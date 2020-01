Knallfin omgang med over 440 000 ekstra i sekserpotten! Herlige objekter som du vil like infoen på! Bankeren lar vel seg ikke slå? Saftig V65-suksess i vente?

En SÆRDELES spennende dag er i vente for vi som elsker å spille på hester. Moroa starter som vanlig klokken 12.20 hvor det blir lunsj fra Gävle. Om kvelden braker det løs med INTERNASJONAL V65-JACKPOT på Forus klokken 18.55, og her ligger det over 440 000 ekstra i sekserpotten. Klokken 19.30 venter det så en GEDIGEN DOBBEL V64-JACKPOT på Axevalla, og her ligger det 1,8 millioner ekstra i sekserpotten.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Det er altså JACKPOT i kveldens V65-omgang, og når også våre venner fra Sverige er med å spiller inn i denne omgangen så er vi sikret en solid pott å spille om. Det vrimler med interessante objekter i denne omgangen, og her er det bare å sjekke ut all vår info nøye. Dagens beste banker dukker opp i V65-4, og det løpet taper ikke 1 Jeanet Newport om den bare ikke finner på noe tull nedover startsiden. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Sea The Stars – Har hatt sine problemer i karrieren, men nå fungerer den finere enn noen gang, og det er tydelig at man har funnet ut av den. Var svært tapper/solid i nederlaget sist, og den falt virkelig med flagget til topps da. Er veldig grunnkapabel, og den har normalt mye ugjort i løpsbanen. Fra tidlig tet blir den alt annet enn enkel å fange, og den MÅ passes!

V65-2 : 5 S.K.’S Karsk – Pleier ALLTID å være godt forberedt etter opphold, og den rapporteres å være det igjen. Det man dog skal være klar over er at når hester blir eldre så blir dem ofte litt mer vrien å få i gang på sitt beste på direkten, og vi tør derfor ikke å gå all in på den her. Plasseres først, men bankes altså ikke. Med på bongen kommer også 6 Verdals Torden som var forbedret sist samt 7 Pøylefanten som var fullt godkjent i nederlaget sist.

V65-3 : 5 Kleppe Vesten – Kommer ut etter et lengre opphold, og rapportene går i dur. På ren kapasitet er ingen bedre enn denne, og det er første gang ut den skal spilles. Neste gang kan den nemlig fort være «oppbrukt» som et bra objekt. Settes frekt først. 1 Biffmann Ø.K. – Blir HARDT betrodd, og den var flink til seier sist. Er dog en hest som man skal være forsiktig å stole for mye på da den alltid har slitt med å galoppere når man minst aner det. Har startet seks ganger, og det har blitt galopp i tre av løpene…

V65-4 : 1 Jeanet Newport – Er helt klink om den går feilfritt. Var fin etter pause sist, og kom alene til mål da. Har veldig mye inne i forhold til det grunnlaget den har på konto, og vil få et strålende 2020 om den bare får holde seg hel. Volte er dog et minus, men med bare tre hester på strek så burde det normalt ikke være noe problem å få den feilfritt ut. Veldig motivert favoritt som også vi tror på.

V65-5 : 6 Mr. Malando – Er feltes beste hest, og spennende i kveld. Debuterer nemlig for Rune Wiig, og det er svært gode rapporter på den. Hadde nok satt pris på en litt lengre distanse, men den takler nok også sprint på en OK måte. Er kjapp i vei, og her kjører nok den godeste Wiig til direkte. Kan fakta vinne et løp som dette fra dødens, og den er veldig spillbar her!

V65-6 : 9 Nordli Lyn – Har en passende oppgave foran seg her, og dette kan fort bli veldig riktig. Gikk på i sporene vel runden igjen sist, kom via fjerdesporet med langt frem i den siste svingen, og var på vei til å fullføre bra før galoppen kom på oppløpet. Har nå en mer passende oppgave foran seg, og vi er klart inne på at den kan slå til i et løp som dette. SKAL MED PÅ ALT!