Internasjonal V4-lunsj fra Billund

Flemming Jensen kusker Nettavisens V4-banker fra danske Billund denne søndagen.

Det er som vanlig en hektisk søndag vi har foran oss i travsporten. Søndagen innledes i Danmark og på Billund travbane som byr på V4-lunsj. Søndag ettermiddag er det så klart for en meget interessant V75-omgang på Mantorp. Og til sist søndag kveld er det internasjonal V65 fra Sørlandets travpark.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V4-løpene på Billund. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg har følgende å by på:

Sæsonpremiere på Billund Trav med V4 og Lunch-Dubbel

Denne søndag er det for første gang tid til at afvikle væddeløb på Billund Trav, der med sine 1200 meter i omkreds er Danmarks største travbane.

Opløbet er langt og det er sjældent man ser heste der ikke får plads til angreb i opløbet.

Bankeren:

5 Andre Ward i V4-3 har godt nok ikke startet siden september, hvor den i øvrigt var med i en V75-Finale på Solvalla. Det er en rigtig god hest, der faktisk kan tænkes at i år tage springet op til de bedste i Danmark. Går fra udvendig position som det måske igen bliver til her, men plejer alligevel at afgøre.

Luringen:

5 Diamond P i V4-1 er meget bedre end man lige kan se ud fra resultaterne og ser godt ud. Har normalt ikke problemer med galop, men står med mange mærkelige galopper nu. Senest lignede det en god placering der røg ved galop placeret udvendigt på den førende på sidste langside. Tid til revanche nu?

V4-1:

Tre heste virker umiddelbart lidt bedre end de øvrige i løbet, men hvem af de tre som så evt. er bedst er svært at vurdere. Trods dårligste spor tager jeg chancen med 7 Joker Newport. Den vandt et billigt løb fra spids senest, mens den i starten inden gav sig til slut efter også at have siddet i føring. Der er god kapacitet i Joker. Det er der bestemt også i 2 Evita Skovsende som har startet to gange for Jeppe Juel siden den kom tilbage til Danmark. Vandt let fra spids i forrige start og var fin på andenpladsen senest. God startspor. Man skal absolut ikke undervurdere 5 Diamond P galopperede umotiveret senest på sidste langside, hvor den ellers var på vej fremad og så fin ud. Kan bedre end resultaterne og min anbefaling er at den skal med på alle kuponer.

V4-2:

Dette løb er rigtig fint og hestene står godt til hinanden. 9 Beautiful Kiss har imponeret og rundede bare til sejr efter afventende løb senest i Halmstad. Har fart i benene og vil elske det lange opløb i Billund. 5 Billie Jean er dog en hård hest som virker bedre end nogensinde. Blev sendt til føring senest og vandt sikkert. Går fra alle positioner og skal have vinderchance. Det samme har 2 Belladore som fik et hårdt løb senest, men længe holdt godt ved trods den hang i tredje spor. Nu løb i krop og perfekt spor. Interessant. 3 Charlie Game er en fin hest som kommer tilbage efter en velfortjent pause. Kan det hele og har en god afslutning, så den rækker også.

V4-3/DD-1:

Der er klasse i en hest som 5 Andre Ward, der har imponeret for Flemming Jensen. Er nu klar til årets første start og det er givet en hest, der vil klare sig rigtigt godt i 2020. Har så stor klasse og kan vinde fra alle positioner, så den er oplagt som V4-banker og banker i DD-spillet.

3 Something Fishy vandt med kræfter sparet fra føring senest og er en hest, der altid er med fremme. Godt spor og kan tænkes at blive sendt fremad offensivt. Fra godt spor får 1 Vivaldi et fint løb fremme i feltet og den har ikke været for heldig med sporene de sidste starter. Er bedre end resultaterne. Luring i 4 Cash Flow der normalt er en stabil hoppe med stor kapacitet, men som er meget bedre end man lige kan se ud fra resultaterne.