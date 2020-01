Internasjonal V4-lunsj fra Skive

Uken innledes med en flott V4-lunsj fra danske Skive travbane.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En ny herlig travuke stårf foran oss og årets andre uke, byr blant annet på en herlig jackpotomgang i V75-spillet på Bjerke onsdag kveld. Her venter 1 133 817 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdag er Jarlsberg travbane vertskap for årets første V75-lørdag på en norsk bane. Men før vi kommer dit skal vi gjennom en mandag som innledes med V4-lunsj fra Skive i Danmark. Mandag kveld er det jackpot i V65-spillet på Leangen med 430 190 kr ekstra i sekserpotten. I Sverige er Färjestad vertskap for V64-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om V4-lunsjen i Skive. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg byr på følgende vurderinger.

Årets første danske Lunch-omgang med V4

Igen er der denne vinter flere mandage med danske løb midt på dagen, og årets første omgang starter med masser af heste til start, hvilket altid naturligvis er interessant for spillerne. Man skal netop som spiller på Skive Trav som altid huske at banen har ”open stretch” som alle heste undtagen den førende må benytte, men selvfølgelig kun i opløbet.

Husk når I skal spille med til danske løb, at man gratis kan finde alt med kommentarer fra staldene, tipsgennemgang, programmer og meget mere på: www.fasttrackracing.dk

Bankeren:

4 Eddie The Eagle i V4-2 bliver storfavorit og selvom den selvfølgelig er ”Banker hos alle” bliver den det også her. Det er bare svært at komme udenom hesten, der har så stor kapacitet for klassen, at der kun er en galop imod. Lønborg har høje tanker om denne hest som bare burde løse opgaven.

Luringen:

1 Breaking Dawn i V4-1 virker i fremgang og alene på sporet på kort distance, ser denne opgave spændende ud. Hesten er fin fra start og burde ende med et løb fremme i feltet. Kan blive lidt glemt af spillerne, men det skal man passe på med, hvis man leder efter en der kan overraske.

V4-1:

Fra start af V4 undgår 5 Badlands ikke at blive hårdt betroet ligesom i øvrigt 4 Delaware Bounce, og begge heste har topchance. Man skal være opmærksom på at 5 Badlands kun er en 3-åring som Jeppe Juel rigtigt gerne fortsat vil lære i væddeløbene. Blev kørt defensivt senest, men kom akkurat fri og kunne via en fin afslutning vinde. Det lyder på Jeppe Juel (læs meget mere her: https://www.fasttrackracing.dk/research/traenerkommentar/skive-61/) at han igen gerne vil køre et afventende løb med Badlands, hvilket kan betyde det er en god ide at gardere.

4 Delaware Bounce var enorm fin ved sejren i forrige start og ligner en hest med topform. Står fint til i løbet og fra et godt spor skal den absolut også have vinderchance. 2 Dressedforsucces mangler lige at vise alt den kan, men fra godt spor på sprint kan det her være en spændende opgave. Jeg har talt med Bent Svendsen der melder om lukket hovedlag og spids-kørsel denne gang hvis muligt og den åbner hurtigt fra start. Fint spor og hurtig fra start åbner også 1 Breaking Dawn, så den får et godt løb og kan godt overraske.

V4-2:

Her ender 4 Eddie The Eagle som storfavorit og normalt er hesten da sikkert også bare overlegen som den plejer. Galopperede i føring kort efter start på den hårde bane i Aalborg i forrige start, men strøg til føring i første sving senest og vandt. Jeg talte med Lønborg forleden og han melder om en god chance samt at dette er Eddie The Eagle’s sidste start inden en vinderpause. Eddie The Eagle bør vinde, men kan ligne en hest, der nu og da er tæt på galop, så der er selvfølgelig værdi i, hvis den kikser, det er dog svært at forestille sig her trods alt.

Bag storfavoritten er det åbent, men spændende bliver det at følge 2 Expo Lane som er tilbage efter en længere pause. Sporet er godt og hesten har kapacitet. 7 Cherokee Heaven gik rigtig godt efter galop senest og har chance sammen med 5 Amaze Bell og hvis 9 Pleasureground undgår galop.

V4-3/DD-1:

Igen et sprinterløb, hvor der kommer fart på undervejs, men hvor jeg trods anden række tror mest på 9 Bette Nock. Har nu fået løb i kroppen fra senest, hvor den galopperede i starten af første sving. Gik godt efterfølgende og møder slet ikke så hård modstand denne gang. 9 Bette Nock blir min DD-banker.



4 Henbianca Boko er meget speedig og selvom hun er hurtig fra start, så plejer hun oftest at køres fra ryg. Får hun løbet suser hun rundt om mange. 3 Don Pedro kan selv skabe løbet og er en god hest når han fungerer som bedst. 1 Cash Sali er spidsfavoritten, men går også fra ryg, så her bestemmer kusken taktikken. Jeg har på fornemmelsen den bliver kørt fra ryg på den førende, men lad os se? 5 Amigo Cortina er skiftet fra Norge til Danmark, har trænet fornuftigt, men skal ses an i løbet og kan ikke andet end være en typisk outsider.

V4-4/DD-2:

Høje numre på Skives 950 meter bane er absolut ikke det bedste, men de to bagerste heste i dette løb er bare gode. 11 Boris Simoni kom senest tilbage efter endnu en lang skadespause, men leverede et topløb. Blev sendt til føring, men passeret mod afslutningen. Kom dog tilbage og var bedre end forventet. Har nu løbet i kroppen og det er bare at glæde sig for denne hest har enorm udstråling. 12 Zoom Wise L er dygtig og nåede frem til sejr senest, selvom den længe var lukket inde og først fandt plads midt i opløbet. Den er stærk og reel, hvilket der bliver brug for med spor 12.

Jeg tror stadig 2 Bella Princess snart vinder løb, og nu har den endelig et godt spor. Den skal man ikke glemme. 9 Destiny’s Diamond er god når den er som bedst og virker på vej dertil, så den skal også på kuponen. 6 Eddie Cook vandt sidst efter en god afslutning og Bent Svendsen vil denne gang forsøge mod spidsen.