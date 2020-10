I kveld spiller vi Kræsj i V75 på Bjerke

Hesten med det pussige navnet Kræsj blir vår hovedbanker i kveldens V75-omgang på Bjerke.

Det er onsdag og det betyr galopp til lunsj og Bjerketrav til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen og det er som vanlig både V4 og V5-spill. På Bjerke er det som vanlig V75 Bonus og en meget fin meny som venter onsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Superklaff i V5 på Leangen mandag 19. oktober

Undertegnede leverte strålende tips til Leangen mandag. V5-forslaget på Nettavisen/Sportspill med innl.pris på kr 924 satt som det skulle. En-prosenteren 2 K.L.M. L'american lagde vei i vellinga i V5-4 og bankeren 1 Krokstad Almira var som ventet overlegen i V5-5. Utbetalingen for fem rette landet på storfine 31 895. Det ble også fullklaff for tre andelslag på Eksperten.

Når det gjelder V65-spillet på Leangen mandag, endte det med tre femmere på de litt større forslagene (1 470 kr per femmer). 1 Fux Pride (markert på 1 prosent) ble for vrien i V65-2, men det ble fine trøstegevinster på V65-forslagene på de litt større forslagene (4 410 kr i utbetaling).

Nå rettes vi fokuset mot kveldens V75-omgang på Bjerke. Spillestopp i V75 i kveld er som vanlig kl 19.00 og det er jevnt over svært fine spilleløp. Det er fire store favoritter på farten i kveld. Jeg velger å bruke to av dem som banker og prøver å "spille" bort de to andre. Hovedbankeren er uansett soleklar i V75-2.

Gundersens kanon skal vinne

Hovedbankeren kommer ut i V75-2 og det handler om Geir Vegard Gundersens treårstalent 3 Kræsj. Hesten vant i debuten, så han vant sitt kvalifiseringsløp til Kriteriet i sitt livs andre start. Men i finalen ble det for tøft og fra tet i hardt tempo, ble hesten passert mot siste sving og endte i de slagnes felt. Det kunne koster for hesten, men Geir Vegard Gundersen vet hvordan han skal trene hest. Kom ut igjen i et løp på V75-dagen på Forus og vant på knallsterke 12.8/2040 meter etter tet hele veien. Det forteller det meste om kapasiteten til denne treåringen. Kun galopp imot slik jeg leser løpet i kveld og 3 Kræsj blir min hovedbanker i kveldens V75.

Rangering V75-2: A: 3 B: 1-9 C: 11-2-12-5-4-6-7

Har imponert stort - tar sin tredje strake i kveld

Også min andre V75-banker, er tre år gammel. Vi snakker om 2 Difficult Ways i V75-3. Erik Skofsruds treårshoppe kommer fra to imponerende seiersløp og har tatt tre seire på fem starter i karrieren. Står ypperlig til i andrespor bak bilen i kveld sammen med formkusk Per Oleg Midtfjeld. Motstanden skremmer ikke og normalt er dette tidlig tet og game over. 2 Difficult Ways blir min andre V75-banker i kveld.

Rangering V75-2: A: 2 B: 1-6-5 C: 12-8-9-7-3-4-11-10

V75-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Det er ingen tvil om at V75-1 er kveldens mest krysskrevende løp. Kaldblodshester i lavt grunnlag og ingen som skiller seg voldsomt ut på forhånd. Jeg står på sju hester på de to største V75-forslagene.

1 Haugestad Duft blir spillefavoritt og det er trolig korrekt. Står som en av tre strekhester og tok en overlegen seier i Årjäng sist. God toer bak 6 Neslands Jerven på Jarlsberg tredje sist og kan nok lede dette løpet lenge. Hans Christian Holm var meldt både på 5 Porto og 6 Neslands Jerven. Han valgte førstnevnte og vi setter derfor Porto inn som andrevalg. Fireårsvallaken til Stig Ingar Fossen har fortsatt ikke vunnet, men kan få sin første seier i kveld. 6 Neslands Jerven tok to strake seire i løpet av åtte dager i midten av august. Har vært bra også i sine to siste løp. Tredjevalget.

10 Alma Viktoria har hevdet seg bra mot bedre hester enn dette i det siste, men sliter med å komme seg feilfritt rundt. Fartsmessig er hun mer enn god nok. 2 Satri Ø.K. har nesten galoppert i hver eneste start. Men holdt seg på beina nest sist og da kom også seieren. 4 Finnskog H.B. sliter også med å trave feilfritt, men Kulblik-hesten har både fart og styrke til å melde seg på i seierskampen her. På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 9 Skar Lukas. Er veldig opp og ned i prestasjonene, men gjentar vallaken prestasjonen fra tredje sist, rekker det langt her.

V75-1: A: 1 B: 5-6-10-2-4-9 C: 12-10-3-13-8-7

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Flott spilleløp venter i V75-4 der jeg synes fem hester skiller seg litt ut. Jeg setter 3 Kaptein Kuling først på min rangering. Gaustads vallak står med tre strake seire nå og er både sterk og speedig. Står også bra til i tredjespor bak bilen. 6 Valle Grom holder kanonform og spurtet strålende til tredje i tøft V75-lag sist. Sjettespor bak bilen er litt sjanseartet, kommer femåringen riktig på det underveis kan han vinnee.

