Internasjonal V65-kveld på Charlottenlund

Det er flotte spilleløp i kveldens internasjonale V65-omgang på Charlottenlund.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Det er naturligvis V75-omgangen på Åby som er lørdagens store spillemessige og sportslige høydepunkt. Det er ca 60 mill kr i den totale premiepotten og det lukter storcash for de som prikker sju rette. Men lørdag kveld er det også internasjonal V65-omgang på Charlottenlund i Danmark og her er det spillestopp kl 19.40.

Og det er nettopp Charlottenlund det heretter skal handle om i denne artikkelen. Nettavisens danske travekspert byr på følgende analyser til kveldens V65-omgang.

Så er der danske væddeløb fra Charlottenlund Travbane

Endnu engang er det i Danmark, helt præcist på Lunden, at væddeløbene og V65 skal afvikles denne lørdag aften, og i 3. løb i gangsættes aftenens V65, som bliver ganske spændende at følge.

Bankeren:

2 Unstoppable i V65-5 bliver storfavorit i løbet og bør normalt vinde som den har gjort overbevisende begge de gange den har starter i Danmark og bare generelt i karrieren, hvor den har vundet mange løb. Hurtig fra start og godt spor, så oplagt som ”Banker”.

Luringen:

6 Blackbird i V65-2 er faktisk i fin form og vant til at møde hårdere konkurrence. Har en fin opgave og meget bedre end de sidste resultater. Fra stalden tror man på chance og får hun et rygløb, skal hun runde mange til slut.

V65-1:

Det er endnu aldrig blevet til sejr for 1 Cæsar P P, men flere gange har Jeppe Juel troet på hesten. Var ikke som bedst senest og travede ikke efter planen, men er gjort klar siden og står med en interessant opgave. 7 Eagle Simoni er en rigtig lækker hest der også har store evner, så den skal normalt have en stor vinderchance. Kan sikkert om nødvendigt blive kørt offensivt. Derefter er åbent, men heste som 3 Deserts Machoman, der gør det godt, 2 Hero Gamble, der skal kunne bedre end vi har set hidtil, og 5 Espere Vincent, der virker i fremgang, kan alle række.

V65-2:

Det blev helt forkert senest for 2 Countdown, der ikke blev sendt i angreb i tide og endte med kræfter sparet. Har en passende opgave og burde være en solid vinderchance. Går fra alle positioner. 7 Borntowin kan bedre end man lige kan se ud fra resultaterne og står sammen med en god kusk fint til i løbet. Det samme gør 6 Blackbird, der var uheldig sidst, men virker i fin form. Vinder ikke så ofte, men har med rette rygløb stor chance for at stryge frem denne gang. Derefter 3 Ce Hindø der blev generet til galop i forrige start, men gik godt sidst. Virker ikke endnu helt 100% i aktionen.

V65-3:

Der er rigtig god klasse og kapacitet i 6 Don Anton, der denne undgår at blive klar favorit i dette løb. Virker i forhold til klassen rigtig fin og kan om nødvendigt køres fremad i dette løb. 7 Ronja Loss er usikker, men god og vandt på imponerende vis efter stor galop sidst den startede i Lunden.

3 Fiftyshadesofsisu nåede fra spor 12 akkurat frem til sejr senest efter en god afslutning. Fint spor og dejlig stabil hest med topform. 8 Amigo Cortina galopperede en god placering væk ved indgangen til opløbet senest, men virker klart bedre end resultaterne. 4 Baronessen bliver nummer to hver eneste gang, men er spændende med Steen Juul.

V65-4:

Der er ikke så mange med her, men flere har chance for at blande sig. Det er svært at skille dem ad og positionerne vil betyde meget. Jeg prøver med 6 Key Largo der helst skal sniges med og så kan afslutte. Formen er helt på top. Det samme er den på 7 Something Fishy der kæmper sig igennem løbene, men det er klart at startsporet trækker ned.

3 Usain Cup var ikke som bedst senest, men har ellers imponeret og selvom den er meldt hårdt ind i løbet bør den have chance. Hurtig fra start, men det er 1 Cash Valley også og med løb i kroppen efter en hovbensfraktur er den lidt spændende. Det samme er 2 Cheri De Vie og 4 Champions Peak.

V65-5:

Med et par lette sejre bliver 2 Unstoppable storfavorit i dette løb. Den ser virkelig fin ud og åbner godt fra start, så den tester offensivt, men ligner en hest der uanset positionen undervejs kommer til at vinde løbet. Oplagt ”Banker”!

5 Livi Lady galopperede i en god position mod slutningen senest, men er i fin form og sporet er godt på Lunden over 1600 meter. Se op. 6 Vores Wozniacki kan åbne meget hurtigt, hvis den bliver bedt om det og den kan godt være med i spidskampen og have chance i løbet. Derefter 1 Midnight Express der med et par løb i kroppen bliver bedre og bedre.

V65-6:

Det går rigtig godt for 3 Rexine der vokser med opgaverne og går fra alle positioner. Fra et godt spor og som starthurtig hest er det oplagt at den fyres af fra start. Kan sagtens vinde igen. 2 Wood Lane er en spændende hest, der nu skal ud over sprinterdistancen fra et ganske godt startspor. Bør ses med topchance.

1 Berenice så lækker ud senest og leverede et meget positivt resultatet efter en god afslutning. Bliver interessant her. Derefter 4 C’est Peak der galopperede i kampen om sejren senest, men har fart og er samtidig usikker.