Herman gjør kort prosess på Biri

Tøffingen Herman blir vår banker i kveldens internasjonale V65-omgang på Biri.

Det er en strålende søndag vi har foran oss med V75-omgang på Solvalla, stor jackpotomgang i V64 på Jägersro galoppbane og en herlig internasjonal V65-omgang på Biri søndag kveld. På Jägersro er det 466 322 SEK ekstra i sekserpotten, mens det på Solvalla er 20 millioner i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om kveldens internasjonale V65-omgang på Biri. Her er det spillestopp kl 18.15 og det er flott meny som venter. Kveldens største favoritt har et gaveløp foran seg i V65-3 og blir også min banker.

Kun galopp imot for bankeren

Det handler om 10 Herman og Gunnar Austevoll. Jeg bankerspilte denne også i sin neste siste start. Det var også på Biri og også da stod vallaken til Erik Skaug i tiendespor bak bilen fra start. Da kjørte Gunnar Austevoll seg til tet runden fra mål. Møter faktisk enda billigere motstand i kveld og dette må dreie seg om en meget stor vinnersjanse. 10 Herman blir min V65-banker på Biri i kveld.

Tre hester gjør opp i V65-1

Sju hester stiller opp bak startbilen i V65-1 som er et sprintløp for varmblodshester. Trioen 4 Stealth, 5 Visentini og 3 The Baron skiller seg klart ut, men det jevnt innbyrdes mellom dem. Jeg velger å ta med alle tre på samtlige V65-forslag.

Høitomt hele veien?

V65-2 er et løp i DNT's unghestserie med 24 000 kroner til vinneren. Det er variabel klasse på hestene i dette løpet og jeg ser ikke mange vinnerkandidater. 8 Quinzy Roy har vist klart mest og selv fra åttendespor er nok Eirik Høitomt på tidlig tetjakt i dette løpet. Holdt veldig bra mot en god Trefilov sist. 1 Baker er det nærmeste motbudet fra sitt perfekte innerspor.

Dalen er ikke mett

Dag-Sveinung Dalen har vunnet åtte løp de seks første dagene denne uken og han har flere vinnersjanser ogsåi kveld på Biri. I V65-4/V5-1 setter han seg opp bak favoritten 5 Alsaker Mindi. Er denne like opplagti kveld, som hun var i seiersløpet på Bjerke forrige onsdag, blir hun lei å hanskes med. 5 Alsaker Mindi er en motivert favoritt i V65-4/V5-1, der jeg markerer for seks hester på de litt større V65-forslagene.

Tetkampen avgjør i V65-5/DD-1?

Fire år gamle 5 Chinetti har ikke klart å følge opp den flotte treårssesongen der det ble to seire og over 230 000 kr innkjørt. Ni starter i 2020 har kun gitt 45 500 kr inn og ingen seire er det blitt.I kveld er nok Eirik Høitomt og 5 Chinetti på tetjakt i V65-5/DD-1. I en svært åpen DD-omgang i kveld, velger jeg å bankerspille 5 Chinetti.

Dette løpet inngår også i V5-spillet og selv om jeg tar med fem og seks hester på de største V65-forslagene i V65-5/V5-3, velger jeg dobbeltbanker i V5-spillet i dette løpet. 5 Chinetti og formsterke 1 Barbarian Division.

Kan Wilkas skrelle til?

V65-6/V5-3 er et sprintløp for kaldblodshester der egenrådige 11 Harkar blir favoritt tross et kjelkete ellevtespor bak bilen. Det er ikke optimale forutsetninger. Fra dypet henter jeg frem 6 Wilkas som mitt objekt. Han er kvikk i beina denne 11-åringen og viste klar fremgang som fjerde sist på Leangen. Det er ikke knalltøft imot i dette løpet og havner Harkar feil på det, er det ikke helt utenkelig at 6 Wilkas kan overraske sammen med Guro Mogset.