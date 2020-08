Internasjonal V65-jackpot med 661 000 ekstra

Årets BESTE V65-omgang på Sørlandet! Veldig spennende, og alt annet enn lettløst! Vi spiller bankerfritt, og jakter storcashen! Du blir vel med oss i jakten?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Årets BESTE V65-OMGANG på Sørlandet, og dette var alt annet enn enkelt å ranke. Flere av løpene er svært jevne, og det skiller lite. At vi også har en JACKPOT på over 661 000 gjør oss ikke akkurat mindre sugen på denne omgangen, og det vil overraske oss stort om ikke dette gir bra betalt. Vi fant ingen banker som vi ønsker å gå ALL IN på, og avstår fra å spille banker på de større bongene. På de litt mindre bongene banker vi frekt, og der står 1 Spang Kosila (V65-5) alene. Bør nemlig ha en SOLID sjanse å lede hele veien til OK odds i lukene! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Glans Tider – Småskummelt innledningsløp hvor det kommer MYE spill på favorittene. Glans Tider ligger veldig i skorpen for en ny seier, og har ikke akkurat fått spesielt godt betalt for fine innsatser på slutten. Står svært gunstig inne i dette løpet, og feilfritt må mulighetene være store. 10 Ness Tjo Sif – Slet veldig med aksjonen i sin gamle regi, men er altså kommet inn på stallen til Tjomsland, og ingen skal bli overrasket om den plutselig er som forvandlet. Vi vil dog se denne i et løp før vi går hardere til på den, og nøyer oss med å doble opp a-gruppen. Bak disse er det jevnt og åpent.

V65-2 : 6 The Red Explosion – Blir HARDT betrodd i en småvrien omgang, og dette er en riktig så fin 3-åring som dessuten utvikler seg flott. Vant sprettlett fra dødens sist, og gjorde det på en solid tid. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og har dermed en BRA MULIGHET! 4 Gazza Boko – Denne skal vi dog ikke ryke på, og dobler igjen opp a-gruppen. Kom ut i ny regi sist, og det var oppløftende rapporter på forhånd. Ble da sjenert til galopp på første langside, og tapte enormt mye. Gikk råsterkt i kulissene etter galoppen, og det uten at kusken kjørte den i kjelleren. Vi likte det vi fikk se, og må bare varsle nå!

V65-3 : 7 Golden Dooleys – Her er det relativt formløst på de fleste, og det kan derfor være smart å gardere relativt bredt. Vår ide er MILEVIS BEDRE enn raden, og fortjener virkelig en opptur. Den feilet fra seg en fremskutt plassering på oppløpet nest sist, og hadde da travet 15,1/2140ma uten galoppen. Sist satt den LANGT bak, men gikk bra i kulissene, og så ikke tom ut over mål. Blir enormt kuskeplusset med Tengsareid i kveld, og her må man rett og slett være litt på vakt. Kan dessuten ikke få et bedre løp grunnlagsmessig, og denne må med på alt av seriøse bonger!

V65-4 : 9 Ohio Royal – Her er det et relativt klart skille på hestene, og vi prøver å komme oss gjennom med fire hester. Vår ide er utrolig flink å henge med, og dessuten relativt travsikker. Slike hester liker vi i løp som dette. Her vil Kolle sitte fint på det i ca tredje utvendig, vi er sikret fart med Stareng i spor syv, og dermed kan det bli veldig riktig å komme bakfra med sparte krefter her. Må passes, og vi iler til med tipsnikken! PS. Den pleier å gå bra etter korte opphold.

V65-5 : 1 Spang Kosila – Nå lykkes endelig Flåten? Sist ble det rett og slett en for hard førsterunde, og det var ikke noe å si på at den fikk litt syre på oppløpet. Stod da likt med Åsa O.K. som den her er 20m billigere ute enn. Gangen før kjørte Flåten roligere underveis, og da så den helt klink ut når den feilet i den siste svingen. Tredje sist gikk den fullt godkjent fra spor 12, mens den feilet som skummel i angrep fjerde sist. Med Høitomt i «jolla» kunne vi «tatt av strikken», men vi håper uansett det vil gå med Flåten. Det har både kusk og hest fortjent. Her har nemlig Flåten gjort en knakende god trenerjobb!

V65-6 : 9 Highland Breeze – Her er det et visst skille på hestene, og vi føler at vi har god kontroll på dette løpet. Vår knepne favoritt har kun vunnet ett løp de to siste årene, men holder toppform, og har vært solid på slutten. Har gjort fine løp mot gode hester, og det ser mer riktig ut i kveld. Står dessuten i et perfekt smygspor, og det betyr at det kan bli veldig riktig underveis. PASSES!