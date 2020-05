Høy klasse på V65-lunsjen fra Solvalla

Årets beste lunsjomgang! Hete objekter er jobbet frem, og her skal vi i lukene! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Det er SKYHØY klasse på dagens lunsjomgang fra Solvalla, og en spesielt bedre lunsjomgang er det vrient å få til. Flere herlige objekter er jobbet frem, og bankeren tar vel revansje? 2 Amazing Warrior dummet seg ut før bilen slapp feltet sist, men var helt enorm nest sist, og er den slik her, ja, da skal de andre få kjørt seg! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Sauron Pil – Har alltid vært svært grunnkapabel, men skader har dessverre satt en stopper for utviklingen. Nå er den kommet inn på stallen til Peter G. Norman, og prøveløpet som den leverte sist likte vi. Burde ikke ha noen problemer med å gå en lav 13-tid på en god bane, og vi tviler på at noen er bedre enn denne i dette feltet. MÅ BARE PRØVES!

V65-2 : 9 Iceland Radio – Her er det jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide ligger stadig i skorpen, og fullførte klart bra sist uten at den var rigget til da (sko og vanlig vogn). Gangen før gikk den 10,7 s 800m i kulissene, og møtte betydelig bedre hester enn dette. Nå blir den rigget til med skoløs samt bike, den møter helt riktig motstand, og fra dette sporet så burde den komme fint gjennom på startsiden. SPILLES!

V65-3 : 1 Al’s Minto – Er bedre enn raden, og har vinnerform i kroppen. Taktet voldsomt om etter sene luker sist, og gikk da helpigg i mål. Om ikke innersporet blir en felle så har denne form til å skrelle, og vi setter den knepent foran 10 Mas Capacity som spurtet voldsomt sist.

V65-4 : 7 Stonecapes Superb – Har blitt som en ny hest etter man begynte å rykke skoene på den, og den kom alene til mål sist etter å ha vist 12,2 s 800m. Sporet nå trekker noe ned, men skulle den bli sluppet til tet, ja, da skal det en knallgod hest for å plukke den ned. Motivert favoritt.

V65-5 : 2 Amazing Warrior – Dummet seg ut før bilen slapp feltet sist, og det var game over direkte. Gangen før var den helt ENORM etter å ha vært med på en 07-åpning. Var tredje i mål, og hadde da travet 12,4/2640ma om den ikke hadde blitt disket. Har en STOR sjanse her om den går som nest sist. SPILLES!

V65-6 : 12 Longcat Hanover – Har ikke slått til hos Nurmos, men nå skjer vel det? Gikk med sko i sitt ene løp i vinter, mens det ble helt feil i debuten nest sist. Kommer nå ut etter pause, det blir racerbalanse (skoløs), og på ren kapasitet er denne mer enn god nok. Prøves som en mulig skrell i en ellers jevn finale.