Internasjonal omgang med stor V65-jackpot

Hele 631 699 ekstra i sekserpotten! Flere av løpene er VIDÅPNE! Du blir vel med oss i jakten på de ekstra jackpotkronene?

Lerum med topptips til Halmstad 12. desember - Kr.1 764 ble til Kr.10 631

Denne lørdagskvelden ble det igjen servert meget sterke V65-vurderinger, og den store V65-bongen til Kr.1 764 satt som den skulle. Thai Lannister (37%) innfridde som kveldens beste banker, mens Domingoa (11%) slo til som en herlig godbit. Du gikk vel ikke glipp av følgende:

1 Domingoa - Var et 6-valg, og hadde kun 2% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips. Har en dårlig rad, og den går fort litt under radaren. Her skal man dog være litt på vakt, og vi velger å varsle skarpt. Feilet seg bort direkte sist, men så fin ut bak feltet etter galoppen. Gangen før havnet den utvendig leder, men feilet med krefter igjen ca 350m fra mål. Hadde travet ned mot 15,0/2140ma uten galoppen. Med voltestart femte sist så dundret den til tet fra spor fem i volten, viste bra skalle, og holdt sikkert unna på en 15-tid. Løser den slik ut fra volten i kveld så blir det fort tet, og da tror vi ikke den taper mot en billig gjeng som dette. MÅ BARE PRØVES!

Lerum med V65-trøstegevinst på Kloster 10. desember - Kr.3 000 ble til Kr.21 498

Det ble som ventet svært vrient på Klosterskogen torsdag, og heller ikke undertegnede greide 6-riktige i den uløselige omgangen. På de største bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750) og systemet (ti andeler a Kr.400) ble det imidlertid to femmere, og dermed en SOLID TRØST. Utbetalingen for disse ble Kr.21 498.



Lerum solid V64-klaff 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Bergen Travpark avrunder uken med en SAFTIG V65-JACKPOT på over 630 000. Flere av løpene er vidåpne, og vi blir overrasket om ikke dette betaler ut OK. 4 Double Trouble E.P. (V65-1) feilet, og floppet som storfavoritt sist. Har et gaveløp foran seg i kveld, og har den ikke mistet formen helt så bør den vinne enkelt.

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 4 Double Trouble E.P. – Tet og slutt? Feilet seg bort før bilen slapp feltet sist, og floppet da som storfavoritt. Har ellers radet opp i stor stil, og vært imponerende god i høst. Et lite minus er at den mistet formen på denne tiden i fjor, og vant ingen løp mellom november 2019 og juni 2020. Vinner dog dette om den bare skikker seg, og det er snakk om en motivert favoritt.

Julecashen jaktes hver dag på Eksperten. Her kan du kjøpe deg inn i våre andeler til Bergen, og prisene er fra Kr.50 til Kr.1 000,-.

V65-2 : 3 Mykle Linn – Her er det veldig jevnt blant de beste. Vår knepne favoritt gikk en bra sluttrunde etter pause på Biri nest sist, mens det ble galopp sist. Har en OK oppgave foran seg nå, og kanskje kan det være duket for årets første seier? I fjor var den ti ganger på trippelen, og vant fire løp…

Julecashen jaktes hver dag på Eksperten. Her kan du kjøpe deg inn i våre andeler til Bergen, og prisene er fra Kr.50 til Kr.1 000,-.

V65-3 : 1 Mykle Kaisa – Er slett ikke verst, og kan ikke få bedre betingelser enn dette. Er nå billigere ute enn flere av de den møtte sist, og gikk da en 32-tid uten kanskje å være helt på topp. Går den 32 fra tet i kveld, ja, da leder den fort dette hele veien… Frekk ide i et løp som ellers ikke er helt lettløst.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-4 : 2 Søndre Vinni – Er ikke en enkel hest å sveive inn, og den har enda ikke vunnet. Er dog mer enn god nok til å vinne et løp som dette, og spesielt med drømmebetingelser som dette. La seg ikke til på startsiden sist, og det ble galopp. Gangen før feilet den med krefter igjen mot oppløpet, og gjorde det i ryggen til 7 Lisabella som den stod likt med. Er 20m billigere ute kontra flere som den har møtt tidligere, og den er verdt litt oppmerksomhet i et løp som dette.

V65-5 : 7 Kuven Storm – Her blir 2 Møller Viktoria HARDT betrodd, men man må være litt på vakt for at dette er en traver som nesten aldri leverer på «bortebane». Har gått syv løp i Bergen, aldri vunnet, og de to siste gangene har den blitt uplassert… Vår ide var klart forbedret sist, og den synes nok at det var godt å komme hjem igjen til eierne sine. Spesielt hingster kan få en veldig oppsving om de trives på et sted, og det skal bli interessant å følge Kuven Storm fremover. I løpet sist fikk den aldri fritt frem, og selv om det ikke var mye igjen så var den altså positiv. Fra tredje omvendt vil den få en bra start, og på sitt beste gjør den seg ikke bort. MÅ PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-6 : 4 Sorella Rick – Spurtet sterkt sist, og fullførte ordentlig fint nest sist. Er på riktig vei i ny regi, og den skal virkelig passes i et løp som dette. Klaffer det var litt underveis så må den være HET, og vi iler til med tipsnikken.