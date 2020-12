Interessant V65-omgang fra banen mellom de syv fjell

Vår største bong er uten banker! Favoritter garderes med spennende objekter! Du blir vel med oss i jakten på en saftig V65-opptur i kveld?

Bergen Travpark byr på en interessant V65-omgang i kveld, og vi jakter en HERLIG V65-OPPTUR fra banen mellom de syv fjell. Vår største bong er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:

V65-1 : 8 Lost In France – Er ingen stjerne, men den var forbedret sist, og fikk ikke sjansen da. Ofte trenger amatørtrente hester noen løp i kroppen før de finner litt skikkelig form, og det kan også være slik med Lost In France. Fra tredje omvendt burde den komme seg OK avgårde, og den må bare plasseres først i et billig løp som dette. Vi frykter kun en hest, og det er en feilfri 1 Colonel D. Denne kom med et godt rykte i debuten, men da ble det en håpløs galopp. Galopp ble det også sist, men feilfritt kan den lede dette rundt om. Motbudet!

V65-2 : 4 Bolero – Skuffet fra tet sist, og den var under pari da. Det er mulig banen felte den, for den var ikke bra. Her blir det fort gratis tet, og da må sjansene være gode. Motivert favoritt. 8 Vittoria B. – Er nok en bedre hest på ren kapasitet, og har den en av sine bedre dager så kan den utfordre. Disse to hever seg ganske mye over de andre.

V65-3 : 6 Tomeld Ø.K. – Kan være helt overlegen her om den leverer på topp under sal. Er nemlig brenngod i denne disiplinen, og Inga Lamvik er et pluss kontra Lea som fikk sjansen nest sist. Formen er dog noe usikker på Tomeld Ø.K., og vi nøyer oss derfor med å sette den først. 9 Søndre Jerkeld får nok mange tilhengere, men debuterer under sal, og det med en rytter som aldri har vunnet før…

V65-4 : 6 Dag Frøya – Spennende løp hvor det kan være smart å plukke med seg litt hester. 5 Haukeli Expressen har MANGE tilhengere i totoen, og den møter også riktig motstand. Vær dog litt OBS på at vi snakker om en hest som har vunnet 1 gang på 44 forsøk de to siste årene, og kusken har vunnet 2 løp av 92 mulige i sin karriere. Nei, en slik ekvipasje går ikke vi til på, og prøver oss heller på et ordentlig frekt bud. Dag Frøya har fått to løp i kroppen etter pause, og gikk fullt godkjent etter galopp sist. I fjor fant den storformen på denne tiden, og finner den en tilsvarende form her, ja, da kan absolutt dette gå veien. OBS!

V65-5 : 1 Orlandostile – Har funnet formen igjen nå, og den var god til seier sist. Ble da tatt i mot, men avgjorde likevel sikkert til slutt. Er kjapp fra start, og uten de helt store startkanonene så kan det bli tet. Fra den posisjonen skal det en god hest til for å knekke den ned, og vi iler til med tipsnikken.

V65-6 : 2 Enough Genius – Her har Rolf Tvedt gjort en god jobb, og i kveld jakter man altså den fjerde strake seieren. Fra det beste sporet kan det muligens bli tidlig tet, og favoritten er motivert i finalen. Vi plukker dog med oss tre hester som vi tror litt på i mot, og vil varsle litt ekstra for 7 Exotic som er på riktig vei i ny regi. Har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og vil trolig være enda bedre i kveld. PASSES!