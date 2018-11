Ingen favorittbanker på Biri

Vi tror Smedtulla og Olav Mikkelborg utfordrer den store favoritten! Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Örebro er først ut denne fredagen med sin V65-lunsj kl.12.45. Deretter skal vi til Biri Travbane hvor den norske V65-omgangen kjøres. Her er man i gang kl.18.55.Umåker avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.

Supertreff på en siste info bong i V76 på Bjerke 7. november!

Petter Kristiansen kom ikke helt i mål på sine V76-spilleforslag på Nettavisen onsdag. Men på Eksperten ble det klaff på de alternativene oppsettene som het "BjerkeSisteV76Petter". Den største av disse med fire andeler a kr 850 og inn.pris på kr 3 360, satt som et skudd og totalt betalt denne andelslaget ut knallfine 81 203 kr.

Nå skal denne artikkelen kunne handle om Biri, der vi mener å ha funnet en toppbanker. Den blir nok et andrevalg!

Les følgende analyser:

V65-3: Vi kommer til å prøve oss på en frekk banker i denne avdelingen. Undertegnede mener at hesten skulle vært favoritt. Hesten det er snakk om er 6 Smedtulla. For noen betingelser denne traveren har her i dag. Springspor i volten betyr, uten galopp, tidlig tet. Jeg bare håper så inderlig at hesten holder seg i trav rundt den første svingen. For fra tet er hun meget vrien å slå. Det viste hoppa i Drammen nest sist. Bare spant unna til enkel seier, og Solkongen var sjanseløs. Smedtulla har 249 000 på konto, og det er tyve meter tillegg for de over 250 000. Hun galopperte bort klare penger senest onsdag, og hadde da ikke stått på strek i dette løpet. Om Mikkelborg kjører hesten i trav tror jeg ingen henter hun inn. Heller ikke favoritten 7 Troll Ronja.

Jeg har registrert at flere eksperter bankerspiller Troll Ronja, men da tror jeg dem er avhengig av at Smedtulla galopperer. Troll Ronja er god, og gjør veldig fine løp for tiden. Men at hun bare skal slå Smedtulla lett tror jeg ingen verdens ting på. Det er lett å bli blendet av innsatsene hennes, men iforhold til vår banker er ikke dagens oppgave noe særlig fin.

Dagens beste banker blir altså 6 Smedtulla.

V65-1: Totalt stiller det fire hester med vinnersjanse i den første avdelingen, men jeg mener at det er 2 Giant Star og 6 Kicking Classic som har de aller beste vinnersjansene. Førstnevnte var strålende nå sist. Satt langt bak mot god motstand på Bjerke i et V76-løp. Spurten Steinseth-traveren leverte var dog svært god. Denne imponerer meg stadig, for han er meget tøff. Han går til mål så det synger etter.

Spurtegenskapene til 6 Kicking Classic er så bra at han skal få tidlig oppmerksomhet her. Hingsten viste og flott form nå sist, og var veldig nære på å vinne. Malmin kusker hesten flott hver gang og kjenner han godt.

På to av fire bonger får 1 Da Vinci B.R plass, mens på det aller største tar jeg og med 4 Clint Classic. Sistnevnte har et høyt toppnivå, men sliter med å få full utteling for tiden. Jeg tror heller ike formen er helt på topp for tiden.

V65-2: 10 Zlatan Classic skal være en av de bedre i dette løpet for 3-åringer. Orlando Vici-sønnen fullførte nemlig strålende bak to ordentlig gode hester sist i et V76-løp på Bjerke. Ilena Bonanza vant foran Aida Boy. Det var sterkt å bli tredje bak disse to. Zlatan Classic er sparsomt startet den seneste tiden. Men formen virker til å være veldig fin. På Biri tredje sist var han god toer, og tapte kun for overlegne Glazier`s Vici. Dag Sveinung Dalen kusker Zlatan i dag. Ingen av konkurrentene skremmer veldig. Vi tror på hyggelig vinnersjanse for Malmin/ Anderssen-traveren!

V65-4: 2 Enjoy G.D. Når denne traveren først ankom stallen til Geir Kihle for en stund tilbake, så varslet jeg dere kraftig for hesten. Men det har tatt lang tid før hoppa fant formen hos nevnte Kihle. Nå begynner det virkelig å se fint ut for 4-åringen. Hun var veldig fin ved seieren sist, og så bedre ut enn på lenge. Hun fikk overta teten tidlig, men til tross for en første 500-meter på 11,9 var hun helt upåvirket i mål. I dagens løp, om utviklingen fortsetter, så skal hun ha en klar vinnersjanse. Mitt førstevalg.

Hele seks hester får plass på forslagene mine i dette løpet. 1 By Far Thetoughest, 4 Nemesis Knick, 5 Remana, 6 Merkulov og 8 Nashville Yankee. Bjørn Steinseth er på tetjakt med sin 4 Nemesis Knick, men jeg er på ingen måte sikker på hva Rasmussen vil bak 1 By Far Thetoughest. Tar sistnevnte i mot kan vi få tempo i dette løpet.

For et par måneder siden trodde jeg Merkulov skulle vært helt overlegent i et løp som dette, men jeg mener at hesten har skuffet den siste tiden. Han blir annen sist, men burde holdt bedre. Nest sist var han elendig. En god hest dette, men viser lite av det for tiden.

Merk at V5-spillet starter opp i denne avdelingen. Det er en vrien omgang, der jeg mener vi må ta en sjanse på 9 Judison i den fjerde avdelingen. På kapasitet er hesten best, men han er usikker. Går han i trav vinner han dette løpet.

V65-5: 2 Hilton Molander har en hyggelig sjanse her. Han har beviselig form for tiden, og trenerformann Espen Schem kjører hesten på en fin måte. Dagens konkurrenter er på ingen måte avskrekkende heller. Han var god toer bak kapable Stumne Fyr nå sist. Sistnevnte som har vunnet V75-løp etterpå. Hilton Molander møter på hester han slår på en normal dag. Førstevalg.

En hest som vi må passe opp for i dag er 7 Trons Vilje. Dette er en problemhest, som mange trenere har prøvd til å få fungere. Nå har vallaken ankommet stallen til Knut Arne Ødegaard. Dette finner jeg spennende. Hesten har gått et prøveløp i sistnevnte sin regi, og det var et positivt et. 1.28,9 med galopp på oppløpet. Hesten kan nok gå adskillig fortere i et vanlig løp. En spennende traver som får plass på alle forslag hos meg.

På to av fire bonger tar jeg og på 4 Spang Virmar. Som tipsekspert sliter jeg litt med å spille denne, for hesten har gått så mange dårlig løp i karrieren. Man må dog ta til seg at hesten virkelig går gode løp for tiden og er i toppform. Tredjevalg. En av disse tre bør gjøre opp.

V65-6: 6 Pyrechept blir mitt knappe førstevalg i avslutningen. Hesten var svak på Leangen nest sist, og hadde ingen god spurt å by på. Men nå sist på Bjerke presterte vallaken mye bedre. Det var rett og slett en strålende innsats til tredjeplassen bak Paulino og Riva Renn. To gode hester. Pyrichept trenger å få det litt servert, men får den det blir den svært giftig. Ikke et løp med masse formobjekter dette, men Pyrechept kan være et godt spill. Vi prøver hesten alene i DD-spillet!

I V65-spillet skal 4 Tiger Man E.P og 7 Cosmic Carpenter på alt av spill.