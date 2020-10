Internasjonal omgang med V65-jackpot

Deilige 316 212 ekstra i sekserpotten! Internasjonal omgang med stor omsetning! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "deigen"?

Det er altså JACKPOT i kveldens V65-omgang, og slikt er alltid litt ekstra interessant. Vi prøver å komme oss gjennom kveldens omgang uten bankere på de litt større bongene, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 4 Professor Ø.K. – Var det veldig gode rapporter på etter pause nest sist, men da ble det galopp. Sist satt den bom fast som fulltanket, og gjorde det mot knallgode hester. Har en passende oppgave foran seg nå, og med tanke på at de volter 3 + 2 så vil ikke sporet by på problemer. Nå kommer seieren?

V65-2 : 5 Coktail Rebellon – Småskummelt løp hvor vi plukker med oss seks hester. Når det gjelder vår ide så var den positiv i comebacket sist, spurtet fint, og på klokken stod det faktisk 13,7 s 300m med krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret til løpet i kveld, og den må tas på alvor. SPILLES!

V65-3 : 7 Lykkje May – Tapte ytterst knepent etter pause sist, og var solid direkte. Ventes forbedret til i kveld, og selv om en oppjaget sprint ikke er helt optimalt så skal man vite at dette trossalt er en hoppe med bra fart i kroppen sin. Et lite felt er dessuten et stort pluss, og den må naturligvis med på ALT!

V65-4 : 3 My Princess Dream – Er en ganske bra hoppe som dukker opp etter en liten pause. Er blitt fikset på i oppholdet, og rapporteres å trene fint. Tramper den avgårde på riktig fot så burde den få tidlig tet, og fra den posisjonen er dette hesten å slå. Vår knepne favoritt.

V65-5 : 7 Double Trouble E.P. – Har vært helt RÅ på slutten, og i Bergen sist var den bedre enn noen gang. Jogget da en 12-tid fra tet med krefter igjen. Spinner fort tidlig til tet her, og siden er dette hesten å slå. Nå kommer det en ny seier? Vi er klart inne på akkurat det.

V65-6 : 8 Kleppe Vesten – Er i en helt egen klasse i finalen om det bare er litt form på plass etter pausen. Har nok hatt litt problemer siden den har vært borte i knappe 3mnd, og akkurat det gjør oss noe usikre. Motivert favoritt, men vi vil gjerne se den i et løp før vi går ALL IN!