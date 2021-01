Internasjonal omgang med V65-jackpot på Sørlandet

Hele 626 308 ekstra i sekserpotten! Spennende omgang, og en omgang som fort gir bra betalt! Vi jakter med en banker som har drømmebetingelser foran seg...

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg.



Sørlandet avrunder uken med en STOR V65-JACKPOT, og det ligger altså over 626 000 ekstra i sekserpotten. På de flate bongene banker vi 1 Gompens Hønk V65-5), og går alt riktig for seg så leder den fra start til mål. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Starstrucked – Er i en helt egen klasse om den bare skikker seg. Har rotet litt på slutten, og det er derfor ikke snakk om en banker. Soleklart førstevalg, og den vinner altså om den ikke feiler. Motivert, men…

V65-2 : 2 Kringelandnehemnja – Skummelt løp hvor ingen er sjanseløse. Hesten vi plasserer knepent først ble passivt kjørt sist, men avsluttet fint i kulissene, og kom til mål med krefter igjen. Er sikret et bra opplegg fra et flott spor nå, og den duger i et løp som dette. Vår ide.

V65-3 : 7 R.B. Odd – De fleste av disse hører hjemme i en poengjakt, og det skal ikke veldig mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide er kun 4-år, og den utvikler seg ordentlig fint for tiden. Gikk en solid sluttrunde sist, og på klokken stod det 31,6 s 1000m… Noe slikt er det ikke mange i dette feltet som greier. Kan være ytterligere forbedret til løpet i kveld, og den må passes. 2 Nume Håp – Er fersk, og kan trolig senke rekorden sin litt på en OK bane i kveld. Vær OBS på at den nest sist stod likt med vår ide, og kun slått med tre tideler da. Er 40m billigere ute i kveld, og selvskreven på bongen.

V65-4 : 4 Glans Tider – To hester skal være dekk her. Glans Tider debuterer for Johan Kringeland Eriksen, og det skal bli spennende å se den i ny regi. På ren kapasitet duger den svært godt, og det er normalt kun 7 Trø Loke i mot. Disse to skiller seg veldig klart ut i et tynt løp.

V65-5 : 1 Gompens Hønk – Et dårlig utskrevet løp venter, og Gompens Hønk må ha en solid sjanse her. Er behandlet i oppholdet, den står perfekt inne på pengene, og fra tet ser vi ikke helt hvem som skal gå frem å plukke den ned. Dalen er sikker sjåfør, og denne bankes på de flate bongene i kveld.

V65-6 : 3 Roald A. Boko – Jevn V65-finale hvor mange nok prøver seg på 6 Rare Glide. Skulle den bli sluppet til tet, ja, da er dette over, men hvorfor skal egentlig vår ide slippe teten her? Var tung etter pause sist, og hadde svært godt av det løpet i kroppen. Er garantert MYE forbedret, er best når den får gå på innerspor, og det vil overraske oss om Høitomt gir bort dette løpet til favoritten. SPILLES. Skulle det bli kjøring mellom favorittene så ser vi ikke bort fra at det smeller i finalen, og vi garderer derfor bredt.