Internasjonal V5 på Leangen

Formsterke Bleke Silver er vår banker i kveldens internasjonale V5-omgang på Leangen.

En meget innholdsrik søndag stor for tur. Spillemessig er det V75-omgangen på Lindesberg som er mest interessant. Det er JACKPOT og hele 4 116 231 SEK fordeles ekstra i premiepotten. Søndagen innledes som vanlig med V64-galopp, det er Jägersro som er vertskap for denne. Søndag kveld skal to norske baner i sving. På Sørlandets travpark er det internasjonal V65/V4, mens Leangen byr på internasjonal V5.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Leangen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det altså internasjonal V5 med spillestopp kl 18.00 og min V5-banker jakter sin tredje strake seier i kveld.

Overlegen igjen?

Det handler om 12 Bleke Silver og Arve Sjoner i V5-2. Hesten var meget god vinner fra delvis dødens nest sist, og gjorde karrierebeste sist. Kjørte seg da til tet drøye runden fra mål og var et hav foran toeren i mål og landet på sterke 28.5/2180 meter. I kveld er det tolvtespor bak bilen og sprint, men motstanden skremmer ikke i det hele tatt. Vrir Arve Sjoner i høyretommen tidsnok, er det normalt ikke snakk om saken. 12 Bleke Silver blir min V5-banker på Leangen i kveld.

Nytt Dalen-show

Dag-Sveinung Dalen topper landsstatistikken med sine totalt 52 seire hittil i år. Hele 23 av disse seirene er tatt på Leangen. Han vant tre løp på Leangen mandag, men har ikke like mange gode vinnersjanser i dag. 9 Yesyesyes i V65-4 og 2 Looking Sharp i det sjette løpet (det løpet går utenfor V65) er hans to klare vinnersjanser på forhånd. Looking Sharp starter i DD-2 og blir min klare DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Objekt fra Dalen

I tillegg til de ovennevnte klare vinnersjansene, så sitter også Dalen opp bak et av V5-omgangens mest spennende objekter. 9 Gullkontoen blir klart mindre betrodd enn favorittduoen 2 Rokne Råll og 5 Jan Livar i V5-5/DD-1. Men hesten er klart bedre enn raden og sprint er yndlingsdistansen. Står i et spennende smygspor i tillegg og hører hjemme på V5-forslagene i kveld.