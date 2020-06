Internasjonal V4 og V5-lunsj på Øvrevoll onsdag

Det er flotte spilleløp i onsdagens galopplunsj på Øvrevoll.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang og ukens høydepunkt er det Jarlsberg som står for. Det er V75 både lørdag og søndag og en rekke storløp skal gå av stabelen med Ulf Thoresen Grand International søndag som det aller største høydepunktet. Spillemessig er det også verd å merke seg at det er jackpot i V75 Bonus på Sørlandets travpark onsdag kveld med drøye 1,1 mill kr ekstra i sjuerpotten. I tillegg er det internasjonal V75-omgang med Sprintermästaren i Halmstad torsdag kveld.

Onsdag er det som vanlig galopp til lunsj og V75 Bonus til kvelds. Denne onsdagen er det Øvrevoll som byr opp til lunsj og det er både V4 og V5 på menyen. Til kvelden venter en stor jackpotomgang i V75-spillet når Sørlandets travpark er vertskap.

I denne artikkelen skal vi dog konsentrer oss om Øvrevoll og onsdagens internasjonale V4 og V5-lunsj. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp 13.10. Øvrevoll var som kjent også i sving lørdag kveld med en stor sport og V5 og V4 da. Samtlige spillleforslag satt da i både V5 og V4, der V5 betalte ut 1 629 kr og V4 betalte ut 1 023 kr.

Spenning på sanden

Onsdag er det klart for sesongens første lunsjdag på Øvrevoll. For å tilfredsstille folk som har hester som fungerer på sandbanen, går hele lunsjen gå på det underlaget. Det synes vi er greit, og da blir det en stund til neste gang det er noe annet enn gress som gjelder.

Dobbeltbanker i V4-1

I V4 går vi hardt ut med lås på hestene 2 Tootick og 9 Twenty Legend i V4-1. Sistnevnte møtte topp treåringer sist lørdag i 2000 Guineas. Det ble selvsagt alt for hardt, men denne gang er det kun Tootick som kan matche løpene til Twenty Legend. Tootick har dog aldri startet på sand, så det er et usikkerhetsmoment.

I V5 kan det hende at 3 Buffalo Soldier i V5-2/V4-4/DD-1 bare vinner. Vant enkelt på lørdag, hvor han dirigerte hele veien. Får han lede i fred, vinner han nok igjen. Vi bankerspiller 3 Buffalo Soldier på de to minste V5-forslagene og hesten blir også vår DD-banker.



Men blir utgangstempoet for høyt, kan det bli krevende å holde unna i finishen. Derfor tyr vi til noen garderinger i både V4 og V5 på de litt større forslagene. Ellers er det ikke så store felter i V5, men vanskelig å stryke hester.

