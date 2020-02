Internasjonal V65-kveld på Bergen travpark

Det blir bra omsetning til kveldens internasjonale V65-omgang på Bergen travpark.

Det er som vanlig en hektisk søndag vi har foran oss i travsporten. Søndagen innledes i Danmark og på Charlottenlund travbane som byr på V4-lunsj. Søndag ettermiddag er det så klart for en meget interessant V75-omgang på Solvalla. Og til sist søndag kveld er det internasjonal V65 fra Bergen travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Bergen travpark det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det altså internasjonal V65 og V5-omgang i kveld og det skulle borge for bra omsetning. Det er spillestopp kl 18.15 i V65, mens V5-spillet har spillestopp kl 19.20. Spillemessig ser det ganske bra ut. Jeg finner min V65-banker i V65-4.

Klassehest vinner igjen?

Fireårige 4 Sylv Odin avla sin årsdebut forrige torsdag og gjorde det som stor favoritt. Møtte en formtoppet Dag Frøya da, og overtok teten fra denne inn mot siste sving. Men Dag Frøya kom tilbake nedover oppløpet og var også forbi kort før mål. Sylv Odin kom dog tilbake på klassehestens vis og kontret til knepen, men sikker seier. Det løpet i kroppen har garantert gjort godt og Sylv Odin vil nok være enda bedre i kveld. Det skal være bra vinnersjanser også i kveld. Jeg spekulerer ikke og bruker 4 Sylv Odin i V65-4 som min V65-banker i kveld og bruker også hesten banker i V5-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

Åpen innledning

V65-1 er et sprintløp der Travparkens beste kaldblodshester har 40 meter tillegg på noen gode strekhester. Det er et vanskelig løp å lese og hestene varierer også litt fra start til start. Jeg gjør kort prosess og tar med samtlige sju startende på alle V65-forslagene.

Skuffet i V75 sist - tilbake som en vinner nå?

V65-2 ser ut som et tohesters-oppgjør mellom 6 Piece Of Candy og 7 Gigant Stephen. Bjørn Steine hadde ambisjoner med Piece Of Candy til V75-løpet på Forus for to uker siden. Men fra tet ga fireårshoppa seg og endte på en skuffende 6. plass. I kveld er det vesentlig enklere motstand og hun skal stå som klar favoritt. 7 Gigant Stephen er det klare motbudet. God toer på Forus sist.

Uoversiktlig monteløp

Kun sju hester til start i V65-3 som er et monteløp uten de store profilene. 7 Roberto D.K. har dobbelt så mye penger på konto som de øvrige og er en meget motivert favoritt. Vant sin han var ute i monte (10. oktober i fjor) og møter klart overkommelig motstand. Har også vist form i travløp i det siste. Sprint trekker kanskje litt ned, mens det er en fordel for hovedutfordreren 4 Garfieldz Prinze. De to hestene skiller seg litt ut i dette løpet.

Kanongod sist - vinner i kveld?

7 Dag Frøya ga storfavoritten Sylv Odin kamp helt inn sist og falt med flagget til topps. Toer bak V.G. Prinsen nest sist og to strake seire før det. Hun er flink denne hoppa og er en motivert favoritt i V65-5 og i DD-spillet blir hun min banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men støter på flere bra hester i grunnlaget her og både i V65 og V5-spillet tar jeg med noen garderinger.

Øyvind Austevoll har flere vinnersjanser

Hjemmetrener Øyvind Austevoll kusker som kjent min V65-banker Sylv Odin, men han har også gode vinnersjanser med formhesten 11 Maxundalex i V65-6/DD-2. Vallaken holder knallform og var meget dyktig fjerde i tøffe V75-omgivelser på Forus sist. To strake seire før det. I kveld er det 20 meter tillegg i et sprintløp, og klaffer det noenlunde på veien skal det være bra vinnersjanse i et ellers litt åpent løp.