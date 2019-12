Historiens siste travkjøring i Drammen med V75 og Gulljackpot

Drammen travbane har sin aller siste løpsdag lørdag. Den avsluttes med storstilt V75-omgang med Gulljackpot.

Her ser du lørdagens V75-omgang fra Drammen, sendingen starter kl 12.00:



Lørdag er det historiens siste travkjøring på Drammen travbane. Banen åpnet 30. mai 1955, men nå er det slutt. Da skulle det nesten bare mangle at Buskerud-ovalen også tilgodeses med V75 på sin siste travkjøring. Arrangementet krydres ytterligere av at det også er GULLJACKPOT i V75. Det betyr at førstepremiepotten dobles ved spillestopp.

Spillemessig er det en kanonomgang som ventet og det vil overraske om det ikke skulle bli fin utbetaling for sju rette. Jeg lanserer to bankere i omgangen og de kommet ut i hhv V75-1 og V75-7.

Kanonform og flotte forutsetninger

Min første banker den kommer altså ut allerede i V75-1. 11 Horgen Lynet har vist kalasform på slutten og har en veldig flott oppgave foran seg lørdag. Var mektig i nederlaget mot veldig gode Brenne Banker på Bjerke sist og møter klart overkommelig motstand denne lørdagen. Har riktignok kun vunnet ett løp i år, det var til gjengjeld i et V75-løp på Bjerke i slutten av august og det mot svært gode hester. En viss galopprisiko er nok fortsatt for Horgen Lynet. Distansen på 2540 meter er ikke noe minus. Uten galopp på veien, bør det gå veien. 11 Horgen Lynet blir den ene av mine to V75-bankere i Drammen lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

V75-1/V5-3: A: 11 B: 1-4-8 C: 15-6-14-3-7-9-13-5-2-10-12

Blir historisk i Drammen

Min andre banker denne lørdagen kommer ut i V75-7 og vinneren av dette løpet vil for alltid bli historisk med tanke på at det blir den siste vinneren av et travløp i Drammen.

2 N.Y. Couer De Soleil har vunnet sportrekningen og i Drammen betyr det mer enn på andre baner. Vant helenkelt fra tet på Klosterskogen sist og møter noenlunde den samme gjengen her. Er blitt fra start etterhvert og normalt skal Magnus Teien Gundersen få teten ganske enkelt fra andrespor bak bilen. Det er ikke mange tøffinger med i dette løpet og taktisk dyktige Magnus vil garantert få dirigere underveis. Det ser ut som en topp vinnersjanser. 2 N.Y. Couer De Soleil blir min andre V75-banker og bankerspilles også i DD-spillet.



For de som ønsker å gardere, er 9 Deep Sea Dream det klare andrevalget. Vallaken starter hyppig og på sitt aller beste, er han kanskje god nok til å ta ned favoritten fra dødens om Svein Ove Wassberg skulle velge å ta et tidlig initiativ fra bakspor. 6 Pebbe Simoni rangeres deretter, men han var sjanseløs mot N.Y. Couer De Soleil på Klosterskogen sist, selv om han avsluttet flott til andre.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 2 B: 9-8 C: 12-8-3-5-1-4-7-11-10

V75-2/V5-2 - Varmblodshester. Norskfødte. 2100 meter autostart.

Det er ingen tvil om at 10 Jackson Avery er en riktig favoritt i V75-2, men jeg synes likevel hesten blir i overkant stor favoritt. Gjorde et helt greit løp som fjerde i en Derbykvalisering nest sist og gjorde også et fint løp på Åby for en måned siden til femte selv om det stummet litt siste biten. Nå er det bakspor i Drammen og dette løpet holder bra klasse. Jeg setter hesten først, men garderer med noen hester.

1 Zlatan Classic har vist kanonform over lang tid. Førstesporet er sjanseartet, men det blir uansett en fin reise underveis og fireårsvallaken har bra fart i beina. 11 Chinetti tok en meget velfortjent seier på Bjerke forrige lørdag. Ledet da hele veien. Nå er det bakspor, men denne treåringen er virkelig bra. Dag-Sveinung Dalen vinner løp stort sett hele tiden nå og han er veldig opp på 2 Weinberry her. Fra et ypperlig startspor, betaler jeg for denne på samtlige V75-forslag. Det gjør jeg også med 9 Roi Du Monde. Gjorde sin første start etter åtte måneders pause på Jarlsberg for et par uker siden og ble fjerde da. Det løpet har garantert gjort godt og han kan ventes mye forbedret til dette løpet.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 12 Thai Explosive. Det er ganske bra kapasitet i denne hesten, men fra tolvtespor skal veldig mye klaffe om det skal bli seier.

Rangering V75-2/V5-4: A: 10 B: 1-11-2-9 C: 12-7-5-4-8-3-6

V75-3/V5-5 - Kaldblodshopper. 2100 meter voltestart.

V75-omgangens mest åpne løp dette hoppeløpet. Favoritten 15 Osen Expressa står i bakspor på 40 meter tillegg og da skal det ikke bli mye feil på veien, om hun ikke skal rekke fram. Er heller ikke helt stø på beina. Skal uansett stå som favoritt da hun er hesten med størst kapasitet i løpet.

