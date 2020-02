Internasjonal V65-kveld fra Århus

Det er en flott V65-omgang som venter fra Århus travbane lørdag kveld.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Det er naturligvis V75-omgangen på Bjerke travbane med GULLJACKPOT, som er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet lørdag. Men som vanlig i vintermånedene, er det også internasjonal V65 fra Danmark lørdag kveld. Denne lørdagen er det Århus som er vertskap og V65-omgangen har spillestopp kl 19.40.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene i Skive. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg har følgende å by på:

Så er de danske væddeløb fra Aarhus lørdag aften

Der er igen masser af dansk menuen denne weekend med lørdag aften og V65 fra Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus og søndag eftermiddag med V4 fra Charlottenlund Travbane. Der er ikke så mange deltagerne i V65-løbene denne gang, men god kvalitet på mange af heste, så løbene skal nok blive seværdige.

Bankeren:

2 All Business Bi i V65-4 kan meget og står fint til i dette løb, som den reelt bare burde vinde. Leverede en flot præstation efter galop senest og styres sikkert tidligt fremad mod føringen denne gang.

Luringen:

8 Baron Westwood i V65-6 trives på distancen og har vist form og gode præstationer i mange starter. Virker på en passende opgave og skulle E Norway Is My Way svigte er det en god chance.

V65-1:

To heste er umiddelbart de to favoritter i denne indledende afdeling af V65. 2 Double Up kommer efter pause, men er en rigtig god hest som er lyn hurtig fra start og passer perfekt på distancen. Den tager spids og kan føre hele vejen. 4 Leading Tile er dog en klassehest, der kan alt når den er som bedst. Vandt på en toptid netop i Aarhus senest og skal nok forsøge at drille Double Up. Skulle de to favoritter få gjort det svært for hinanden, er det oplagt at 5 Batman S H så kan slå til. Den har to løb i kroppen og ser fin ud. Kan meget.

3 Benjamin Nordal var rigtig fin senest og tilbage på toppen. Er hurtig fra start, men skal køres fra ryg, så den søger givet ryggen på Double Up.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Bjerke: Gulljackpot i lørdagens V75

Oddstips: Herlig langoddsprogram - sjekk våre oddstips

Tippetips: Sheffield United på vei mot sensasjonell plassering

Oddsdobbel: Ødegaard sender Real Sociedad mot Champions League

Målscorerspill: Lørdag er det rentepenger på Braut Haaland

VM skiskyting: Helgrønt på de norske skiskytterjentene

Oddssingel PL: Tottenham hater bortekampene mot Chelsea



V65-2:

Dette er et ganske interessant Montéløb, hvor 2 Cotton Eye Joe gør debut i denne form for væddeløb. Er givet vant til ridetræning hjemme på gården og Michelle Mønster er en af de bedste ryttere i Danmark. Oplagt som førstevalg. Hvis 9 Rex går fejlfrit er det en vinderchance. Har dog let til galop, men gik forrygende efter galop i forrige start.

5 Ramazotti Diamant vinder ikke så ofte, men ser formtoppet ud og skal igen være en fin chance. Spændende bliver det at følge 11 Global Strategy i monté. Leverede en flot afslutning senest. Men, mange har chance i dette løb.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

V65-3:

Det er nogle måneder siden vi har set 7 Estrella Sisa som er en rigtigt spændende langbenet hoppe som indeholder en del. Var måske ikke som skarpest i de sidste par starter inden pause, men har ellers imponeret. Topchance. Det samme har 6 Cæsar Spin normalt, og nu har den løb i kroppen. Var ikke helt som bedst senest, men stemmer det for hesten har den stor kapacitet.

De øvrige er svære at skille ad, men hvis 1 Black Magic går fejlfrit har den vist kapacitet til at række langt. 3 Chardonnay er stabil, men ikke den store vindertype og normalt mest en pladschance.

V65-4:

Dette løb vinder 2 All Business Bi, hvis den ikke får galop. Har vist at indeholde så stor kapacitet for denne klasse at lillebroderen til topheste som Oasis Bi og Robert Bi bare burde være bedst, og dermed også V65-Bankeren, selvom den bliver storfavorit.

7 Time To Face kan meget når den er som bedst og virker faktisk på ret vej. Kan godt være en chance bag favoritten. Det samme kan 6 Cabo Suroeste, der er bedre end man lige kan se ud fra resultaterne og ydermere nu har løb i kroppen.

V65-5:

Det var imponerende som 5 Thunder Peak kom tilbage til delt sejr senest efter en galop fra start. Nu har tempoet foran med Poet Broline ikke så højt, men en afslutning i topfart leverede Thunder Peak i opløbet. Trives i Aarhus og skal have stor vinderchance. Det samme kan også gælde for 4 Flying Fortuna, der viste lidt af det den kan senest og er meget bedre end resultaterne. Holder den sammen på aktionen hele løbet er den med helt fremme. Derefter 6 Rocky P H som har vundet et par flotte sejre i monté, men ser formstærk ud og kan slå hvis favoritterne svigter.