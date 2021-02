Internasjonal V65 med jackpot på Klosterskogen

Det er jackpot og 328 772 SEK ekstra i sekserpotten i kveldens internasjonale V65-omgang på Klosterskogen.

Det nærmer seg en herlig travhelg der jackpotomgangene står i kø. Ukens soleklare høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Bjerke. Da er det klart for Lars Laumbs løp og det er GULLJACKPOT i V75. Bjerke som kjent også med stor V75-omgang tirsdag kveld. Fredag er det stor jackpotomgang i V65-spillet på Forus med hele 648 146 kr ekstra i sekserpotten. Kommende søndag er det klart for stor V75-jackpot på Ørebro med 4 630 722 SEK ekstra som fordeles i premiepotten og søndag kveld internasjonal V65-omgang på Sørlandets travpark med 534 303 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jackpot er det også torsdag kveld. Det skjer på Klosterskogen der det venter 328 773 SEK ekstra i sekserpotten i kveldens internasjonale V65-omgang. Torsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Boden og torsdag kveld en herlig V64-omgang fra Åby.

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.



I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Solid også i V4-lunsjen på Bjerke onsdag 17. februar

Det var ikke bare på Bergen travpark det ble fine gevinster onsdag. Det var også internasjonal V4-lunsj på Bjerke onsdag. Ingen favoritter vant og Leirvågs V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake 4 382 kr.



I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klosterskogen og V65. Her er altså 328 772 SEK ekstra i sekserpotten og det er internasjonal omgang. Spillestopp i V65 er som vanlig kl 18.55. Seiersmaskinen Eldorado Gracieux er på plass i V65-2 og blir min jackpotbanker.

Eventyret fortsetter for seiersmaskinen

Bengt Solberg har en herlig seiersmaskin i 7 Eldorado Gracieux som i hans regi har tatt 11 seire og tre andreplasser. Debuterte i monte på nettopp Klosterskogen 30. november i fjor og vant på direkten. Fem montestarter har gitt fire seire og en andreplass. Andreplassen kom i et V75-løp på Bjerke 12. januar, ett løp det var seks omstarter i. Måtte gi seg for en fantastisk opplagt Longcat Hanover den dagen, men var tilbake som en overlegen vinner på Sørlandets travpark for to uker siden. Møter helt grei motstand i V65-2, og må ha en topp vinnersjanse igjen. 7 Eldorado Gracieux og Josefine Eilertsen blir min V65-banker på Klosterskogen torsdag i V65-2.

Dårligste sporet - men best likevel?

V65-1 er et sprintløp for kaldblodshester og de fleste kjennetegnes av at de er bedre fra start enn mot mål. 8 Eikjærva er god i begge ender og selv fra åttendespor skal hun stå som ganske klar favoritt. Litt galopprisiko er det nok, men offensive Tom Erik Solberg ladder trolig for tet selv fra åttendespor. Min favoritt i en småskummel V65-1.

Spennende debutant fra Undem

V65-3/V5-1 er et lavgrunnlagsløp for kaldblodhester der debutanten 1 Sitje Eld blir mitt vinnertips. Står spennende til i førstespor på strek og gjorde et fint prøveløp på 36-tallet forrige torsdag. Kan helt sikkert noen sekunder bedre enn det og med tanke på at de mest betrodde 14 Odin Ø.K. og 13 Hjertlig begge står i bakspor på 20 meter tillegg, kan Johan Herbjørn Undem sitte på vinneren i dette løpet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Spennende med Solberg som kusk

Også V65-4/V5-2 er et kaldblodsløp med voltestart der favorittduoen står på 20 meter tillegg, i form av 7 Fux Deluxe og 8 Bonus Diamant. Men i førstespor på strek står 1 Alm Tekna. Hoppa holder kanonform for tiden, selv om hun har galoppert seg bort i sine to siste løp. Tom Erik Solberg opp som kusk torsdag og det lukter litt siste indre og seier i dette løpet som ganske lite spilt.

Kun galopp imot for Flåtens fireåring

Ingen tvil om at 7 Ask Leo er den klart beste hesten i V65-5/DD-1. Fireåringen gjorde et helt overdådig seiersløp på Biri tredje sist, der han nesten var hele oppløpet foran toeren i mål. Vant også nest sist, og solid tredje i Kaare Krosbys minneløp i et V75-løp på Momarken i romjula. Har ikke startet siden det løpet. Feilfritt er det en vinner og i DD-spillet bankerspiller jeg 7 Ask Leo.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dalen avslutter?

Sportslig er nok V65-6/V5-4/DD-1 kanskje V65-omgangens svakeste løp og det er skrellpotensiale i dette løpet. Jeg setter 9 I.D. Glamour først på min rangering. Hoppa som trenes og kuskes av Dag-Sveinung Dalen ble sittende fast over mål med mye krefter spart sist og møter svært overkommelig motstand i dette løpet. Selv fra bakspor, synes jeg hun skal stå først på rangeringen.