Ole Johan Østre har klare ambisjoner med 4 Pinsleterna som står spennende til på 20 meter tillegg. Fullførte var strålende toer bak årgangstoppen Dale Anne sist og er under rivende utvikling. 5 Kos Frigga har skyhøy kapasitet og er garantert med i seierskampen feilfritt. 9 Smedtulla møter klart overkommelig motstand og også for hennes del handler det om å holde seg på beina.

1 Troll Diva står spennende til på strek. Full distanse er nok et lite minus, men det kan gå. 6 Valle Gulla står 20 meter bedre til kontra 9 Smedtulla enn når de møttes sist og kan kanskje sitte tidlig i tet. 13 Eikjærva var enorm i seiersløpet tredje sist, men det var fra tet. Men har bra fart i beina og en av mange garderingshester.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 8 Rive Ruska. Var knallgod tidligere i høst, men fikk 125 000 kr for seieren fjerde sist og har ikke helt vist den samme toppformen på slutten. Men på kapasitet er hun god nok.

V75-5/V5-3: A: 15 B: 4-5-9-1-6-13-8 C: 3-14-2-11-10-12-7

V75-4/V4-1 - Ole A Landass minneløp. Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Tradisjonsrike Ole A Landaas minneløp byr på kun hopper og jeg synes tre hester skiller seg litt ut.

9 Blueridge Sun har egentlig et veldig fint løp på papiret, men hemmes naturligvis litt av bakspor. Har hatt en strålende sesong og fullførte sterkt til 4. plass i et tøft V75-løp på Bjerke under Axel Jensen-dagen. Møter klart overkommelig motstand lørdag og er en motivert favoritt.

1 Lady Lane var ikke noe tess sist og holder litt usikker form. Fra førstespor er det normalt tetgaranti og det er bra sjanse for at Halle-hoppa leder hele veien. 11 Mira Prawo har vært kanongod på slutten, men begge seiersløpene er kommet fra tet. Ellevtspor i Drammen er noe helt annet, men er hun på skuddhold har hun svært sterke avslutninger å by på.

12 Wilma Leggrowbach har vist storform på slutten, men tolvtespor i Drammen trekker veldig mye ned. Jeg tar med Mikkelsen-hoppa på det største V75-forslaget.

Rangering V75-4/V4-1: A: 9 B: 1-11-12 C: 8-2-5-7-6-4-10-3

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Et løp med gedigent skrellpotensial om storfavoritten 2 T.K. Torden roter seg bort. Kusk Dag-Sveinung Dalen advarer mot betydelig galoppfare og jeg istemmer hans bekymring. Har vært innom galoppen i alle sine fire siste løp og selv om tre av dem er vunnet, er det grunn til å sette på varsellampene lørdag.

1 Horg Mio var toer i seiersløpet til T.K. Torden på Biri sist, men var bortimot 40 meter bak i mål. Likevel er vallaken min første gardering, da han er travsikker og i form og står ypperlig til på strek. 5 Jæger N.A. er markert på drøye to prosent fredag formiddag. Gikk i nærkamp med storfavoritten Ramstad Kristian nest sist og har form. Blir nok spilt litt opp nærmere spillestopp, og skal tidlig med på gardering.

På de to største V75-forslagene finner jeg også plass til 13 Brødsjø Brisa. Er nok minst like speedig som storfavoritten, men har bakspor på 20 meter tillegg. Klaffer det underveis, er hun god nok. Kapable 6 Lykkje Cornelius har trukket et kinkig spor i volta på 20 meter tillegg. Taper ikke Gaustad-traveren for mye innledningsvis, kan det gå veien. Jeg stenger V75-5 på disse fem hestene, uten at jeg føler meg helt trygg om storfavoritten galopperer seg bort.

V75-5/V4-2: A: 1 B: 1-5-13-6 C: 14-3-4-7-11-9-10-8-12

V75-6/V4-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

11 Brenne Banker har hatt en eventyrlig utvikling i år og imponert i en rekke seiersløp. Åtte seire på 19 starter er sterke papirer. Er en klar bankerkandidat denne lørdagen, og jeg var lenge inne på å bankerspille. Men valgte tilslutt å gardere, da voltestart er et lite minus for ham og at det starter gode hester foran. Men på det minste V75-forslaget bankerspiller jeg 11 Brenne Banker.

3 Spang Ole fikk aldri kloa i seiersmaskinen Stjerne Kos på Forus i V75 sist, og hadde neppe vunnet selv uten galoppene 200 meter fra mål. Gjorde uansett et nytt bra løp og står spennende til på strek lørdag. Går nok ned mot 26 fra strek og kan holde unna. 8 Valle Grim har også utviklet seg enormt dette året. Tok sin åttende årsseier da han kontret ut Reime Kongen på Bjerke forrige lørdag. Fikk et tøft løp den dagen og kusk Dalen mente det var karrierebeste. Får han litt hjelp på veien lørdag, kan han vinne igjen.

1 V.G. Prinsen spurtet strålende til andre i seiersløpet til Stjerne Kos på Forus i sin siste start. Står meget spennende til i førstespor på strek og da lukter det rygg på ledende 3 Spang Ole. Er ikke ueffen da og tas med på det største V75-forslaget som min fjerde og siste hest i V75-6.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 11 B: 3-8-1 C: 4-9-12-6-5-7-2-10