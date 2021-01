Internasjonal V4-lunsj på Jarlsberg

Det blir garantert stor omsetning i onsdagens internasjonale V4-lunsj på Jarlsberg.

En fantastisk spennende onsdag står foran oss og for første gang i historien er Bjerke med som en av arrangørbanene i V86. Det skjer onsdag kveld og det er Solvalla som står for de fire øvrige løpene. Bjerke byr i tillegg på en flott V5-omgang litt tidligere på kvelden. Det er naturligvis V4-lunsj onsdag og samtlige onsdager i januar er det norsk bane som avvikler denne. Denne onsdagen er det Jarlsberg som er vertskap og her er det som vanlig spillestopp kl 12.20.

Og det er nettopp Jarlsberg og V4-lunsjen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det ser ganske oversiktlig ut og jeg spiller bankerfritt med få streker i V4-4.

Hamre har favoritten i V4-1

Frode Hamre rader opp seire også i 2021 og innfridde lett med storfavoritten Sofies Case i V75-2 på Bjerke tirsdag kveld. Onsdag sender han ut nyerervervelsen 3 Photo Creation i V4-1 og hesten kommer til å bli klar spillefavoritt. Har stått hos Frode noen måneder nå og han er fornøyd med det hesten viser i trening. Jeg velger å ta med noen hester på gardering, men Photo Creation er utvilsomt en motivert favoritt i V4-1.

Krysskrevende i V4-2

V4-lunsjens eneste kaldblodsløp finner sted i V4-2 og her er det ikke mange sjanseløse. Fireårige 2 Sitje Victor gjorde hele 17 starter som treåring, uten å bemerke seg spesielt. Fikk opp Ole Christian Kjenner som kusk sist på Momarken og viste seg klart forbedret da. Feilet da litt i den siste svingen, men kom bra tilbake til sjette. Møter egentlig ingenting i V4-2 og blir mitt frekke objekt.

Frekk DD-banker fra Austevoll

Kun sju hester stiller opp bak startbilen i V4-3/DD-1, men det er bra klasse på flere av hestene. Min soleklare favoritt heter 7 Fox Dragon som avsluttet formidabelt til andre bak storfavoritten Mellby Frodo på Momarken forrige søndag. Med tanke på at 3 Given ikke viste særlig til form sist, synes jeg vallaken skal være klar favoritt i dette løpet. Jeg klemmer til med 7 Fox Dragon som min DD-banker på Jarlsberg onsdag.



Hamre eller Høitom i V4-4

Norgesdebuterende 3 Umbra D og 5 Exploitmyday skiller seg noe ut i V4-4/DD-2 i et løp som er stengt på 400 startpoeng. Umbra D. norgesdebuterer i regi Marius Høitomt og Eirik Høitomt som kusk og treningsrapportene er positive. 5 Exploitmyday holder V75-klasse på sitt beste og går ned flere klasser motstandsmessig her. De to hestene står alene på de minste V4-forslagene.