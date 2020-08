Internasjonal V5 på Jarlsberg mandag ettermiddag

Jarlsbertg byr på internasjonal V5 denne mandagen. Spillestopp er kl 15.30.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur. V86 Super Days fortsetter mandag og tirsdag og avsluttes onsdag med Multijackpot på Solvalla/Åby. Hele 13 714 158 ligger allerede i Multijackpot og mer kan komme mandag og tirsdag. Ellers er det V75 på Sørlandets travpark kommende lørdag og søndag er det internasjonal V75 med Derby på Solvalla.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Mandag er det V86 på Halmstad/Romme med spillestopp kl 20.30 og det er V65 på Leangen med spillestopp kl 18.30. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Boden og mandag ettermiddag er det internasjonal V5 på Jarlsberg.

Vi har lagt bak oss en herlig tipsuke på Nettavisen og med voldsomme V65-gevinster på Forus sist tirsdag og flotte gevinster på en rekke systemspill i V75 på Bergen travpark lørdag. Søndag tok våre galoppeksperter over halve potten under V64-omgangen på Bro Park.

Det ble en voldsom suksess for Nettavisens galopptips til Bro Park søndag både i V64 og V4. Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om ettermiddagens internasjonale V5-omgang på Jarlsberg. Her er det spillestopp kl 15.30. Sportslig er det naturligvis en V5-omgang helt på det jevne, og jeg lanserer min banker allerede i V5-1.

Gaveløp for Hamre-traveren

Det er ingen tvil om at 10 Fightforfreedom As er sine konkurrenter helt overlegne på kapasitet i V5-1. Fireåringen er blitt kastrert siden sin siste start og har en særdeles passende oppgave foran seg. Har galoppert en god del i karrieren hittil og trener Frode Hamre kan selvsagt ikke garantere feilfritt løp, selv om hesten er blitt vallak. Jeg tror uansett på seier og lanserer 10 Fightforfreedom As som min V5-banker i ettermiddag.

Hamre dobler på direkten?

Flere hester gjør løpsdebut i V5-2, men favorittspilte 3 Spicy Future gjør sin andre start. Flink toer bak gode The Red Explosion i debutløpet på Sørlandets travpark for to uker siden og gikk også en bra tid der. Står fint til i spor tre bak bilen og er en motivert favoritt fra Frode Hamre i V5-2. Jeg streker dog for fem hester på samtlige V5-forslag.

Høitomt har vunnet sportrekningen

Det er nok en del spillere som vil prøve seg på 9 Mama's Real Deal og Knut Arne Ødegaard i V5-3, etter dennes flotte innsats i debuten for Ødegaard. Men fra bakspor er ikke jeg like sugen på favoritten. Flinke 2 Estirado står innbydende til i andrespor bak bilen med Eirik Høitomt og blir mitt førstevalg i løpet, der jeg ser fire vinnerkandidater.

Vidåpent i V5-4/DD-1

Ingen av de to forhåndsfavorittene i V5-4 har vunnet løp i 2020 og her streker jeg for åtte hester på de to største V5-forslagene. Favoritt i løpet blir nok kapable 7 Arverud'n som altså står uten seier på seks starter i år. Møter dog svært overkommelig motstand i ettermiddag og det skal være bra sjanse for seier her. I en vrien DD-omgang lanserer jeg 7 Arverud'n som min DD-banker.



Malmin på tetjakt fra spor åtte

V5-5/DD-2 er et varmblodsløp stengt på kun 400 startpoeng. Ergo florerer ikke ett-tallene i raden til de 12 startende. 8 Magic Tile har således en svært passende oppgave foran seg og Kristian Malmin varsler full ladding fra start. Det er mange på innsiden som søker sparsommelig løp, ergo skal tetsjansen være bra. Min favoritt i et svakt felt.