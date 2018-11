Innfrir B.B.S Sugarlight sin stallkamerat?

Match Queen er dagens største favoritt, men innfrir hoppa? Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

En mildt sagt innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Axevalla er først ut, og her er man i gang med V4-spillet kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen hvor V5-1 begynner kl.13.40. Øvrevoll byr så på V5 + V4, og løpene på galoppen starter kl.16.15. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen med start 18.55. Det store høydepunktet skjer i Sverige, og da skal vi til Bollnäs. Her er det nemlig JACKPOT i V64-spillet, og det ligger 629 845 ekstra i sekserpotten.

V5-3: 3 Match Queen. Den Fredrik Solberg trente hesten har ikke starten siden i april tidligere i år. Formen er naturligvis usikker, men rapportene er gode. Og dagens løp ble mildt sagt enkelt. Det er et meget kleint løp, og selv uten toppform så skal Match Queen vinne et sånt løp som dette. Hoppa har møtt bedre hester enn dette tidligere. Jeg kan ikke tenke meg at Fredrik Solberg, som også trener stjernen B.B.S Sugarlight, sender ut hesten om den ikke er i slaget. Fungerer den bare noenlunde skal hun slå disse hestene. All in!

V5-1: 7 Kor Lilja mener jeg er best på kapasitet i det første løpet, og det ganske klart. Hovedopponent 3 Voje Eld vil nok ta seg til tet tidlig her, men Kor Lilja er kapabel til å slå den til tross for det. Kor Lilja gikk et meget sterkt løp sist til andreplass med innlagt galopp. Denne hoppa er vrien. Men Øyvind Ruttenborg har, som jeg har nevnt tidligere, et godt tak på henne. Om han kjører hoppa i trav i dag er det en hyggelig sjanse. Klart førstevalg.

V5-2: 3 Mo Oda. Torsdags morgen er denne spilt på seks prosent. Det er for lite. Moe Odin-sønnen kom nemlig ut etter seks måneders pause nå sist. Innsatsen til fjerdeplassen var strålende. I den første svingen galopperer hoppa 15-20 meter, og det er det hun var bak de tre første i mål. Hans Christian Holm, som kusket henne, maste lite på hoppa ned oppløpet. Hun gikk fint inn i mål, og viste at hun er i orden etter pausen. Med litt klaff på veien i dag, så tror jeg denne kan vinne. Dette er objektet i den tredje avdelingen.

V5-4: 6 Plas Teg. I dag står vallaken på utsiden av noen raske hester innenfor. Verken 2 Well Made eller 3 Photolicious har formen Plas Teg innehar. En vanskelig startside, men uansett så mener jeg Plas Teg har ne god vinnersjanse i dette løpet. Hesten har dukket opp i ny regi og gjort det veldig bra. Han satt bom fast nest sist og så lysende ut. Dette ble kronet med en veldig enkel seier sist i Drammen. 7-åringen er i toppform, og kan ventes å gjøre et meget godt løp her i dag. Førstevalg.

8 Västerbo Sea Star er et langskudd. Og det er ingen enkel hest å sveive inn fra dette sporet. Men spurten hesten leverte nest sist viste oss at det er kapasitet i denne. Med maks klaff kan han overraske.

V5-5: 9 Imperium Bo. Hvor god blir denne i Marius Høitomt og pappa Eirik sin regi? Hesten debuterte nemlig for disse nå sist på Sørlandet. Da bare sendt Marius Høitomt hesten frem til dødens, og derfra slo han stallkamerat Bongo lett. Det var en utrolig sterk innsats. Noen ganger gjør hester som kommer ut i ny regi slike innsatser, og de pleier å følge det opp. Jeg tror denne kan tjene fine penger fremover, og mener det er dagens beste banker i DD-spillet.

