Internasjonal V4/V5-lunsj på Biri

Det blir stor omsetning i onsdagens internasjonale V4/V5-lunsj på Biri. Vi spiller bankerfritt i V4.

En meget spennende trav-onsdag står foran oss. Biri travbane innleder denne med V4 og V5-lunsj, mens det onsdag kveld er duket for en strålende V86-omgang med fire løp på Solvalla og fire løp på Åby.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Biri og lunsjløpene der. Det er både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.02. Det var svært mange strykninger i tirsdagens V75-omgang på Biri, men heldigvis er det ikke like mange strykninger i onsdagens internasjonale lunsj. Jeg spiller bankerfritt i V4 med et lås på tre hester i V4-2.

Mer suksess for Malmin

Kristian Malmin/Trond Anderssen hadde stor suksess i tirsdagens V75-omgang på Biri med to seire og en andreplass. I dag sender de blant annet ut stallhesten 5 Present Tile i V4-2. Den ferske fireårsvallaken har innledet karrieren med tre strake andreplasser, men det er ikke snakk om noen antivinner. Er min favoritt i V4-2, men får kamp av formsterke 2 M.W. Easy To Love og 4 Hera B.R. De tre hestene bør være et sikkert løs i V4-2.

Malmin også i V4-1?

Også i V4-1 har Kristian Malmin en god vinnersjanse med 6 Mara Boudream. Denne kom meget flott tilbake etter startgalopp i sin siste start, et V75-løp på Jarlsberg tidlig i januar. Møter billigere motstand i dag og selv om startsporet er litt sjanseartet, setter jeg 6 Mara Boudream først i V4-1.

Hamre reiser ikke forgjeves

Frode Hamre brente med storfavoritten Easy Winner i V75-6 på Biri i går kveld, men tok sitt monn igjen ved å vinne både med Hotesse Darling i V75-7 og Double Classic i V5-5. I dag har han kun en hest med til Biri og det 8 Ghandi B.R. i V4-3/V5-1/DD-1. Hesten blir dagens største V4-favoritt. Jeg har råd til garderinger i V4-spillet, men både i DD-spillet og i V5-spillet bankerspiller jeg 8 Ghandi B.R.



Skummel V4-finale

V4-4/V5-2 er stengt på kun 500 startpoeng og det betyr formløse hester på farten. Jeg garderer bredt i dette løpet og prøver meg på 2 C.C. Eastside som en frekk tipsener. Mikkelborg-traveren ledet til inn på oppløpet i sitt første løp etter pause på Bjerke for to uker siden, men ga opp mot mål. Er garantert forbedret med det løpet i kroppen og møter svært moderat motstand i dette løpet og da kan hesten overraske.

