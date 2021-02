Høyoddsbanen Bergsåker med herlig V4-lunsj

Vi spekulerer mot favorittene til lunsj! Du blir vel med oss i jakten på flotte V4-kroner?

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Bergsåker sparker i gang en ny uke, og gjør det med en herlig V4-lunsj. Vi har jobbet frem flere godbiter, og spekulerer mot de fleste av favorittene. Den store bongen er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 9 Zäthas Forever Star – Spennende innledningsløp hvor vi plukker med oss noen hester. Ideen er det fin grunnkapasitet i, og den var klart godkjent etter pause sist. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og mot en motstand som ikke skremmer veldig gir vi den et forsøk. Slår til som en godbit?

V4-2 : 10 Tinder Lars – Har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og jakter altså stolpe i programmet. Kan helt sikkert gå en lav 26-tid, og det straffer ingen her. Minuset er et trangt spor i volten, og det er også hovedgrunnen til at vi ikke går ALL IN. Er dog en veldig motivert favoritt.

V4-3 : 11 Qrystal Roc – Her oser det stor fart på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Vår ide kommer ut etter pause, Joakim Elfving pleier å ha full form på hestene direkte, og på ren kapasitet duger denne godt. Slår til direkte etter oppholdet? PASSES!

V4-4 : 10 Rudisha – Her kan det naturligvis bare være slik at favoritten 2 Gooner leder rundt om, men vi håper på kjøring med Robert Bergh bak motbudet, og byr på feltes mest kapable hest som vår ide. Rudisha dukker nemlig opp i ny regi, og er kommet inn på stallen til svært dyktige Elisabeth Lundholm. Skulle hun ha funnet skikkelig ut av denne, ja, da vil hun få MYE gøy med den utover i 2021. PRØVES DIREKTE!