1 Frøyu Birk har ikke vært som best i sine to siste løp. Klarer Anders Lundstrøm Wolden å forsvare innersporet med sin seiersvante hest, øker vinnersjansene. 4 Battimo vant direkte i debuten for Kristine Kvasnes og fulgte opp med et solid løp til andreplass sist, tross dødens store deler av løpet. 7 Edens Odin sist etter en liten pause. Sjanseartet spor i kveld, men Bjerkespesialist Åsbjørn Tengsareid vet nok å løse den utfordringen. De fem hestene tas med på samtlige V75-forslag.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 8 Tusse Storm. Hesten er i knallform og avslutter allttid sterkt. Men åttendespor bak bilen med forsiktige Pål Sem som kusk, trekker ned.

Rangering V75-4/V5-1: A: 3 B: 6-1-4-7-8 C: 10-2-5-9

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

7 Brenne Røn blir stor favoritt i dette sprintløpet og er en favoritt som helst bår ryke i kveld, om mine to bankere innfrir og det skal bli litt fart i utbetalingen. Sprint er den beste distansen for Weberg-hesten, men fra sjuendespor kan det koste litt å komme seg foran. Er uansett en motivert favoritt.

4 Trø Loke er det klare motbudet. Vallaken som trenes av Arthur Bø vant direkte etter pause på Bjerke forrige onsdag og var god da. Vant også nest sist og fartsmessig er han neppe mye dårligere enn den store favoritten. 5 B.B. Solrun drar garantert fordel av sprint. Forsvant direkte i galopp sist, og skuffet litt som fjerde nest sist. Men god i seiersløpet tredje sist og femtespor bak bilen trekker også opp. Tas med på de to største V75-forslagene.

I jakten på en skrell i V75-5, tar jeg med ytterligere to hester på det største V75-forslaget. 1 Aarbakks Evelyn spurtet strålende til andre på Klosterskogen sist. Vinner ikke ofte denne hoppa, men i kveld er det opp med Dag-Sveinung Dalen som kusk og førstespor bak bilen på sprint. 10 Egge Loke har vært på trippelen i tre av sine fire siste starter. Har farten til å være med her, og med maksimal flyt kan det bli seier.

Rangering V75-5/V5-2: A: 7 B: 4-5-1-5 C: 8-2-3-6-9

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Tre hester skiller seg klart ut i dette hoppeløpet. Tross bakspor setter jeg meget formsterke 10 Starstrucked først på min rangering. Fireårshoppa til Cecilie Eskedahl holdt mektig til tredje fra dødens i et meget bra V75-løp på Bjerke forrige onsdag og imponerte stort i seiersløpet i V75 på Bjerke for en måned siden. Tåler å bli brukt underveis og møter litt enklere selskap enn forrige onsdag.

1 Sofies Case blir trolig spillefavoritt. Frode Hamres fireårshoppe imponerte i seiersløpet sist, men det var mot billig motstand. Kan trolig forsvare sitt innerspor her, og kan kanskje får dirigere i tet. Kan renne unna til seier da. 9 Like No Other har vunnet tre av sine fem siste løp og betalt ut 18,9, 17,3 og 7,2 i vinnerodds. Spillerne har altså ikke tatt denne på alvor. Møter to tøffe konkurrenter i kveld, men går til mål og kan vinne igjen.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 10 B: 1-9 C: 5-7-8-12-4-3-6-2

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

En herlig V75-finale venter i V75-7 der 3 Red Bar pådrar seg et tungt favorittstempel. Det er lett å tenke at denne er best på sprint, men fakta viser at tre av hestens seks seiersløp i år er tatt på 2100 meter. Fra tredjespor er det normalt ingen som nekter Red Bar teten her og vinnersjansen er nok god igjen. Jeg velger å bankerspille 3 Red Bar både i DD-spillet og V5-spillet.

Men i V75-spillet jakter jeg favorittfall, da jeg mener jeg jar to bedre bankere i V75-2 og V5-3. 9 Mira Prawo blir min første gardering. Spurtkanonen til Per-Erik Gravdal ble tredje i seiersløpet til kanonen Strong Pepper sist og var strålende vinner fra dødens tredje sist. 1 Admiral Knick endte uten penger i en UET-kvalifisering på Solvalla sist, men støtte da på ekstremt gode hester. Hamre-traveren har vunnet sportrekningen i kveld og løser det seg underveis, er han seiersaktuell.

Stallkompis 4 Gogo Hall holder formen og har levert en rekke sterke løp i år. Aktuell vinner ved favorittfall. Tøffingen 8 Dream Builder har fått ett løp i kroppen etter drøye tre måneders pause. Gjorde et bra løp til femte da, et løp som ble vunnet av Strong Pepper. Åttendespor trekker ned, 2100 meter trekker opp.

På de to største V75-forslagene finner jeg også plass til 7 Sheena's Boy. Fireårsvallaken debuterer i regi Trond Anderssen/Kristian Malmin i kveld. Har store fartsressurser og klaffer det noenlunde fra et sjanseartet sjuendespor bak bilen, er det ikke helt umulig at han kan vinne direkte i norgesdebuten.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 9-1-4-8-7 C: 10-5-2-6