andeler a kr 300

2 andelslag med fire andeler a kr 500

1 systemspill med fire andeler a kr 750

Det mellomstore V4-forslaget på (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten

Flotte tips også søndag 26. april på Jägersro

Også i søndagens V64/V4-omgang på Jägersro galoppbane, bød våre eksperter på solide tips. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 1 440 satt som det skulle og betalte tilbake 7 097 kr. Totalt ble det klaff for ti andelslag på Eksperten.

I V4-spillet ble det full klaff for samtlige andelslag på Eksperten. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 1 790 kr.

Når det gjelder torsdagens løp på Øvrevoll, så er det V5 først. Her er det spillestopp kl 18.30. V4-spillet innledes i V5-3 og har spillestopp kl 19.20.

Små felter - dog ikke så lett

Løpene på Øvrevoll torsdag byr på små felter, uten at det er så lett av den grunn. Vi velger oss en trio i V5-1. 1 Sir Leo skryter trener Cathrine Erichsen av, og han var meget god i fjor. I kriteriet var han kun slått med en drøy lengde, og også i andre løp gjorde han det bra mot sterk motstand. 3 Bullof Wall Street sto i Malmø i fjor hos Castro, nå er det Niels Petersen som har overtatt. Viste mye fart i fjor, men også flere "hyss". I et løp var han ute ved korv-kiosken, men imponerte med en enorm finish. Løpene i Dubai i vinter var dog ikke all verden, selv om motstanden var knalltøff. De to hestene står alene på de fleste V5-forslagene, men på det aller største V5-forslaget tar vi også med 2 Debbie Dawn.

Priceless garderes

En hest som trolig blir klar favoritt, er 6 Priceless i V5-3/V4-1. I sin start nummer 113 var hun for første gang i karrieren godt med fra start, seirene tidligere har alltid kommet etter en flott spurt. I fjor ble det 0 seire på 16 starter, og vi klarer bare ikke tro at hun har funnet en ny veksel som niåring. Favoritt kan hun være, men vi hører til den skaren som helt klart vil gardere og tar med alle seks startende på de to største V5-forslagene og på tre av fire V4-forslag.

I V4-4 er det gode sprintere på farten. Vi tror mest på 2 IKC Fiction, som alltid er tidlig i form. Vant denne løpsdagen i fjor i stor stil. Kan være en banker, men 1 Ramone har møtt bedre hester enn hun gjør noe. Vi står på disse to hestene på de tre minste V4-forslagene.

