Internasjonal V5 på Jarlsberg

Jarlsberg byr på en meget interessant internasjonal V5-omgang i ettermiddag. Merk at spillestopp er kl 15.30.

Det er en helt eventyrlig travuke vi igang med. Onsdag innledes V86 Super Days. Med løp på hhv Solvalla og Åby. Torsdag er det V86 på Bollnäs/Ørebro, og fredag er det Bergsåker og Bjerke. De tre siste omgangene av V86 Super Days går mandag, tirsdag og onsdag i neste uke. Bjerke er i sving både onsdag, torsdag og fredag denne uken med kvalifiseringer til Klasseløpshelgen. Det er V75 på Bergen travpark kommende lørdag og internasjonal V75 på Jägersro tirsdag med Derbykvalifiseringer og søndag er det internasjonal V75 på Charlottenlund.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Når det gjelder tirsdagen, så er det altså ekstra internasjonal V75 på Jägersro som er det støre høydepunktet. På Forus er det V65, og tirsdag ettermiddag er det internasjonal V5-omgang på Jarlsberg. Tirsdagen innledes med V4-lunsj fra Dannero.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om tirsdagens internasjonale V5 på Jarlsberg. Merk at det er spillestopp kl 15.30. Spillemessig er meget interessant med fire jevne løp og en storfavoritt i V5-4/DD-1. Og den storfavoritten blir også min V5-banker.

Kapasitetsmessig helt overlegen

Det handler om seiersmaskinen 9 Stjerne Kos. 23 startet har denne vallaken gjort i sin karriere og det er allerede blitt 13 seire. Etter to løp under pari tidligere i sommer, var hesten tilbake som en overlegen vinner på Sørlandets travpark for tre uker siden. Møter knapt nok like tøff motstand i kveld og bakspor betyr mindre for denne. Uten galopp må det være snakk om en vinner. 9 Stjerne Kos blir min V5-banker og bankerspilles også i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Poengjakt innleder

Maks 400 startpoeng gjelder i V5-1 som er et varmblodsløp i grunnlag under kr 115 000. Jeg står på fem hester på samtlige V5-forslag. Spillerne gjør 3 Color Blind til favoritt, og det synes jeg er riktig. Hesten er kvikk i vei, og i slike poengjakter viser det seg nesten alltid at det er en fordel å være med i fremste rekke allerede fra start.

Mer Hop i V5-2

Favorittduoen 3 Gulheim Brage og 8 Stuve Storm har tilgode å vinne løp, men de blir likevel blant de klart mest betrodde i V5-2. 8 Stuve Storm møter klart enklere motstand enn han har gjort i de foregående løpene og sammen med alltid like velkjørende Vidar Hop blir det min favoritt i et løp der fire hester skiller seg klart ut.

Midtfjeld har favoritten

Uoversiktlig løp i V5-3 der treårige 3 I.D. Derrier Pas blir min favoritt. Per Oleg Midtfjelds fine treåring vant enkelt på Momarken nest sist, og kom til mål fulltanket på Bjerke sist og ble sittende fast over mål. Står ypperlig til i tredjespor bak bilen i ettermiddag og må ha et godt bud på seieren i dette løpet.

Svak favoritt i V5-finalen

Ikke veldig mange formhester på farten i V5-5/DD-2, der spillerne gjør 7 Falcon Dragon til favoritt. Hesten hadde en strålende sesong i 2019, men har ikke vært i nærheten av de taktene i år. Viste litt forbedring sist, men skal håndtere et sjanseartet sjuendespor bak bilen i ettermiddag. En favoritt i fare i mine øyne. Jeg markerer for seks hester i V5-finalen.